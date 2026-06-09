„LATGA Autorių namai“ per „Kultūros naktį“ kviečia atrasti autorių pasaulį

Apie šių metų festivalio „Kultūros naktis“ ir „LATGA Autorių namų“ akcentus, kūrėjų ir publikos ryšį bei kultūros vietą šiuolaikiniame mieste kalbėta tinklalaidės „Pokalbiai LATGA Autorių namų virtuvėje“ epizode „Kultūros nakties“ ir LATGA Autorių namų“ pulsas: ką verta pamatyti šiemet“, kurią vedė kultūros žurnalistė Laisvė Radzevičienė. Pokalbyje dalyvavo LATGA tarybos narys ir kino režisierius Donatas Ulvydas, grupės „Happyendless“ narys Marius Narbutis bei festivalio „Kultūros naktis“ užsienio programos koordinatorė Ada Paukštytė.
Tinklalaidę galima pamatyti čia:
Kūrybinis avilys miesto centre
Viena ryškiausių „Kultūros nakties“ erdvių šiemet ir vėl taps „LATGA Autorių namai“, kuriuose lankytojų laukia itin įvairialypė programa. Be to, čia 19 val. įvyks ir oficialus šventės atidarymas, kuriame be festivalio rengėjų dalyvaus ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Veiksmas „LATGA Autorių namuose“ vyks nuo pat 18 val. vakaro iki pat 2 val. nakties. Čia pasirodys grupės „Happyendless“, „Abudu“, SHWR, atlikėjas Gamka, muzikos autorius Liutauras Janušaitis su projektu „The String Theory“, „Colours of Bubbles“ pristatys teatralizuotą projektą „Stela“, o grupė „Ir visa tai, kas yra gražu, yra gražu“ pakvies į netikėtą projektą „Riga 8“, kuriame muzikos instrumentais taps ir skalbimo mašinos. Muzikinę programą užbaigs šokti kviečiantis kompozitorių Mindaugo Urbaičio ir Marijos Paškevičiūtės elektroninės muzikos projektas „Acid City Live“.
Teatro sričiai atstovaus bene garsiausi Lietuvos šiuolaikinio šokio kolektyvai „Aura“ ir „Šeiko šokio teatras“, vyks menininkų Beno Šarkos ir Barboros Skaburskės performansai, veiks Mindaugo Meškausko šlapio kolodijaus technika sukurtų LATGA autorių portretų paroda ir senovinės fotografavimo technikos ekspozicija bei Tado Kazakevičiaus fotostudija, kurioje galės įsiamžinti ir lankytojai. Kūrybinėse dirbtuvėse „Poetų kampas“ šešiolika poetų kurs eiles pagal žiūrovų pasiūlytas temas, o menininko Luko Jakimavičiaus dirbtuvėse bus galima mokytis kurti vitražus.
Scenoje-name netrūks ir kino. Virtualiosios realybės kino teatre bus galima pamatyti du „Hexa Cinema“ filmus – „Aš Lietuva 2“ (rež. D. Ulvydas) ir „Žaisti gyvenimą“, įkvėptą Algio Kriščiūno paveikslų. Be to, renginio pradžioje ir pabaigoje ekranuose bus rodoma filmų programa „Trumpi filmai. Pasiklydę laike“, kurią parengė trumpametražių filmų agentūra „Lithuanian Shorts“. Lietuvos kinematografininkų sąjunga kvies žiūrovus trumpam tapti aktoriais ir dalyvauti tikroje atrankoje.
Beje, organizatoriai skelbia, kad užeiti į patį namą primenančios scenos konstrukcijos vidų dėl saugumo bus leidžiama tik ne jaunesniems nei šešiolikos metų žiūrovams, tačiau jie galės stebėti pasirodymus „LATGA Autorių namų“ scenoje ir ekranuose. Taip pat moterims nepatariama avėti aukštakulnių. Išsamią „LATGA Autorių namų“ programą galima rasti latga.lt.
LATGA tarybos narys D. Ulvydas teigia, kad nuo pat pradžių „Autorių namų“ idėja buvo sukurti erdvę, kurioje vienu metu susitiktų kuo daugiau skirtingų kūrėjų: „Nuo pat pirmos mūsų koncepcijos dienos idėja buvo tokia – tai menininkų širšių lizdas. Tiek daug visko vienoje vietoje. Daug menininkų viename lizde, ir visi ten kažką kuria.“
Kai kūrėjai ir publika tampa viena bendruomene
Pokalbio metu ne kartą buvo pabrėžta, kad „Kultūros naktis“ – tai ne tik renginių programa, bet ir galimybė iš naujo atrasti miestą bei patirti kultūrą netikėtose vietose.
„Šiandien eidama per Vingrių skverą pagalvojau, kaip gerai, kad Vilniuje yra tokių gyvų erdvių, kurios tarsi sutvertos kultūros projektams. Ir kaip talentingai dirba miesto architektai bei kraštovaizdžio kūrėjai, kurie atspėja, ko reikia žmogui“, – sakė L. Radzevičienė.
