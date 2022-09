Dovana Vilniui – „niujorkietiška“ meno dvasia po Liubarto tiltu

Jau rugsėjo 15 dieną Vilniuje, po Liubarto tiltu įvyks unikalus kultūros, muzikos ir meno renginys „Mekas and The Soul Brother”.

Jo iniciatorius – žinomas Lietuvos DJ-us, muzikos kūrėjas ir hiphopo grupės „G&G Sindikatas“ narys – DJ Mamania.

Tai bus 3 val. vizualinių menų ir muzikos derinys, apjungiantis žinomo lietuvių kilmės JAV filmų kūrėjo Jono Meko ir hip-hop muzikos prodiuserio Pete Rock kūrinius.

„Renginio pavadinimas kilo iš žodžių žaismo. Jonas Mekas yra visiems puikiai žinomas menininkas, o Pete Rock su reperiu C. L. Smooth yra išleidęs albumą „Mecca and The Soul Brother”. Žodis „mecca“ man gana žaismingai nuskambėjo, labai panašiai į „Mekas“ ir iš to žodžių junginio kilo mintis sutapatinti šiuos gana skirtingus žmones“, - prisipažino DJ Mamania.

Šis renginys kartu apjungs net du ypatingus jubiliejus – 700-ąjį gimtadienį pasitinka Lietuvos sostinė Vilnius, o šių metų gale bus minimos J. Meko 100-osios gimimo metinės.

Didžėjus neslepia, kad Pete Rock ir Jonas Mekas yra iš skirtingų kartų, iš skirtingų meno rūšių, bet abu yra savotiški savo sričių genijai.

Taigi, „Mekas and The Soul Brother” renginyje bus galima grožėtis Jono Meko kino vaizdais bei klausytis Pete Rock muzikos.

„Kai Jonas Mekas su broliu keliavo į JAV, jie atplaukė į Niujorką. Pamatęs šį miestą, jis pasakė „aš lieku čia“. J. Mekas labai įsimylėjo Niujorką, liko ten gyventi ir tapo viena iš Niujorko meno ikonų, - pasakojo DJ Mamania. – Muzikos prodiuseris Pete Rock pats yra kilęs iš Niujorko ir jo muzika turi „niujorkietišką“ nuotaiką bei skambesį. Dėl to šie abu visiškai skirtingi žmonės yra itin glaudžiai susiję per patį miestą.“

DJ Mamania priduria, kad Vilniuje yra daug gražių ir tinkamų erdvių, kuriose galima perteikti Niujorke vyraujančią nuotaiką.

„Man, esant būtent po Liubarto tiltu, atsiranda jausmas tarsi tai būtų kaip po Manheteno tiltu Niujorke. Visos tos sąsajos sulipdė šią idėją ir manau kad tai bus puiki galimybė Jono Meko ir hip- hop muzikos gerbėjams pažinti vieni kitų aistrą menui ir muzikai“, - teigė didžėjus.

„Mekas and The Soul Brother” renginys po Liubarto tiltu prasidės rugsėjo 15 dieną 19 val., o DJ Mamania pradės groti 20 val. Pasirodymas bus atviras ir nemokamas.

„Žiūrovų laukia išskirtinis muzikinis pasirodymas (audiovizualinė diskoteka) po atviru dangumi. Tai tarsi dviejų skirtingų meno ir muzikos krypčių sintezė, siekiant išryškinti kiekvieną kryptį kitos pagalba bei parodyti Joną Meką išskirtinai Niujorko miesto dvasia. Taip pat galbūt pavyks dar užkabinti šiek tiek vasariškos nuotaikos“, - vylėsi renginio iniciatorius.

Šis projektas yra Vilniaus 700-ojo jubiliejaus programos dalis.

Sužinokite daugiau www.700vilnius.lt