Uždegė žalią šviesą autonominių automobilių bandymams

Anot ministro, Liuksemburge ministrų taryboje pasirašyta deklaracija siekiama stiprinti tokių automobilių bandymus ir sistemų diegimą, gerinti bendrą kelių eismo saugumą žemyne, pranešė Susisiekimo ministerija.
„Deklaracijos pasirašymas žymi dar vieną svarbų žingsnį – leidimus gauti bus greičiau, paprasčiau, o autonominio transporto bandymai bus įmanomi kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis“, – pranešime sakė J. Taminskas.
Anot pranešimo, šalys bendradarbiaus kurdamos bendrus reguliavimo principus ir suderintas leidimų procedūras, atlikdamos konkrečius diegimo veiksmus visoje Europoje.
Bendrą deklaraciją pasirašė Lietuva, Austrija, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Lenkija ir Švedija.
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