Į vidinę kelionę „Lofto“ publiką kvietė melancholiškieji britai „Fink“

Grupė ir jos lyderis Finas Greenallas ne kartą yra užsiminę, kad Vilnius jiems yra ypatinga vieta. Nors yra prisipažinę, kad 2015-aisiais prieš atvykdami į menų fabriką „Loftas“ koncertuoti pirmą kartą, jie apie šią vietą ir patį miestą nežinojo itin daug.

„Tai viena tų vietų, kuri atrodo taip, lyg bet kurią akimirką galėtų subyrėti. Tai labai primena muzikanto gyvenimą – niekada nežinai, kada viskas gali griūti. Be to, vietose, kur viskas nušlifuota ir išdailinta yra kažkaip nejauku. Tokiose vietose kaip ši prasidėjo roko muzika, tad labai smagu, kad tokių vietų dar yra“, – sakė F.Greenallas.

Tai buvo jau trečias grupės pasirodymas Vilniuje ir „Lofte“, o grupės nariai prisipažino, kad vietų į kurias grįžtų po tris kartus, yra vos kelios. Be to, tai buvo tik antroji stotelė „Fink“ ture po Europą, tad susirinkę lietuviai buvo vieni pirmųjų, išgirdusių naujojo, tik spalio pabaigoje išleisto albumo „Bloom Innocent“ dainas.

„Fink“ atliekamos dainos, nors palydimos trankiais plojimais, yra tokios, kurios plaukia lėta ir melancholiška srove, tad protarpiais užsimiršti sekti melodines linijas ir vietoj to imi sekti nuotaika, kurią instrumentais ir sintezatoriais grupė sukuria ant scenos.

Grupė atliko tiek kūrinius iš naujojo albumo, tokius kaip „We Watch the Stars“ bei „Once You Get a Taste“, tiek ir nuo seno mėgstamus „Looking too Closely“ ir „Yesterday Was Hard on All of Us“.

Kartu su jais koncertavo ir apšildanti atlikėja Sophie Hunger su grupe. Šios Berlyne šiuo metu gyvenančios šveicarės kūryboje taip pat netrūksta bliuzo ir folko muzikai būdingų elementų bei melancholiškos nuotaikos.