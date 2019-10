E. Jennings išskirtinė dovana džiazo gerbėjams – akustiniai koncertai „Intymiai“

Atlikėja neslepia, kad akustiniuose koncertuose pristatys ir dar negirdėtas dainas iš šiuo metu įrašinėjamo naujo albumo. Be to, naujai suskambės ir gerai žinomi hitai „Lovely Day“, „Leading Me Home“ bei daugelis kitų. E. Jennings scenoje talkins puikūs džiazo muzikantai – pianistas Andrejus Polevikovas ir kontrabosininkas Vytis Nivinskas.

2017 metų pabaigoje pasirodęs E. Jennings albumas „New Standards“ buvo įrašytas Briuselio ir Niujorko įrašų studijose. Albumą prodiusavo garsus prodiuseris Josephas Baldassare‘as. Tiek už Atlanto, tiek dainininkės gimtojoje Airijoje muzikos kritikai puikiai įvertino pirmąjį atlikėjos džiazo ir soulo muzikos darbą. Nemažai prie sėkmės prisidėjo tai, kad naujos dainos buvo įrašytos kartu su talentingais džiazo muzikantais, dirbusiais su muzikos legendomis Bobu Dylanu, Liza Minelli, Franku Sinatra ir daugybe kitų.

Šio albumo kūriniai bene pirmą kartą nuskambėjo būtent džiazo klube „Jazz Cellar 11“, kur buvo surengtas slaptas koncertas.

„Išrankiausi džiazo gerbėjai išgyrė mano debiutą. Naujame amplua jaučiuosi labai laisvai, be to, su manimi groja be galo talentingi muzikantai“, – po koncerto sausakimšame klube tada pasakojo E. Jennings.

Gera žinia melomanams, E. Jennings akustiniuose koncertuose „Intymiai“ bus galima įsigyti ribotu tiražu išleistą albumo „New Standards“ vinilo plokštelę.