Debiutiniame E. Sašenko albume – dainos iš skirtingų gyvenimo etapų

Porą debiutinio albumo dainų kūrė pianistas, ilgametis Evelinos scenos partneris Paulius Zdanavičius – jo kurta daina skambėjo ir tarptautiniame „Eurovizijos“ konkurse, kai Lietuvą atstovavo atlikėja.

Ji šypsosi, kalbėdama apie savo pačios kurtas dainas – jose aiškiai matyti, kas tuo metu vyko jos gyvenime: „Seniausios, pačioje pradžioje parašytos dainos yra melancholiškos, lyriškos, lyg mano verksmas pasauliui. Kai gyvenime atsirado mano vyras Giedrius, jos tapo pozityvios, pilnos pakylėto meilės jausmo – kaip ir aš pati. Albume esanti daina „Įsimylėjeliai“ skirta būtent jam“.

Dainininkė sako visada norėjusi išleisti savo dainų rinkinį, bet tam trūko užsispyrimo ir postūmio – kol prieš praėjusias Kalėdas ji sau pasižadėjo per metus išleisti albumą. „Pažadas sau yra pats tvirčiausiais“, – įsitikinusi Evelina, - Be to, man patinka skirti sau užduotį ir žinoti, kad ją įgyvendinsiu. Tam, kad neišsisukinėčiau ir neturėčiau kur trauktis, iškart rezervavau albumo pristatymo datą šv. Kotrynos bažnyčioje – gruodžio 15 dieną.

Ir nors muzikinio albumo „Jausmai“ kūryba užtruko beveik dešimtmetį, atrodo, kad tik to ir reikėjo naujoms idėjoms ir planams dainininkės galvoje kurtis. Ji jau žino, kaip atrodys ir skambės antrasis albumas.

„Dainuoju jau daug metų, dažnai – kitų autorių kūrinius. Pasigilinus į jų kūrybą pamatai, kad kai kurie dainų yra prirašę šimtais, o iš jų populiarios – dvi. Niekas nežino, ar tavo parašyta daina bus gera. Sužinoti gali tik tuomet, kai daina pradeda gyvuoti. O kuo daugiau prirašai, tuo didesnis šansas, kad tavo kurta daina skambės ilgai ir bus mėgiama. Tvirtai nusprendžiau – rašysiu ir nesustosiu!“, – sako E. Sašenko.