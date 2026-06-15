Susisiekimo ministerija: tai valstybei kainavo 3,45 mln. eurų

„50 proc. nuolaida traukinių bilietams, galiojusi 2026 m. balandžio–gegužės mėn., valstybei kainavo 3,45 mln. eurų (su PVM)“, – komentare ELTAI nurodė jis.
„LTG Link“ duomenimis, per šį laikotarpį nuolaida pasinaudojo daugiau kaip 1,07 mln. keleivių, o keleivių srautas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 23 proc.
Įmonės teigimu, vien šių metų balandį–gegužę traukiniais pirmą kartą keliavo beveik 34,6 tūkst. gyventojų.
Kovo pabaigoje, reaguodamas į dėl karinio konflikto Artimuosiuose Rytuose išaugusias kuro kainas, J. Taminskas kartu su valstybės valdomai „Lietuvos geležinkelių“ grupei (LTG) priklausančia keleivių vežimo bendrove „LTG Link“ priėmė sprendimą sumažinti traukinių bilietų kainas Lietuvoje – jiems pritaikyta 50 proc. lengvata.
Pigesnius bilietus keleiviai įsigyti galėjo nuo balandžio 1 d., tačiau lengvata baigė galioti birželio 1 d.
Kaip anksčiau teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas, dėl galimybės grąžinti nuolaidą bus sprendžiama vasaros pabaigoje, išanalizavus galiojusią priemonę, įvertinus situaciją energetikos sektoriuje bei atlikus planuojamus geležinkelių elektrifikavimo darbus.
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