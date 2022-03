Į Vilnių atvykstančio komiksų autoriaus darbai – „New York Times“ bestselerių sąraše

„New York Times“ bestselerio autorius

„R. Farazmandas savo karjeros kelią pradėjo kaip komedijų rašytojas, tačiau atradęs savitą piešimo stilių autorius išgarsėjo kaip komiksų kūrėjas. Pirmieji autoriaus darbai pasaulį išvydo kolegijos laikraščiuose, o laikui bėgant jie keitėsi ir persikėlė į internetinę erdvę. Šiandien nuotaikingus internetinio komiksų ciklo „Poorly Drawn Lines“ siužetus seka milijonai gerbėjų visame pasaulyje, o jų veikėjai jau tapo ir animacinio serialo bei knygų herojais“, – sako „Comic Con Baltics 2022“ organizatorius Tomas Vievesis.

Komiksų autorius yra išleidęs keturias knygas. Tai – komiksų bei esė rinkinys „Poorly Drawn Lines: Good ideas and amazing stories“ (2015), komiksų rinkiniai „Comics for a Strange World“ (2017), „Poorlier Drawn Lines“ (2019) bei grafinis romanas „City Monster“ (2020).

2015 metais pirmoji R. Ferazmando komiksų knyga „Poorly Drawn Lines: Good Ideas and Amazing Stories“ pateko į „New York Times“ bestselerių sąrašą.

„Turime gerą žinią visiems R. Ferazmando fanams. Autorius informavo, jog į Lietuvą jis atvyksta kartu su savo darbais, tad komiksų fanai turės galimybę ne tik betarpiškai pabendrauti, bet ir įgyti R. Ferazmando kūrinius su paties kūrėjo autografu “, – sako „Comic Con Baltics 2022“ organizatorius.

Pagrindiniame JAV kabelinės televizijos kanale

2021 metais R. Ferazmando komiksai atgijo naujoje šviesoje. „Poorly Drawn Lines“ personažai bei siužeto linijos buvo įtrauktos į JAV populiaraus, iš skirtingų trumpų serijų susidedančio serialo „Cake“ penktąjį sezoną. Epizodai tapo pagrindiniu sezono akcentu ir buvo rodomi kiek daugiau nei du mėnesius pagrindiniame JAV kabelinės televizijos kanale „FXX“.

Kaip teigia pats R. Ferazmandas, serialo „Cake“ atmosfera puikiai atitiko pirminę idėją, kurią autorius įsivaizdavo pradėdamas kurti animacinį serialą.

„Kanalui „FXX“ susidomėjus pradėjome kurti serialą, o vėliau nusprendėme, kad jis taps pagrindiniu šio sezono „Cake“ serialu. Mano nuomone ten jis labai tinka. Seriale yra daug kitų puikių animacinių elementų ir man labai patinka visa šou atmosfera. Manau, kad tai apskritai yra vienas unikaliausių televizijos kūrinių šiuo metu“, – sakė R. Ferazmandas.

Tiesa, partnerystė su „FXX“ kanalo serialu „Cake“ – ne pirmasis „Poorly Drawn Lines“ pasirodymas televizijoje. Adaptuoti komiksai taip pat pasirodė animacinio serialo „TripTank“ pirmajame sezone – serijoje „Shovels Are For Digging“, rodytoje 2014 metų balandį.

Kviečia susitikti Vilniuje

R. Ferazmandas atvyksta į Lietuvą kviečiamas populiariosios kultūros renginio „Comic Con Baltics 2022“ organizatorių. Kaip teigia T. Vievesis, poreikį pakviesti garsių internetinių komiksų autorių išreiškė aktyvi renginio gerbėjų bendruomenė.

„Kas kartą planuodami svečių sąrašą, atsižvelgiame į kino, televizijos ar komiksų projektus, kurie mūsų lankytojams – įdomiausi. „Poorly Drawn Lines“ mūsų renginio bendruomenės gretose turi tikrai daug fanų, tad džiaugiamės galėdami paskelbti, kad susipažinti su autoriumi gyvai lankytojai galės jau šį pavasarį“, – sako renginio organizatorius.

Renginys Baltijos šalyse vyks gegužės 20–22 dienomis Vilniuje, „Litexpo“. R. Ferazmandas lankytojų lauks dvi renginio dienas – šeštadienį ir sekmadienį.

Apsilankiusių kultiniu tapusiame renginyje lauks ir daugiau naujienų. Šiemet populiariosios kultūros renginys vyks kartu su didžiausiu žaidimu konventu Baltijos šalyse – „GameOn“. Per tris „Comic Con Baltics 2022: Together with GameOn“ dienas lankytojų lauks ne tik susitikimai su komiksų, filmų bei serialų įžymybėmis, bet ir kompiuterinių žaidimų erdvės, cosplay konkursas, naujausių filmų pristatymai, dekoracijos iš garsiausių pasaulio filmų bei serialų, žinomų kino bei televizijos svečių pranešimai ir daugybė kitų, su populiariąja bei žaidimų kultūra susijusių pramogų.

Pasinaudoję Kultūros pasu, vyresniųjų klasių mokiniai į renginį gali atvykti nemokamai.