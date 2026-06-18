Vilniaus vairuotojai paskendo spūstyse: galimi viešojo transporto vėlavimai

Dar pirmadienį „Via Lietuva“ pranešė, kad ketvirtadienį Vilniuje laikinai keisis eismo organizavimas ties Gariūnų viaduku ir ragino vairuotojus rinktis kitus maršrutus arba planuoti keliones iš anksto.
Eismo ribojimai numatyti nuo 4 iki 16 val.
Anot įmonės, šie vienos dienos eismo ribojimai būtini atlikti svarbiems perdangos sijų montavimo darbams, po kurių bus galima tęsti naujos viaduko dalies statybas be tokių reikšmingų eismo trikdžių.
Darbai bus vykdomi dviem etapais. Vykdant sijų montavimo darbus, Gariūnų kryptimi eismas bus uždarytas, o transporto srautai nukreipiami apylankomis.
Pirmasis darbų etapas vyko nuo 4 iki 7 val. Šiuo laikotarpiu ties Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi buvo vykdomi perdangos sijų montavimo darbai. Eismas po Gariūnų viaduku buvo uždarytas ir nukreipiamas apylanka.
Antrasis darbų etapas – nuo 9 iki 16 val. Šiuo laikotarpiu bus tęsiami sijų montavimo darbai, kurių metu eismas po Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi bus visiškai uždarytas. Visas transportas, išskyrus viešąjį transportą, bus nukreipiamas apylankos maršrutu pro „Toyota“ centrą ir toliau nustatytu apvažiavimo keliu.
Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas, eismą reguliuojant eismo reguliuotojams, tačiau dėl darbų eigos ir spūsčių galimi viešojo transporto vėlavimai.
Eismo ribojimai numatomi ir aplinkiniuose transporto mazguose bei viadukuose, kur, esant poreikiui, transporto srautų reguliavimą vykdys policijos pareigūnai arba rangovo paskirti atsakingi darbuotojai.
Vairuotojų prašoma būti atidžių ir kantrių, stebėti laikinus kelio ženklus bei laikytis eismo reguliuotojų nurodymų.
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