Žino ne visi: už ką galite netekti teisės vairuoti?

Teisės ir pareigos
Lietuvoje ne pirmi metai diskutuojama, ar Kelių eismo taisyklės atitinka realius vairuotojų ir saugaus eismo poreikius.
Kaip žinoma, Kelių eismo taisyklės (KET) – oficialus teisės aktų rinkinys, reglamentuojantis eismo tvarką visuose Lietuvos keliuose. Taisyklės nustato transporto priemonių judėjimą, pėsčiųjų ir kitų eismo dalyvių teises ir pareigas.
Teisininkė, mediatorė Raimonda Joskaudienė priminė atvejus, kurie veikiausiai baigsis ne tik bauda, bet ir kur kas griežtesnėmis sankcijomis eismo dalyviams.
Pasak jos, kai KET pažeidimas kelia didelį pavojų eismo saugumui, padarinys dažnai būna teisės vairuoti atėmimas. Prie šių atvejų gali būti priskiriamas chuliganiškas vairavimas, vairavimas neblaiviam, pakartotiniai pažeidimai arba kai sukčiaujant bandoma išvengti atsakomybės.
Atėmimas neišvengiamas
Pažvelkime išsamiau, kokie administracinio nusižengimų kodekso pažeidimai užtraukia teisės vairuoti atėmimą.
Teisininkė pirmiausia įvardija didelį greičio viršijimą. Už viršijimą daugiau kaip 50 km/val. teisių atėmimas privalomas visiems vairuotojams, o pradedantiesiems ir autobusų ar per 3,5 t transporto priemonių vairuotojams jis privalomas jau nuo mažesnių greičio viršijimo ribų. Apie tai liudija 416-asis Administracinio nusižengimų kodekso straipsnis.
Į tą pačią eilutę priskiriamas ir pavojingas ar chuliganiškas vairavimas. Už pavojingą vairavimą privalomas teisės vairuoti atėmimas trims–šešiems mėnesiams, o už chuliganišką vairavimą – vieni dveji metai. Šį pažeidimą padarius pakartotinai – dar ilgiau. Jei vairuotojas dar ir neblaivus, terminai žymiai didėja, galimas net ir transporto priemonės konfiskavimas.
Taip pat griežtai baudžiamas ir važiavimo per geležinkelio pervažą taisyklių pažeidimas. Skirtingai, nei daug kas mano, tai nėra vien techninis pažeidimas, o viena iš klasikinių privalomo atėmimo sudėčių – nuo dviejų iki šešių mėnesių.
0,403 promilės negali būti suapvalinta iki 0,41 promilės, kad būtų taikoma sunkesnė ANK dalis.
Alkoholis – priešas
Kur kas geriau eismo dalyviams suprantama griežtos bausmės priežastis – neblaivumas ar apsvaigimas.
Jei riba nuo 0,41 iki 1,5 promilės, paprastai tai reiškia nuo 800 iki 1,1 tūkst. eurų baudą ir nuo vienų iki pusantrų metų teisės vairuoti atėmimą. Pažeidimą padarius pakartotinai per vienus metus, sankcijos keičiasi: taikomas ketverių–septynerių metų teisės vairuoti atėmimas ir privalomas transporto priemonės konfiskavimas.
Prie sunkesnių nusižengimų priskiriami eismo įvykiai, sukeliantys padarinių asmens sveikatai, arba pasišalinimas iš įvykio vietos – už kai kurias sudėtis teisių atėmimas siekia nuo devynių mėnesių iki penkerių metų. Už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos gali būti skiriama vienų–trejų metų atėmimo bausmė, o nepaklusus policijos reikalavimui sustoti – trejų–penkerių metų.
Kai kas klysta manydami, kad vairavimas jau neturint teisės to daryti gresia pinigine bauda, o teisėmis pažeidėjas neberizikuoja, nes jų galiojimas ir taip jau suspenduotas arba panaikintas.
Vis dėlto tokiais atvejais, neskaičiuojant baudos, dažnai skiriamas ir naujas teisės vairuoti atėmimo terminas. Vairuotojui esant neblaiviam, sankcija dar griežtesnė. Apie tai aiškiai byloja Administracinio nusižengimų kodekso 424 straipsnis.
Pažeidėjo padėtį sunkina pakartotinumas per vienus metus, taip pat atsisakymas tikrintis blaivumą. Kartais po eismo įvykio stresuodami vairuotojai gurkšteli alkoholio nusiraminti. Toks elgesys taip pat priskiriamas prie sunkinančių aplinkybių.
