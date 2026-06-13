Vaidotas Žala – greičiausias Žemaitijoje

Kelmės apylinkėse surengtose „NEO Rally Žemaitija“ varžybas pradėjo 65 ekipažai, užbaigė 54.
Pergalę šventė V. Žala su šturmanu Ugniumi Vainevičiumi, važiavę „Skoda Fabia RS Rally2“. Jie antrą vietą užėmusius Deividą Gezevičių ir Evaldą Kvederį (taip pat „Skoda Fabia RS Rally2“) aplenkė vos 6,74 sekundės.
V. Žala ir U. Vainevičius laimėjo šešis (iš aštuonių) greičio ruožus.
„Kitas čempionato etapas – Deivido namų trasose (Ukmergės apylinkėse – red. past.), todėl ten atsilaikyti bus dar sudėtingiau“, – sakė V. Žala, pripažinęs, kad pergalė tokioje kovoje – gerokai saldesnė.
Treti – Rokas Steponavičius ir Dovydas Ketvirtis („Skoda Fabia EVO“), nugalėtojams pralaimėję 39,48 sek.
Padarėme klaidą ir suvokėme, kad rizikuoti nebėra prasmės.
„Pabandėme spustelėti, tačiau septintame greičio ruože padarėme klaidą ir labai aiškiai suvokėme, kad dar labiau rizikuoti nebėra prasmės. Norint pagreitėti, mums reikia dar daug padirbėti“, – reziumavo R. Steponavičius.
Sėkmingiausiai tarp svečių pasirodė lenkai Aronas Domžala ir Michalas Kušnierzas („Toyota Yaris Rally2“) – nuo V. Žalos ekipažo atsiliko 1 min. 46,86 sek. (penkta vieta).
Šeštą vietą užėmusius Vytautą Švedą ir Žilviną Sakalauską („VW Polo GTI R5“) bei septintoje pozicijoje likusius Giedrių Firantą ir Arą Kalėdą („Skoda Fabia R5“) skyrė vos 3,91 sek.
Lietuvos ralio čempionato ketvirtas etapas numatytas liepą Ukmergėje, penktasis – rugpjūtį Rokiškyje.
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