Suaktyvėjo šių automobilių rinka

2025-08-19 13:47
ELTOS inf.

Šių metų liepą Lietuvoje pirmą kartą buvo įregistruoti 15 587 naudoti lengvieji automobiliai. „Autotyrimų“ duomenimis, tai vos 0,2 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai jų skaičius šalyje siekė 15 563.

Skelbiama, kad pastarąjį mėnesį buvo įregistruoti 14 807 asmeniniai automobiliai ir 780 komercinių automobilių.

Tarp jų daugiausia buvo įregistruota BMW (1 850), „Volkswagen“ (1 771) ir „Audi“ (1 205) markių automobilių.

Pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekė 10,3 metų.

Liepą šalyje taip pat buvo atlikta 19 951 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacija – 6,2 proc. daugiau nei tą patį mėnesį prieš metus (18 783).

Savininkus dažniausiai keitė „Volkswagen“ (3 027), BMW (2 361) ir „Toyota“ (2 342) markių automobiliai. Vidutinis savininką pakeitusių naudotų automobilių amžius siekė 13,8 metų.