Iš teismų praktikos
Anot R. Joskaudienės, kai kurių KET pažeidimo traktavimą yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT).
Pavyzdžiui, spūsties apvažiavimas iš dešinės, kertant ištisinę liniją, važiuojant kelkraščiu ir lėtėjimo juosta, gali būti kvalifikuojamas kaip chuliganiškas vairavimas pagal Administracinio nusižengimų kodekso 420 straipsnio 2-ąją dalį.
Specialistės teigimu, LAT taip pat yra išsakęs du teisinėje praktikoje labai svarbius dalykus. Pirmas – 0,403 promilės negali būti suapvalinta iki 0,41 promilės, kad būtų taikoma sunkesnė ANK dalis – 422 straipsnio 5-oji dalis. Taip pat ir tai, kad asmeniui, kuris dar nebuvo įgijęs teisės vairuoti, specialiosios teisės atėmimas gali reikšti draudimą tą teisę įgyti visą atėmimo laikotarpį.
Dėl dviračių – painiava
Yra ir daugiau kitų kasdienių situacijų, apie kurias nė nesusimąstome, kad jos gali baigtis teisių atėmimu. Viena tokių itin aktuali šiltuoju metų laiku, kai į gatves pasipila tūkstančiai dviračių transporto priemonių.
„Įsivaizduokite situaciją: važiuojate automobiliu dviračių gatve, priekyje – dviratininkas. Jis važiuoja lėčiau, jūs skubate, kelias atrodo laisvas. Natūrali mintis – greitai aplenksiu, ir tiek. Tačiau būtent čia daug vairuotojų padaro klaidą, kuri gali baigtis ne tik bauda, bet ir teisės vairuoti atėmimu“, – perspėjo R. Joskaudienė.
Pagal KET, dviračių gatvė yra specialus kelias, pažymėtas ženklu „Dviračių gatvė“, o šioje gatvėje dviratininkui netaikomas įprastas reikalavimas važiuoti viena eile ir kuo arčiau dešiniojo krašto. Kitaip tariant, dviratininkas čia nėra svečias automobilių kelyje – jis yra lygiavertis eismo dalyvis, kuriam gatvė pritaikyta sąmoningai.
Nutarimą galima skųsti per 20 kalendorinių dienų per jį priėmusią instituciją apylinkės teismui.
Lenkti draudžiama
Teisininkės aiškinimu, svarbiausia taisyklė, kurią privalo atsiminti vairuotojas: dviračių gatvėje draudžiama važiuoti didesniu kaip 30 km/val. greičiu ir draudžiama lenkti.
KET tai įtvirtina tiesiogiai: 178³ punkte nurodyta, kad dviračių gatvėje draudžiama tiek viršyti 30 km/val., tiek lenkti.
KET lenkimą apibrėžia kaip vienos ar kelių važiuojančių transporto priemonių apvažiavimą įvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą. Todėl praktiškai ypač rizikinga situacija kyla, kai vairuotojas, norėdamas aplenkti dviratininką dviračių gatvėje, išvažiuoja į priešpriešinę eismo juostą.
Toks veiksmas gali būti kvalifikuojamas pagal ANK 420 straipsnio 1-ąją dalį – kaip KET nustatyto draudimo lenkti pažeidimas. Vairuotojui, turinčiam teisę vairuoti, numatyta 170–230 eurų bauda, o svarbiausia – už šį pažeidimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trijų iki šešių mėnesių.
Automatiškai nesutikite
R. Joskaudienė pateikė keletą vertingų patarimų, ypač atvejais, kai nesutinkate su KET traktavimu arba eismo įvykių aplinkybių išdėstymu.
Anot jos, visais atvejais, kai gresia teisių atėmimas, turite teisę susipažinti su byla, teikti paaiškinimus, dokumentus, prašymus, naudotis advokato pagalba ir skųsti procesinius sprendimus.
Nutarimą galima skųsti per 20 kalendorinių dienų per jį priėmusią instituciją apylinkės teismui.
Jei teisė vairuoti atimta, jos susigrąžinimo tvarka priklauso nuo termino ir nuo to, ar pažeidimas buvo padarytas esant blaiviam, ar neblaiviam.
„Turėkite galvoje, kad siekiant atgauti teisę vairuoti gali reikėti ir papildomų mokymų, naujos medicininės pažymos, A1 ar A3 programos. Jei teisę praradote metams ar ilgesniam laikotarpiui, reikia perlaikyti valstybinius teorijos ir praktikos egzaminus įmonėje „Regitra“, – perspėjo pašnekovė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)