Antrą kartą „LATGA Autorių namuose“ pasirodysiančios grupės „Happyendless“ narys M. Narbutis sako, kad Vingrių skvere įsikurianti scena išsiskiria ypatingu artumu tarp atlikėjų ir žiūrovų: „Kai koncertuoji, žmonės būna visai šalia. Tu groji ir jauti, kad už nugaros kažkas kvėpuoja. Atsiranda labai stiprus betarpiškumas.“
Pasak muzikanto, būtent dėl to „Kultūros naktis“ kasmet tampa ypatinga patirtimi: „Man patinka eiti ir leisti, kad kažkas tave pagautų. Man patinka gyvas miestas, žmonės, netikėti atradimai. „Kultūros naktis“ yra būtent apie tai.“
Jam pritaria ir D. Ulvydas, teigiantis, kad kūrėjams svarbiausia ne scena ar dekoracijos, o susitikimas su žmonėmis. „Tu matai stovinčių žmonių eilę į nemokamą renginį. Jie nuoširdžiai laukia, tvarkingai išsirikiavę kaip japonai prie traukinio. Tada supranti, kad gali dalį savęs atiduoti auditorijai. Tokiose akimirkose atsiranda kūrybos prasmė“, – kalbėjo jis.
Kultūra ateina pas žmones
Pasak L. Radzevičienės, šis festivalis ypatingas tuo, kad kultūra čia pasiekia net ir tuos žmones, kurie galbūt retai apsilanko koncertų salėse ar teatruose: „Šiais metais labai daug kalbama apie tai, kad kultūrą reikia artinti prie žmonių. Ir tam tikra prasme per „Kultūros naktį“ kultūra pati ateina pas žmones.“
Festivalio užsienio programos koordinatorė A. Paukštytė pabrėžia, kad vienas svarbiausių „Kultūros nakties“ principų nuo pat pradžių buvo atverti miestą kultūrai ir kultūrą miestui: „Norime kuo plačiau apimti Vilnių ir kuo įvairesnėse vietose pristatyti savo renginius. Džiaugiamės tradicinėmis festivalio erdvėmis, bet kartu nuolat ieškome naujų vietų, kurios taptų kultūros traukos taškais.“
Anot jos, festivalis per beveik du dešimtmečius tapo neatsiejama Vilniaus kultūrinio gyvenimo dalimi: „Projektas tiesiog augo. Augo susidomėjimas juo, augo bendruomenė, atsirado nauji partneriai ir bendradarbiavimai. Labai smagu matyti, kad šiandien žmonės jau patys ateina su idėjomis ir nori būti šios nakties dalimi. Taip pas mus atsirado ir „LATGA Autorių namų“ projektas.“
Nuo cirko iki istorijų apie Vilnių
Pasak A. Paukštytės, šių metų „Kultūros nakties“ festivalio programa tradiciškai apims daugybę meno sričių. Lankytojai galės rinktis iš muzikos, teatro, šiuolaikinio šokio, performansų, kino, vizualiųjų menų ir tarpdisciplininių projektų. Visą „Kultūros nakties“ programą galima rasti kulturosnaktis.lt.
Tarp tarptautinių programos akcentų – išskirtinis belgų šiuolaikinio cirko pasirodymas „US“, kuriame menininkai žongliruos peiliais ir kitais pavojingais objektais, o Vilniaus senajame teatre bus pristatyta Suomijoje reziduojančio prancūzų-baskų menininko Vincento Roumagnaco instaliacija „444-asis sezonas“, pasakojanti teatro ir miesto istorijas bei reflektuojanti ekologijos temas.
Pasak A. Paukštytės, vienas didžiausių festivalio žavesių slypi būtent galimybėje netikėtai atrasti tai, ko neplanavai pamatyti: „Mes siūlome įvairius maršrutus – muzikos, teatro, kino mėgėjams. Tačiau labai suprantu ir tuos žmones, kurie tiesiog išeina į miestą ir leidžiasi nustebinami. Tas atradimo momentas turi ypatingo žavesio.“
Nebus kultūros – nebus ir valstybės
Pokalbis natūraliai pasisuko ir į platesnius vandenis – apie kūrėjo vietą šiandienos pasaulyje, technologijų įtaką ir kultūros svarbą visuomenei šiais neramiais laikais.
Kalbėdami apie dirbtinio intelekto keliamus iššūkius kūrėjams, pašnekovai sutiko, kad technologijos gali būti naudojamas kaip įrankis, tačiau negali pakeisti žmogiškojo ryšio ir kūrybinio impulso.
„Žmonėms reikia kūrinių, kūrybos. Ir mes, visi kūrėjai, turime pasirūpinti, kad žmogus tai išgirstų, suprastų ir imtų gerbti autorius. Tai yra lygiai tokie pat žmonės. Jie lygiai taip pat dirba, tik kitomis valandomis ir kitokiais įrankiais“, – kalbėjo kino režisierius D. Ulvydas.
Pašnekovai vieningai sutaria, kad menininkų vaidmuo visuomenėje yra labai svarbus, tai parodė ir kultūrininkų protestai, privertę valdžią pakeisti kai kuriuos savo sprendimus.
„Nebus menininkų – nebus kultūros. Nebus kultūros – nebus valstybės“, – sakė M. Narbutis ir pažadėjo, kad renginyje kaip palaikymo ženklas kultūros bendruomenei būtinai suskambės „Happyendless“ sukurta nauja Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinio „Jūra“ versija.
Tad birželio 12-ąją „LATGA Autorių namų“ renginio organizatoriai kviečia bent vienai nakčiai palikti kasdienybę nuošalyje ir leistis į kultūrinę kelionę, kurioje susitinka menas, muzika, kinas, teatras ir kūrėjų žinutės.
Naujausi komentarai