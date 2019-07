„Colours of Bubbles“ iš koncerto sostinėje išvyko limuzinu

Koncertas nepaliko abejingų ir buvo pilnas staigmenų. Pasirodymą pradėję daina „Pallbearer“ „coloursai“ sugrojo visus kūrinius, dėl kurių žmonės mėgsta lankytis jų koncertuose – „Rusty Trombone“, „The Edge of the World“, „Wall of Death“, „Truth or Dare“, „Things You Need“, „Phoenix“, „Cut It Out“, „Toilets of Space“ ir kitus.

Nuskambėjo ir „Golden Parazyth“ dainos „There’s No Past“ „koveris“. Dainai „Storm“ į sceną duetui prisijungė Kotryna Stasikėlė. Hitą „Flags“ muzikantams teko atlikti dukart. Šią dainą grupės vokalistas Julijus Aleksovas sudainavo apsisiautęs JAV vėliava, kurią šios šalies nepriklausomybės dienos proga į koncertą atsinešė gerbėjai.

Biso metu muzikantai kiek nedrąsiai atliko ir vieną naują dainą, kuriai pavadinimo dar nesugalvojo. Publika klyksmais sutiko žinią, kad lapkritį grupė pristatys visiškai naują savo albumą. Į „Vasaros terasą“ susirinkę žiūrovai tapo ir neplanuoto incidento liudininkais – krito grupės lyderio Julijus Aleksovo gitara, bet tai nesustabdė muzikantų trankiai užbaigti pasirodymo.

Tačiau didžiausią pagreitį vakarėlis įgavo, kai koncertui įpusėjus J. Aleksovas publikai atskleidė, kad bosistas Paulius Trijonis netrukus sumainys aukso žiedus ir taps tėvu, tad po koncerto jo laukia bernvakaris. Taip ir nutiko, muzikantai savo kolegą įsisodino į limuziną, į kurį taip pat pasikrovė „Vasaros terasos“ dovanotą dėžę alaus, ir išvyko švęsti nežinoma kryptimi. Savo „Facebook“ paskyroje muzikantai paskelbė kelias dienas jų neieškoti.

Negalėjusiems dalyvauti grupės koncerte vakar, liko dar viena proga – liepos 12 dieną, Kaune, „Adform kiemelyje“ įvyks dar vienas toks pats trankus ir energingas „Colours of Bubbles“ vasaros koncertas. Po jo muzikantai grįš atgal į įrašų studiją, kur užbaigs savo būsimo albumo įrašus.