Įvertinkite: rudens sezoną atlikėjas „Kabloonak“ pradeda naujo vaizdo klipo premjera

Kaip ir dera rudenį, nusiteikęs kiek nostalgiškai, atlikėjas „Kabloonak“ (Jonas Narbutas) atiduoda duoklę gimtajam Vilniui. Nauju vaizdo klipu ir daina „Bruises on Her Legs“ muzikantas kviečia lėtai pasivaikščioti miesto šaligatviais.

Klipas kūriniui „Bruises on Her Legs“ – tarsi tęsinys kelionės, kurią gegužės mėnesį pradėjo antrasis atlikėjo albumas „Kabloonak“, išleistas vinilo pavidalu. „Dainos pagrindinė muzikinė tema ateina iš seniau. Per absoliučią sėkmę man pavyko nepraganyti prieš kokius 5 metus įrašyto vargonėlių takelio, ir galiausiai, įrašinėjant antrąjį albumą, išklausyti ir nuspalvoti“, – apie dainos gimimą pasakoja jos autorius Jonas Narbutas.

Vaizdo klipe atlikėjas „Kabloonak“ veikia kaip pasakotojas ir kartu – miesto gyventojas, gaudantis ir atliepiantis miesto, jo architektūros dinamiką. Lėtai slinkdamas sostinės gatvėmis jis tarsi traukia odę šaligatviams. Be aiškios siužetinės linijos, tačiau kartais nukreipdamas žvilgsnį į kito klipo personažo – Ritos – kasdienybės detales.

„Dainos personažai – tai ir aš, ir žmonės, kuriuos pažįstu ar esu stebėjęs mieste, taipogi – tas pats miestas, gal ir nedidelės, bet kažkokios terpės, kurioje gyvenu, viena iš istorijų“, – pasakoja Jonas.

Vaizdo klipo scenarijaus, režisūros bei montažo ėmėsi atlikėjo sesuo, režisierė Ignė Narbutaitė. Nufilmuoti visus kadrus ir tuo pačiu – ropštis į daugybę Vilniaus stogų pasiryžo „Kabloonak“ grupės gitaristas, operatorius Alanas Gurinas.

„Klipą sugalvojom ir pasakojom kartu su Jonu. Klipo istorija yra labai abstrakti, ji nėra tęstinė, žinoma, atsirado vaizdų, kurie lengvai iliustruoja dainą. Norėjosi daugiau perteikti jausmą ar sentimentą, kuris yra dainoje – tas keistas melancholiškas vilnietiškas, tuščias ir kažkuo visgi labai gražus trainiojimasis. Gal nutuokiant, kas laukia netolimoje ateityje, tačiau vis tikintis tos šiaurinės žvaigždės“, – sako Ignė Narbutaitė.

Su miestu tarsi suaugęs jo gyventojas „Kabloonak“ panašiai veikia ir realiame gyvenime. Jonas pasakoja, jog vilnietiškos jo šaknys prasidėjo dar 1939 metais: „Būdamas maždaug 9 metų mano senelis iš tėvo pusės atvyko gyventi į Vilnių. Tuo tarpu mano prosenelė – gimusi Vilniuje ir gyveno jame su savo seneliais – galima spėti, jog ir jie galėjo gimti čia.“

Klipe matomi vaizdai filmuoti nuo Jonų bažnyčios bokšto, Sporto rūmų stogo, vieno iš J. Basanavičiaus g. balkonų, MO muziejuje, nuo Paupio gatvės apžvalgos aikštelės bei sostinės baro „Great Tit“ kieme“, kur vakar ištikimiausiems gerbėjams vyko išankstinė kūrinio peržiūra.

„Su Alanu nebijom aukščio, tai lipti ant Vilniaus viršūnių nebuvo sunku, nebent Alanas gerai apsimetė. Turint omeny, kad lokacijose su technika pirmą kartą atsidūrėme jau tik filmavimo metu, neturėjome jokių pasibandymų. Sunkumai virsdavo „aha... ką dabar daryt“ momentais, kuriuos visai sėkmingai sprendėm. Visada sunkiausia gauti leidimus, susiderinti dėl laikų, tai šioje vietoje tikrai labai padėjo muzikos vadybos agentūra „Tilto namai“, – filmavimų užkulisiais dalinasi Ignė.

Norintys išgirsti „Bruises on Her Legs“ dainą gyvai tai gali padaryti rugsėjo 11 d. Vilniuje, koncerte „Vasaros terasoje“. Toliau „Kabloonak“ su grupe leisis į turą, kur rugsėjo 13 d. Torūnėje aplankys festivalį „NADA“, rugsėjo 14 d. koncertuos klube „Chłodna 25“ Varšuvoje, o spalio 18 d. sugros koncertą Rygoje, leidybos kompanijos „I Love You“ dešimtmečio renginyje, erdvėje „K.K. von Stricka Villa“.