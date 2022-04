Vieni gelbėja gyvybes, kiti iš to dergiasi

Lietuvos žurnalistų autoklubas (LŽA), paskelbęs akciją „Padovanok automobilį Ukrainai“, tęsia darbus. Jau per 30 transporto priemonių pasiekė fronte už savo šalies ir visos Europos saugumą kovojančius ukrainiečius. Tačiau kai kurie mūsų šalies automobilių srities atstovai iš tokių akcijų atvirai šaiposi.

Atsistatydinimai – vienas po kito

Šią savaitę Lietuvos automobilių sporto federaciją (LASF) sukrėtė konfliktas, iš posto išvertęs ir organizacijos prezidentą Egidijų Janavičių.

Nesantaikos kibirkštys LASF kilo po lenktynininko Gedimino Maškausko skandalingų pasisakymų apie paramą ukrainiečiams ir vėliau sekusios vangios LASF vadovybės reakcijos. Reaguodami į tai iš federacijos tarybos pasitraukė net trys iš penkių jos narių, tarp jų ir žinomas Dakaro lenktynininkas Vaidotas Žala. Netrukus apie sprendimą palikti postą pranešė ir LASF prezidentas E.Janavičius. 44 metų prieniškis prie federacijos vairo stovėjo nuo 2020-ųjų liepos.

Kreiptis į LASF Etikos ir drausmės komisiją federacijos narius paskatino G.Maškausko komentaras prie kolegos iš ralio trasų Stasio Tarailės, gabenančio paramą Ukrainos gynėjams, įrašo feisbuke.

„Chersone tokius su Molotovo kokteiliais per 5 minutes į faršą pavertė, net rankos pakelti nespėjo. Žmonės, neturintys žalio supratimo apie karą, bando žaisti didvyrius, o jūs dar jiems padedate. Visa Europa juos paliko likimo valioje, nes mato, kad dainelė sudainuota, o jūs su penkiais surūdijusiais džipais ir buteliais galvojate šiais laikais karą laimėti. Beprasmiškos žmonių mirtys. Ar irgi džiaugsmingai prisidedate prie Ukrainos nacikų daryti viską, kad būtų kuo daugiau aukų tarp civilių gyventojų“, – komentavo G.Maškauskas.

Reikalaus atšaukti nutartį

Skundą dėl šių pasisakymų išnagrinėjusi LASF Etikos ir drausmės komisija nusprendė, kad G.Maškauskas drausmės nepažeidė. Tiesa, komisijos nariai pasiūlė automobilių sporto bendruomenės narius atsargiau reikšti nuomonę viešojoje erdvėje.

Pagalba: idea­lus au­to­mo­bi­lis Uk­rai­nos ka­riams yra pi­ka­pai, nes jų ga­le ga­li­ma su­mon­tuo­ti sun­kes­nį auto­ma­ti­nį gink­lą. / LŽA nuo­tr.

Pasipiktinę tokia pasyvia LASF pozicija, iš jos valdymo organų pasitraukė V.Žala, Mantas Babenskas ir Vitoldas Milius. Prieš tai jie pasisakė už LASF sutarties su „Viada LT“ degalinių tinklu nutraukimą. Prezidentas E.Janavičius nepalaikė ir šios pozicijos.

„Man gėda dėl sprendimų ir argumentų, kuriuos pastaruoju metu matau federacijoje karo Ukrainoje atžvilgiu. Dėjau daug pastangų, kad prastumčiau teisingas pozicijas. Žuvis pūva nuo galvos. Negaliu dirbti organizacijoje su kolegomis, kuriems karo neigimas yra „žodžio laisvė“, – savo socialinių tinklų paskyroje rašė V.Žala.

Vaidotas Žala. / Asmeninio archyvo nuotr.

