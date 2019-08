Legendinį B. Eno kūrinį „Apollo“ atliks instrumentų virtuozai „Icebreaker“

Tikrus savo instrumentų virtuozus subūrusi muzikos grupė šiam koncertui atsiveža net 13-os atlikėjų komandą, kurioje ir kultinės grupės „Dead Can Dance“ būgnininkas Dan Gresson, ir daugelio roko įžymybių scenos partneris, gitaros virtuozas B J Cole, ir kiti žinomi atlikėjai.

Jau 30 metų šiuolaikinės muzikos standartus laužanti britų grupė „Icebreaker“ yra vienas iš labiausiai uždegančių ir drąsiausių Europos, o gal ir pasaulio kolektyvų, nuolat peržengiančių skirtingų muzikos krypčių – klasikinės, alternatyviosios, eksperimentinės ar net roko muzikos – ribas. Unikaliu balsu britų muzikos padangėje vadinamo ansamblio veidą formavo garsiausi ir įtakingiausi šių dienų kompozitoriai – Philip Glass, Michael Gordon, David Lang, Michael Nyman, Gavin Bryars, Brian Eno, Terry Riley, Barry Adamson, Donnacha Dennehy ir kiti žinomi kūrėjai. Su daugeliu jų „Icebreaker“ itin glaudžiai bendradarbiauja ir yra pagrojęs nemažai jų pasaulinių premjerų bei išskirtinių kūrinių, sukurtų būtent šiai grupei.

Vienas svarbesnių muzikantų B. Eno „Apollo“ koncertų ture, kuris „Icebreaker“ komandos sudėtyje atvyks ir į Vilnių, yra Dan Gresson – žymiosios art roko grupės „Dead Can Dance“ būgnininkas, prieš keletą metų sugrojęs net 88 koncertus šios grupės ture Europoje, Australijoje, Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Su „Icebreaker“ jis bendradarbiauja nuo 2001-ųjų, be to, D. Gressonas groja ir Londono filharmonijos, ir Karališkosios filharmonijos orkestruose, ir Birmingamo operos teatre ir kt.

B. Eno „Apollo“ koncertų ture prie „Icebreaker“ prisijungs ir roko muzikos gerbėjams puikiai žinomas gitaristas B J Cole (Brianas Cole’as). Jau daugelį metų greta solinės kūrybos jis bendradarbiauja su daugeliu roko ir popscenos žvaigždžių, tokių kaip Sting (kartu įrašyti albumai „Mercury Falling“, „Brand New Day“, „All This Time“), Björk („Post“), Robbie Williams („Eternity“), grupės „Depeche Mode“, „R.E.M.“ ir kt. Pirmą kartą su „Icebreaker“ B J Cole pasirodė 2012 m., kai buvo parengta Briano Eno albumo „Apollo“ gyvo atlikimo versija. Apie šį muzikantą Stingas yra pasakes: „B J Cole yra geriausias „pedal steel“ gitaros atlikėjas pasaulyje“.

Gitaristas James Woodrow, atvykstantis į Vilnių šiame B. Eno „Apollo“ koncertų ture, yra ne tik grupės „Icebreaker“, bet ir „Gavin Bryars Ensemble“ narys, kaip solistas arba kolektyvo sudėtyje pasirodo su BBC simfoniniu orkestru, „London Sinfonietta“, „BBC Singers“, Birminghamo šiuolaikinės muzikos ansambliu ir kt. Gitaros virtuozas dažnai bendradarbiauja su šokio trupėmis ir yra parengęs projektų su Merce Cunninghamo šokio trupe, Londono šiuolaikinio šokio trupe, „Phoenix Dance Company“ ir kt.

Su „Icebreaker“ į Vilnių atvykstantis saksofonistas Bradley Grantas groja ir garsiajame kolektyve „Michael Nyman Band“, ir „Quartz“ saksofonų kvartete, ir Londono simfoniniame orkestre. Bosinės gitaros virtuozas Pete Wilsonas yra ir žymiojo „Ensemble Modern“ ir „Steve Martland Band“ narys, be to, dažnai pasirodantys su jau minėtais garsiausiais orkestrais.

Didelė grupės „Icebreaker“ muzikantų sudėtis muzikuodama kuria savitą ir išties unikalų skambesį, į kurį susilieja elektriniai styginiai (Audrey Riley, Emma Welton), klavišiniai instrumentai (Walter Fabeck, Dominic Saunders), gitaros (James Woodrow, Pete Wilson), pano fleita (James Poke, ansamblio vadovas), saksofonai (Bradley Grant, Rowland Sutherland, Guy Passey), akordeonas (Karen Street), būgnai ir perkusija (Dan Gresson) bei neįtikėtiną garsą kurianti „pedal steel guitar“ (B J Cole). Prieš keletą savaičių pasirodė B. Eno interviu apie „Apollo“ albumą ir kaip buvo kuriamas šis kūrinys:

Šiemetinis grupės „Icebreaker“ rengiamas B. Eno kūrinio „Apollo“ koncertinis turas be pasirodymo Vilniuje (spalio 18 d.) suplanuotas tik šiuose Europos miestuose: garsiojoje „Barbican“ salėje Londone, kur visai neseniai Mėnulio misijos 50-mečio dieną (liepos 20 d.) įvykęs koncertas sulaukė milžiniško pasisekimo, „Brighton Dome“ salėje Braitone, „National Concert Hall“ Dubline (Airija), šių metų Europos kultūros sostinėje Materoje (Italija) rengiamuose šventiniuose renginiuose, bei dar vienas ar keletas koncertų Jungtinėje Karalystėje.