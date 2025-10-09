Oficialu: Jessica Shy vos per parą išpardavė visus bilietus į didžiausią karjeros koncertą

Spalio 10 d. 10 val. ryto. turėjo prasidėti vieša prekyba.
„Pastaruoju metu vis girdžiu pasmalsavimų, kodėl dar nerengiame koncerto Vingio parke. Nenorėjau to daryti per anksti – turėjome jam subręsti, užaugti, suburti klausytojų jūrą ir tik tuomet drąsiai žengti ten. Pagaliau jaučiu, jog tam atėjo laikas.
Manau, kad neišvengiamai tai bus daugiausia iššūkių pareikalausiantis renginys, kokį esame kada nors ruošę, bet kartu – absoliutus istorinis įvykis mums patiems, kurį įsirašysime į savo gyvenimus kaip akimirką, dėl kurios beprotiškai didžiuosimės. Nežinia, ar dar kada bus toks pats“ – atviravo atlikėja.
Šią vasarą Jessica Shy jau spėjo pasiekti įspūdingą rekordą – net trys pilnai išparduoti koncertai Vilniaus Kalnų parke subūrė dešimtis tūkstančių atlikėjos gerbėjų. Skelbiama, kad dar niekada jokiam Lietuvos muzikos scenos atlikėjui ar grupei to nepavyko padaryti. Svarbu paminėti, kad pastarieji koncertai vos tik paskelbus jų datas buvo išparduoti žaibiškai – tam neprireikė nei kelių dienų.
Jessica Shy, GJan – Tarp Geltonų Rūtų (Live @ Kauno Dariaus ir Girėno stadionas):
Per pastaruosius metus Jessica Shy tapo neabejotina Lietuvos pop scenos lydere. Ji du kartus iš eilės pripažinta „Metų atlikėja“ prestižiniuose M.A.M.A. muzikos apdovanojimuose, o jos kūriniai – „Apkabink“, „Tyliai pakuždėk“, „Šokam lėtai“ ir „Dėl tavęs“ – YouTube platformoje skaičiuoja dešimtis milijonų perklausų.
Ankstesni Jessica Shy koncertai Klaipėdos vasaros estradoje ir žiemos turo „Pasaka“ metu arenose buvo išparduoti dar gerokai iki renginio dienos.
„Kviečiu visus, kurie laukia naujų koncertų, ir tuos, kurie dar nėra susipažinę su mano muzika, žengti kartu į Vingio parką ateinančią vasarą ir kurti šią istoriją drauge“ – dalinasi atlikėja.
Vienintelis Jessica Shy koncertas Vilniaus Vingio parke įvyks 2026 d. rugpjūčio 29 d. Koncertą pristato renginių organizatorius „ Live Nation Lithuania“.
Naujausi komentarai