Menų fabrike „Loftas“ – drąsių ir išskirtinių muzikos klipų peržiūra

Šiandien popmuzikos hitas neįsivaizduojamas be vaizdo klipo, o patys klipai jau yra vertinami kaip atskira meno forma. Stipriau išreikštas meninis vaizdas ir perėjimas prie eksperimentinio filmo žanro tapo dar intensyvesnis. Todėl gruodžio mėnesį „Loftas“ ir Goethe’s institutas Lietuvoje kviečia nemokamai atvykti į drąsiausių ir išskirtinių vokiečių kurtų muzikos vaizdo klipų peržiūras Vilniuje, Anykščiuose ir Druskininkuose.

Devintajame dešimtmetyje išpopuliarėję muzikiniai televizijos kanalai ypač išplėtė muzikos vizualumo ribas, kurios iki tol buvo suvokiamos tik kaip albumo viršelis. Pasibaigus muzikos televizijos erai, o įrašų pramonėje įvykus krizei, ekonominės sąlygos kurti muzikos kūrinių klipus taip pat pasikeitė, tačiau išnykus muzikinės televizijos apribojimams muzikiniai klipai išpopuliarėjo kaip nepriklausoma garso ir vaizdo meno rūšis.

Jai paskirti paskutinieji šiais metais projekto „Muzika kine“ seansai, pavadinimu „Saving Pop Culture“. Šis aštuoniolikos vaizdo klipų rinkinys skirtas supažindinti su drąsiais, eksperimentiniais ir išskirtiniais vokiečių kurtais klipais 2008-2015 m. Tarp jų – ir „Radiohead“, „Mouse on Mars“, „Occupanther“ bei kitoms grupėms kurti klipai.

„Nuo MTV ir YouTube iki didžiojo ekrano“ – taip pavadinta Tarptautinio „Oberhaussen“ trumpametražių filmų festivalio konkursinė programa, kurioje nuo 1999 m. apdovanojami geriausi muzikiniai vaizdo klipai. „MuVi“ apdovanojimas įteikiamas geriausiems Vokietijoje sukurtiems muzikiniams vaizdo klipams. Ši konkursinė programa ypač pamėgta žiūrovų. „MuVi“ apdovanojimas skiriamas už novatoriškas ir eksperimentines vizualinės raiškos formas.

Seansai vyks:

gruodžio 3 d., 18 val., Jaunimo užimtumo centre, Druskininkuose;

gruodžio 5 d., 18 val., Menų inkubatoriuje, Anykščiuose;

gruodžio 18 d., 20 val., Menų fabrike „Loftas“, Vilniuje.

Visi seansai nemokami.

Klipų sąrašas:

1. One Minute Soundsculpture, (Ryoji Ikeda), Daniel Franke, 2010 (1-oji vieta „MuVi“ 2011)

2. Einundzwanzig, (Jan Roth), Martin Eichhorn/Daniel Spindler, 2013

3. Zum König geboren, (Marteria), Daniel Franke/Martin W. Maier, 2009 (Publikos prizas „MuVi“ 2009)

4. Blood (Vangelis), Oliver Pietsch, 2011

5. DOT (Michael Fakesch), Jörg Petri, 2007 (3-oji vieta „MuVi“ 2008)

6. Easy or Not (Tim Neuhaus ft. Kat Frankie), Dietrich Brüggemann, 2013 (Publikos prizas MuVi 2014)

7. Fratzengulasch (Die Vögel), Katharina Duve/Timo Schierhorn, 2011 (2-oji vieta ir Publikos prizas MuVi 2012)

8. Giddy (Pereira Elsewhere ft. Gonjasufi), Pussykrew, 2013

9. Graf (Lithops), Karl Kliem, 2009 (3-oji vieta MuVi 2009)

10. Der Investor (Die Goldenen Zitronen), Ted Gaier/Katharina Duve/Timo Schierhorn (1-oji vieta MuVi 2014)

11. There Will Be Singing (Efdemin), JUTOJO/Phillip Sollmann, 2010 (2-oji vieta MuVi 2011)

12. Down (Occupanther), Johannes Brugger, 2014

13. Die Seitenlehne (Lena Stoehrfaktor), Pappsatt, 2010

14. Videotape (Radiohead), Wolfgang Jaiser/Claus Winter, 2008

15. Lost & Found (Mouse on Mars & Eric D. Clark), Klaus Lemke, 2014 (1-oji vieta MuVi 2015)

16. Denken Sie Groß (Deichkind), Till Nowak/Timo Schierhorn/UWE, 2015 (Publikumspreis MuVi 2015)

17. Uni acronym (alva noto ft. Anne-James Chaton), Carsten Nicolai, 2011 (1-oji vieta Muvi 2012)

18. Freude (Holrich Gelken), Thomas Draschan, 2009