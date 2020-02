„Toyota RAV4“: nenuobodus kauniečių pasirinkimas

Kitokia filosofija

"Toyota" pastaruoju metu pradėjo gaminti labai gražius ir emocijas žadinančius automobilius. Panašu, kad kompanijos prezidento Akio Toyodos ištarta frazė – "Daugiau jokių nuobodžių automobilių ("No more boring cars")" – nebuvo tik burnos aušinimas, o nauja kompanijos filosofija, sėkmingai pritapusi prie visų naujų "Toyotos" modelių.

Ne išimtis ir naujasis RAV4. Jis yra kitoks. Solidesnis, labiau primenantis "premium" segmento žaidėją (ir koncerno brolį) "Lexus" nei pirmtaką. Ryški, bet ne banali priekinė dalis, skulptūriškas siluetas žvelgiant iš šono, raumeninga galinė dalis – miesto visureigis suaugo.

"Toyota" jau prieš kurį laiką gyrėsi sukūrusi naują modulinę "Toyota New Global Architecture" (TNGA) platformą, suteikiančią nemažai pranašumų gaminant automobilius. Tad RAV4 sukurtas naudojant TNGA platformą, leidusią automobilio kėbulą sustandinti maždaug 60 proc. Be to, dėl šios platformos RAV4 tapo 5 mm trumpesnis nei pirmtakas, bet, siekiant didesnio stabilumo, 10 mm platesnis ir 10 mm žemesnis.

Sėdynė tapo platesnė, tad 40 mm išaugo erdvė tarp kairėje ir dešinėje sėdinčių keleivių. Atsirado daugiau erdvės kojoms, be to, padidėjo galinių durelių atidarymo kampas. Tai, sakė "Toyotos" atstovai, itin svarbu tuo atveju, kai gale reikia sumontuoti vaikams skirtas kėdutes ir įsodinti vaikus.

Protinga hibridinė pavara

Po RAV4 kapotu – naujas 2,5 l darbinio tūrio benzininis variklis, suporuotas su elektriniu. Jeigu automobilis varomas tik priekiniais ratais, bendra abiejų jėgainių galia siekia 218 AG. Jei visais keturiais, tuomet 222 AG. Pavarų dėžė – dar viena staigmena. Įprasta "Toyotos" hibriduose matyti e-CVT, dar populiariai vadinamas variatoriais, automatines pavarų dėžes. Pastarosios vairuotojus gąsdina kaukimu tada, kai su akceleratoriaus pedalu elgiamasi grubiai. Tačiau RAV4 hibridas turi naują – "Direct Shift-CVT". Pastaroji labiau primena įprastą automatinę pavarų dėžę. Žinoma, vargu ar galima tikėtis tokio pat greičio, kokį siūlo dvigubos sankabos automatinės pavarų dėžės, tačiau ši yra greitesnė, sklandžiau keičia pavaras ir nebekankina užsitęsusiu variklio staugimu. Visa tai leidžia miesto visureigiui būti ganėtinai greitam. Visais ratais varoma versija iki 100 km/val. pagreitėja per 8,1 sek., o priekiniais ratais – per 8,4 sek. Ir jeigu, skaitydami mano žodžius apie keturis varančiuosius ratus, dabar skeptiškai nusišypsojote, turiu pasakyti, kad "Toyota" savo naujausiame RAV4 įdiegė "Trail" sistemą, užtikrinančią, kad miesto visureigis išsikepurnės net iš itin keblių situacijų. Pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu užstrigti teks taip, kad ore liks suktis vienas sukibimo netekęs ratas. "Trail" sistema, aktyvuojama paspaudus mygtuką salone, leidžia laisvai besisukantį ratą sustabdyti ir sukimo momentą perduoti į tą ratą, kuris liečia žemę. Tai leis pajudėti iš vietos.

Naujasis RAV4 gali pasigirti gerais realiais degalų ekonomijos rodikliais.

RAV4 važiuoja lengvai, kai to reikia, be didesnių pastangų greitėja, todėl kasdieniam važiavimui dinaminių savybių visiškai pakanka. Vienintelis didesnis hibridinės sistemos, tiksliau, vidaus degimo variklio trūkumas – kai norima maksimalios dinamikos, jis garsiai urzgia. Tačiau, važiuojant ramiai, sunku suprasti, kada RAV4 varomas elektra, o kada – benzininiu varikliu.

Naujasis RAV4 gali pasigirti gerais realiais degalų ekonomijos rodikliais. Važiuojant labai agresyviai, vidutinės sąnaudos neviršijo 6,8 l 100 km ribos. Važiuojant ramiau ir labiau galvojant apie ekonomiją, degalų sąnaudas galima sumažinti ir iki mažiau nei 6 l. Dėl visko kalta, žinoma, hibridinė pavara, nes pajudėjimo iš vietos pareigą atlieka elektros variklis, o benzininis įsijungia tik vėliau. Toks receptas puikiai veikia jau du dešimtmečius.

Išmanūs palengvinimai

Interjere, kaip ir eksterjere, gausu horizontalių linijų, vizualiai platinančių automobilį. Visi akimis ir rankomis pasiekiami paviršiai čia malonūs liesti, kokybiški. Pačiame centre – liesti jautrus ekranas, kuriame – nebe senoji "Toyotos" informacijos ir pramogų sistema, o nauja – greitesnė, modernesnė, paprastesnė vartotojui. Tad RAV4 veikia "Apple CarPlay" ir "Android Auto".

Nepaisant labai populiarėjančių liečiamų ekranų, "Toyota" nusprendė pagrindinėms meniu funkcijoms palikti iškilius mygtukus, o klimato kontrolė valdoma tradiciniu ratuku, kuris, net ir vairuojant su pirštinėmis, apčiuopiamas puikiai ir norima temperatūra sureguliuojama be didesnių sunkumų.

Tarp modernių atributų – kitoniškas galinio vaizdo veidrodėlis – skaitmeninis. Ant RAV4 galinio stiklo įrengta kamera, tad jos transliuojamas vaizdas panaudotas tam, kad vairuotojas galėtų geriau matyti tai, kas yra už automobilio. Kamerų transliuojamą vaizdą galima nuleisti itin žemai, pasirinkti platų kampą, pakelti aukščiau ir t.t. Labiausiai tai praverčia tada, kai automobilio bagažinė prikrauta iki lubų ir įprastu būdu nieko nematyti.

Palyginti su kitais konkurentais, japoniškų šaknų turintis RAV4 turi nemažą pranašumą ilgalaikėje perspektyvoje. Automobilio aptarnavimo išlaidos bus gerokai mažesnės, o išliekamoji vertė – gerokai didesnė nei praktiškai visų įvardytų konkurentų. Be to, atsižvelgiant į vis didėjantį spaudimą vidaus degimo varikliams, hibridinę pavarą turintis automobilis turės gerokai didesnę paklausą antrinėje rinkoje.

Ypač saugus

"Toyota RAV4" įvertinta 5 žvaigždutėmis EuroNCAP automobilio saugumo vertinimuose. "RAV4" suaugusiųjų apsaugos kategorijoje surinko 93 proc., vaikų apsaugos kategorijoje – 87 proc., pėsčiųjų apsaugos – 85 proc., saugos sistemos įvertintos 77 proc..