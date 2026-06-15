Vertins, kaip nauja tarptautinio keleivių vežimo geležinkeliu tvarka paveiks viešas paslaugas

„(Naują – ELTA) metodika nustato aiškias ir iš anksto žinomas taisykles visiems rinkos dalyviams. Jos tikslas – sudaryti sąlygas naujoms tarptautinėms keleivių vežimo paslaugoms, kartu apsaugant viešųjų paslaugų sutarties ekonominį tvarumą”, – pranešime sako RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
„Kitaip tariant, turime rasti pusiausvyrą tarp rinkos atvėrimo, keleivių pasirinkimo galimybių ir valstybės finansuojamų viešųjų paslaugų stabilumo“, – teigia ji.
Šiuo metu šalies geležinkeliu paslaugas pagal viešųjų paslaugų sutartį Lietuvoje teikia valstybinė bendrovė „LTG Link“.
Todėl, atsiradus naujai tarptautinei paslaugai, RRT turės įvertinti, ar ji neturėtų reikšmingo poveikio šios sutarties ekonominei pusiausvyrai.
Tokia teisė gali būti ribojama, jeigu RRT nustato, kad paslauga kelia grėsmę viešųjų keleivių vežimo geležinkelių paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai.
Pagal patvirtintą metodiką RRT vertins, ar planuojama paslauga yra laikoma nauja ir ar jos maršrutas arba jo dalis sutampa su viešųjų paslaugų sutarties maršrutais, ar šios abi paslaugos galėtų konkuruoti dėl tų pačių keleivių ir koks būtų naujos paslaugos finansinis poveikis viešųjų paslaugų sutarčiai.
Metodika parengta įgyvendinant pernai birželį priimtus Lietuvos geležinkelių transporto kodekso pakeitimus, kurie nustatė, jog veždama keleivius tarptautiniais maršrutais geležinkelio įmonė turi teisę įlaipinti ir išlaipinti keleivius bet kurioje šalies teritorijoje esančioje maršruto stotyje.
Vertinant poveikį bus analizuojama, kaip nauja paslauga galėtų pakeisti viešųjų paslaugų sutartį vykdančio vežėjo pajamas ir sąnaudas, valstybės biudžeto kompensacijos poreikį bei bendrą viešųjų paslaugų sutarties finansinį rezultatą.
Prireikus RRT taip pat vertins platesnę naudą keleiviams, poveikį paslaugų kokybei ir veiksmingumui bei traukinių eismo planavimui geležinkelių tinkle.
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