Konfliktas tuo nesibaigė. Nuomonę, radikaliai besiskiriančią nuo Etikos ir drausmės komiteto sprendimo, išdėstė tos pačios federacijos Ralio komitetas. Jo vadovas Darius Šileikis pareikalavo, kad savo pasisakymais ukrainiečius įžeidusiam G.Maškauskui būtų uždrausta dalyvauti Lietuvos ralio čempionatuose arba būtų atimta LASF licencija. Teigiama, kad šią poziciją palaiko dauguma Lietuvos automobilių sporto bendruomenės. D.Šileikis patikino, kad Ralio komitetas kreipsis į LASF Apeliacinį teismą dėl Etikos ir drausmės komiteto nutarties nepripažinimo.

Kaunasi ir už mūsų ateitį

Lietuvos žurnalistų autoklubas patikino neketinantis mažinti paramos ukrainiečiams. Juolab kad fronte tinkamo transporto poreikis vis auga. Anot autoklubo nario Aido Bubino, lietuvių skirta parama į Ukrainą keliauja kone kas savaitę. Į pirmąsias pagalbos misijas pats A.Bubinas leidosi dar karo pradžioje, atsisakydamas pelningų pasiūlymų padirbėti, ir skirdamas nemažai asmeninių lėšų.

„Galbūt skambės banaliai, bet visi blaiviai mąstantys žmonės supranta, kad šis karas – pavadinkime jį trečiuoju pasauliniu – nors ir vyksta Ukrainos teritorijoje, tik nuo ukrainiečių priklauso, ar jis ateis iki mūsų. Tai suvokiantys žmonės puolė padėti tą pačią akimirką, kai karas prasidėjo. Jei nepadėsime ukrainiečiams visko sustabdyti, raketos gali sproginėti ir mūsų gatvėse“, – pabrėžė jis.

Pasak šturmano ir bekelės eksperto, Ukrainos priešraketinė gynyba daugumą raketų, paleistų šalies link, sugeba neutralizuoti, tad net ir girdėdami sirenas ukrainiečiai nebeskuba slėptis.

„Perspėjimo sistema yra kelių pakopų. Kai iš priešiško oro uosto pakyla lėktuvai ar raketos, pavojaus sirenos pradeda kaukti kone trečdalyje šalies. Kai jau numatoma, kokia kryptimi objektai skris, sirenos užkaukia konkrečioje apskrityje. Pirmas įspėjimas yra tas, prie kurio žmonės jau pripratę – girdėdami jį kelis kartus per dieną ukrainiečiai jau nebebėga slėptis“, – kalbėjo pašnekovas.

Informaciją dozuoja

A.Bubinas mano, kad žurnalistų autoklubas, aktyviai viešindamas informaciją apie surinktą pagalbą Ukrainos kariams, nušauna du zuikius vienu metu.

„Prorusiški troliai sukuria daug turinio, esą, rodančio, kad visi blogai gyvena, niekas nevyksta. Savo žinutėmis mes parodome, kad žmonės yra vieningi ir padeda Ukrainai. Be to, paskelbę, kad važiuojame į Ukrainą, sulaukiame žinučių su prašymais kažką nuvežti ar perduoti, norinčių prisidėti prie paramos kontaktų. Tad skelbti žinią yra svarbu, nes jeigu nepasakysi, kad kažką darai, kad renki automobilius, rezultatai bus kur kas kuklesni“, – kalbėjo LŽA narys.

Žingsnis: pro­tes­tuo­da­mi prieš abe­jin­gą LASF po­zi­ci­ją, iš fe­de­ra­ci­jos ta­ry­bos pa­si­trau­kė V.Mi­lius ir dar du na­riai iš pen­kių. / V. Pil­kaus­ko nuotr.

Tiesa, A.Bubinas neslepia, kad dėl galimų pavojų stengiamasi neskelbti informacijos realiu laiku, nepublikuoti nieko, kas padėtų identifikuoti, kuriomis vietovėmis judama. Ne vieną kartą iš karo apimtos Ukrainos LŽA atstovams teko grįžti su pakeleiviais – moterimis ir vaikais, besitraukiančiais iš siaubiamos šalies.

