25-asis „Vilnius Mama Jazz“ atveria erdves muzikai, menui ir pokalbiams

Kaip šiandien skamba Lietuvos džiazo scena?
Festivalio lankytojų laukia septyni Lietuvos programos koncertai LNDT Mažojoje salėje ir džiazo klube „Jazz Cellar 11“. Programoje pasirodys gerai džiazo publikai žinomi atlikėjai: Veronika ChiChi, „21st Century Quintet“, Arkadijaus Gotesmano ir Kazimiero Jušinsko duetas, „Duck Saved Jones“, „Vilnius JJAZZ Ensemble“ projektas „RAVENJAZZ“, „No Name Jazz Fellas“ bei TRIO NEDA / LABUTIS / BANYS.
Įėjimas į Lietuvos programos koncertus LNDT Mažojoje salėje ir džiazo klube „Jazz Cellar 11“ – nemokamas.
Bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros institutu į renginį pakviesti ir atvyks užsienio ekspertai – festivalių organizatoriai, klubų atstovai, prodiuseriai bei žurnalistai iš įvairių Europos šalių. Viešnagės metu jie susipažins su sostine, su Lietuvos džiazo scena, klausysis Lietuvos programos koncertų bei susitiks su šalies muzikantais ir kūrėjais.
„Paraštės“ kviečia diskutuoti aktualiomis kultūros ir visuomenės temomis
Apie kultūros vaidmenį šiandienos visuomenėje, regionų kultūrinį gyvenimą, bendruomeniškumą, protesto formas ir meno poveikį žmogui bus diskutuojama platformoje „Paraštės“ LNDT Mažojoje salėje.
Gegužės 23 d. diskusijoje „Kaip džiazo festivaliai kuria Lietuvą be paraščių“ bus kalbama apie regionų kultūrinį gyvenimą, auditorijų auginimą ir festivalių vaidmenį bendruomenėse. Diskusiją moderuos kino prodiuserė, kino studijos „Just a Moment“ vadovė, Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Dagnė Vildžiūnaitė, o savo patirtimis dalinsis „Vilnius Mama Jazz“ mentorystės programos dalyviai, regioninių festivalių vadovai: Valdas Latoža („Tauragė Jazz“), Jurgita Kričenaitė („Alytus Jazz“) ir Rūta Šulskienė („Kretinga Jazz“).
Tą pačią dieną diskusijoje „Kultūra kaip „vaistas“ ir gerovės variklis: apie naudą, prasmę ir malonumą“ apie kultūros poveikį žmogaus savijautai, bendruomeniškumui ir gyvenimo kokybei kalbėsis Kristupo festivalio meno vadovė Jurgita Murauskienė, sociologas ir Vilniaus universiteto dėstytojas dr. Tadas Šarūnas bei teatro kritikas ir kultūros analitikas dr. Vaidas Jauniškis.
Gegužės 24 d. diskusija „Protesto kultūra. Kultūros protestas. Testas.“ kvies kalbėtis apie muziką kaip pilietinę poziciją, protesto formas mene ir kūrėjo vaidmenį šiandienos visuomenėje. Pokalbį moderuos Julijus Grickevičius, dalyvaus „Vilnius JJAZZ Ensemble“ nariai Jievaras Jasinskis, Simonas Šipavičius ir Apolinaras Dubauskas.
M. Daviso šimtmečiui – knygos pristatymas
Gegužės 26 d. sukanka 100 metų nuo Mileso Daviso gimimo. Šia proga festivalyje vyks knygos „Miles Davis: Sound eines Lebens“ pristatymas. Autorius, vokiečių džiazo žurnalistas ir rašytojas Stefanas Hentzas pristatys savo knygą apie vieną svarbiausių XX a. muzikos kūrėjų, kurio muzika ne kartą pakeitė džiazo istorijos kryptį. 2019 m. Vokietijos džiazo žurnalistikos premija apdovanotas autorius knygoje reflektuoja M. Daviso muzikinį palikimą, jį supančius mitus bei paslaptingą „Tamsos princo“ įvaizdį. Renginyje dalyvaus džiazo muzikantas Dominykas Vyšniauskas.
Parodos festivalio erdvėse
Festivalio erdvėse lankytojų lauks dvi parodos. Fotografas Dainius Labutis parodoje „Retrospektyva 2002–2025“ pristatys daugelį metų kauptą festivalio vizualinį archyvą – muzikantų portretus, improvizacijos akimirkas ir gyvą džiazo energiją.
Tuo tarpu VšĮ „TAAD Foundation“ – šiuolaikinio meno fondas, kaupiantis ir pristatantis Lietuvos bei tarptautinių menininkų kūrybą – festivalio erdvėse eksponuos Indrikio Gelzio ir Mildos Lembertaitės kūrinius. Šių menininkų darbuose susipina žmogaus, technologijų, gamtos, atminties ir šiuolaikinio pasaulio temos.
Muzika, mainai ir netikėti atradimai
Lietuvos nacionalinio dramos teatro fojė įsikūrusioje festivalio mugėje lankytojų lauks daugybė veiklų – čia bus galima įsigyti muzikos įrašų, knygų ir festivalio atributikos, pabendrauti su kūrėjais, kolekcininkais bei kultūros organizacijų ir festivalių atstovais. Veiks ir „CD, LP keitykla“ – laisvų muzikinių mainų zona, kviečianti atsinešti savo įrašus ir išsikeisti juos į naujus muzikinius atradimus. Čia taip pat veiks „Festivalio paštas“ – iniciatyva, kviečianti parašyti linkėjimą ant atvirlaiškio, kurį festivalio komanda išsiųs adresatui.
Festivalis „Vilnius Mama Jazz“ vyks 2026 m. gegužės 22–24 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.
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