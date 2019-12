Atsisveikinimo gastroles paskelbusi grupė „Clannad“ surengs koncertą Lietuvoje

2020 m. kovo 13 d. įrašų kompanija „BMG“ išleis visą „Clannad“ karjerą atspindinčią geriausių dainų kolekciją „In A Lifetime“. Albume, kuriame atsidurs visi didžiausi hitai, bus ir dvi naujos dainos – „A Celtic Dream“ ir „Who Knows (Where The Time Goes)“. Naujus kūrinius viena sėkmingiausių grupių Airijos istorijoje įrašė kartu su legendiniu prodiuseriu Trevoru Hornu.

„Clannad“ atsisveikinimo koncertų turas „In A Lifetime Farewell Tour“ prasidės vasario pabaigoje Didžiojoje Britanijoje. Vėliau grupė surengs pasirodymus Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Austrijoje ir Lietuvoje. Artimiausiu metu „Clannad“ žada paskelbti koncertų datas Slovakijoje, Čekijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje. Apie atsisveikinimą „Clannad“ galvojo jau kurį laiką, tačiau galutinai apspręsti privertė netikėta grupės nario Pádraigo Duggano mirtis.

„Dar vykstant 2013-2015 m. gastrolėms pradėjome galvoti apie atsisveikinimo koncertus. Pádraigo mirtis privertė apsispręsti ir atsisveikinimo turą surengti būtent dabar. Planuojame surengti išskirtinę ir įsimintiną paskutinę kelionę, todėl džiaugiamės, kad galime išleisti „In A Lifetime“ antologiją. Tikime, kad gerbėjai įvertins mūsų muzikinį palikimą“, – teigiama grupės pranešime žiniasklaidai.

Grupę „Clannad“, kurios pavadinimas išvertus iš galų kalbos reiškia šeimą, 1970 m. įkūrė broliai ir seserys Moya, Ciarán ir Pólas Brennanai, prie kurių prisijungė dvyniai dėdės Noelis ir Pádraigas Dugganai. Pradžioje grupėje dainavo ir Enya Brennan, vėliau tapusi viena sėkmingiausių solo dainininkių pasaulyje.

Daugybę muzikos apdovanojimų įvertinta „Clannad“ daugiau nei kuri nors kita grupė prisidėjo prie Airijos muzikos ir airių kalbos populiarinimo visame pasaulyje. Be tradicinės airių muzikos grupė, savo kūryboje naudodama folk, new age ir rock stilių elementus, sukūrė su niekuo nesulyginamą unikalų skambesį, kuris užburia kerinčiomis melodijomis ir balsais.

Per pirmąjį dešimtmetį „Clannad“ išleido penkis labai svarius ir novatoriškus albumus. 1982 m. grupė įrašė dainą „Theme From Harry‘s Game“, su kuria išpopuliarėjo visame pasaulyje. Šis kūrinys buvo specialiai įrašytas „Yorkshire Television“ kanalo sukurtam TV serialui „Harry‘s Game“. Daina pasiekė perkamiausių penketuką Didžiojoje Britanijoje. Prestižiniu „Ivor Novello“ apdovanojimu įvertintas kūrinys vėliau dar skambėjo kino filme „Patriot Games“ ir iki šiol yra vienintelis į populiariausių hitų Jungtinėje Karalystėje sąrašą patekusiu kūriniu, kuris nuo pradžios iki pabaigos atliekamas airių kalba.

1984 m. „Clannad“ tapo pirmąja Airijos grupe, kuriai buvo įteiktas Britanijos kino ir televizijos akademijos („BAFTA“) apdovanojimas už muziką TV serialui „Robin Of Sherwood“. Grupė tai pat įrašė albumą „Atlantic Realms“, kuris tapo „BBC“ dokumentinio filmo apie Atlanto vandenyną garso takeliu. Kiek vėliau buvo įrašytas albumas „The Angel and the Solider Boy“ – to paties pavadinimo animacinio filmo garso takelis. 1993 m. grupės daina „I Will Find You“ buvo pasirinkta kaip pagrindinė meilės tema kino filme „Last Of The Mohicans“ – ji pelnė grupei „Clannad“ pirmąją „Grammy“ nominaciją.

Dėl šių pasiekimų „Clannad“ tapo viena sėkmingiausių grupių, kuriančių muziką TV projektams ir kino filmams.1999 m. grupei buvo įteiktas prestižinis „Grammy“ apdovanojimas už „Geriausiu metų new age muzikos albumu“ pripažintą darbą „Landmarks“. Netrukus grupė nuskynė apdovanojimus „Billboard Music Awards“ ir „BBC 2 Folk Awards“ ceremonijose.

Per ilgą karjerą „Clannad“ bendradarbiavo su daugybe skirtingų muzikos žanrų muzikantų, kurių gretose yra Bruce‘as Hornsby'is, Steve‘as Perry'is, „JD Souther“, Paulas Youngas, „Duke Special“ ir daugelis kitų. Sėkmingiausiu bendru įrašu tapo kartu su entuziastingu „Clannad“ gerbėju, roko grupės „U2“ lyderiu Bono atlikta daina „In A Lifetime“. Garsusis rokeris yra ne vieną kartą pasakęs, kad „Clannad“ dainininkės Moya balsas yra „vienas gražiausių, kokį kada nors yra girdėjusi žmogaus ausis“. 1985 m. Bono su grupe įrašė bendrą hitą „In A Lifetime“, kuris iki šiol yra vienas populiariausių „Clannad“ kūrinių