Tinka ne tik dyzeliniai

Ir LŽA, ir kiti lietuviai nesustodami ragina dovanoti automobilius ukrainiečių kariams, juos ruošia ir gabena į karo apimtą šalį, tačiau tinkamo, pravažaus transporto poreikis nemažėja.

„Pasikeitimas tik toks, kad iš pradžių buvo akcentuojama, jog reikia dyzelinių automobilių, nes prasidėjus karui benzino Ukrainos degalinėse neliko. Karinė technika varoma dyzelinu, tad užtikrinti degalų tiekimą, kai visiems reikia tos pačios rūšies, buvo lengviau. Dabar šios problemos neliko, tad tapo tinkami ir benzinu varomi automobiliai“, – kalbėjo pašnekovas.

Ukrainos kariams reikalingi techniškai tvarkingi, važiuojantys, pravažūs, keturių durų automobiliai. A.Bubinas pabrėžė, kad prašymas dovanoti techniškai tvarkingus automobilius nereiškia, kad turi būti atlikta jų techninė apžiūra. Svarbiausia, kad juos būtų galima užvesti ir jie važiuotų be grėsmės, kad pakeliui nukris ratai.

„Nieko tokio, jeigu automobilis subraižytas, parūdijęs, ar jei durelės ne tos spalvos. Automobilių reikia, kad kariai būtų mobilūs ir galėtų greitai nuvažiuoti iš vienos vietos į kitą. Pravažių jų reikia dėl to, kad dažnai judama ne keliais – per dirvą, laukus. Keturduriai reikalingi dėl to, kad dviduriuose niekas nerizikuos sėsti į galą – jei kiltų pavojus, žmonės gale liktų įkalinti. Idealus modelis yra pikapai, nes jų gale galima sumontuoti ir sunkesnį automatinį ginklą“, – aiškino A.Bubinas ir pabrėžė, kad dovanoti automobiliai pravers ir vėliau atstatant karo nusiaubtą šalį.

Važiuoti pavieniui neverta

Žurnalistų autoklubo narys akcentavo, kad norą padėti ukrainiečiams jaučia ne vienas lietuvis, tačiau neverta nuosavais automobiliais atskirai pulti vežti paramą.

„Pirmiausia, veždami nedideliais kiekiais atskirai, degalams išleisite tikrai nemenką sumą – daugiau, nei nuvešite produktų. Geriau tuos pinigus skirti organizacijoms ir žmonėms, kurie padeda jau dabar, turi sustyguotą logistikos grandinę, reikiamus kontaktus“, – patirtimi dalijosi A.Bubinas.

Padariniai: pa­grei­tį įga­vęs skan­da­las pri­ver­tė E.Ja­na­vi­čių pa­si­traukti iš LASF pre­zi­den­to po­sto. / E. Ba­be­lio nuo­tr.

Anot jo, geriausias būdas padėti ukrainiečiams šiandien – nupirkti reikalingų produktų, prisijungti prie savanorių būrių, susitarti su kaimynais, kolegomis ir drauge nupirkti nors vieną tinkamą automobilį, paaukoti lėšų ir perduoti paramą organizacijoms, kurios nuo pat karo pradžios nuosekliai dirba ir teikia pagalbą.

Norintys padovanoti automobilį Ukrainos kariams, gali kreiptis LŽA atstovus: Valdą Valiukevičių (valdas@pressauto.lt, 8 659 11055) arba Romą Jurevičiūtę (roma@pressauto.lt, 8 698 82739). Smulkius techninius nesklandumus padės sutvarkyti prie akcijos prisijungę partneriai – autoservisai „Juta“, „Rimtoma“ ir „AutoAKSTĖ“, degalais prie akcijos prisideda ir degalinių tinklas „Neste Lietuva“.