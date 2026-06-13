Šiuolaikinė logistika – ne tik vairas ir pavaros

Paklausa neslopsta
„Į logistikos krypties bakalauro ir magistro studijas galime priimti bent 150 studentų, tačiau realiai studijuojančių yra apie 50. Pastaraisiais metais susidomėjimas stabilus, tačiau vis dar per mažas“, – sakė VILNIUS TECH logistikos ir transporto vadybos katedros docentė dr. Kristina Čižiūnienė.
Darbas logistikos srityje nepatrauklus atrodo beveik trečdaliui (31 proc.) Lietuvos gyventojų, rodo logistikos bendrovės „Girteka“ užsakymu tyrimų agentūros „Norstat“ Lietuvoje atlikta apklausa. Dar 35 proc. atsakė nežinantys, ar darbas logistikoje yra patrauklus.
„Dažnai toks vertinimas atsiranda iš požiūrio, kad logistika – tik transportavimas ir sandėliavimas. Be to, daugelis vaikosi šiuolaikinių madų ir renkasi tas specialybes, kurios skamba moderniau. Dar viena šių dienų aktualija – informacinių technologijų ir socialinių tinklų efektas, labai išpopuliarintas programavimas, turinio ar startuolių kūrimas. Tačiau vis dar mažai kalbančių apie logistikos technologijas, procesų optimizavimą, tiekimo grandinės analitiko darbą ir kitas atsakomybes. Logistika – plati sritis, kuri apima tiekimo grandinę, jos analitiką ir rizikų valdymą, darbą su klientais, užsakymų valdymą, pirkimus ir pardavimus, draudimą, valstybinių įstaigų darbą ir kitas skirtingas atsakomybes, reikalaujančias labai skirtingų kompetencijų“, – teigė dr. K. Čižiūnienė.
Pamaininis darbas – palanki galimybė derinti su studijomis.
Pasak VILNIUS TECH docentės, logistikos studijų absolventai darbo rinkoje yra itin paklausūs – didžioji dalis jų pradeda dirbti dar studijų metu, o apie 85 proc. absolventų įsidarbina pagal specialybę per pirmuosius metus.
Šios krypties studijos VILNIUS TECH yra sutrumpintos iki trejų su puse metų, kad jauni specialistai galėtų greičiau įsilieti į darbo rinką.
Plačios galimybės
Tai, kad specialistų trūkumas jaučiamas ne tik akademinėje erdvėje, bet ir pačioje rinkoje, patvirtino Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas.
Pasak jo, sektoriuje trūksta ne tik vairuotojų, bet ir vadybos, planavimo, inžinerinio darbo su logistiniais procesais, technologinių sprendimų ir vadovavimo kompetencijų turinčių žmonių.
„Dažniausiai pirmiausia kalbama apie vairuotojus, tačiau laisvos darbo vietos rodo gerokai platesnį poreikį – nuo vairuotojų iki vadybos, maršrutų planavimo, procesų valdymo, technologinių sprendimų ir vadovavimo pozicijų. Šiuolaikinė logistika nebėra tik vairas ir pavaros – tai skaitmeninė ekosistema, kuriai reikia technologinio raštingumo, gebėjimo dirbti su sistemomis, suprasti darbo ir poilsio režimo reguliavimą, klientų aptarnavimo ir visos tiekimo grandinės specifiką“, – komentavo TTLA generalinis sekretorius.
P. Drižo teigimu, visuomenėje vis dar gajūs seni stereotipai apie transporto sektorių, todėl jaunimas dažnai nemato, kiek skirtingų karjeros kelių čia gali atsiverti. Vis dėlto šis sektorius siūlo labai plačias karjeros galimybes – žmogus gali pradėti nuo paprastesnių darbų, o ilgainiui augti iki pamainos, padalinio ar net įmonės vadovo pozicijos.
„Tai viena patraukliausių sričių tiems, kurie nori augti. Logistikoje galima pradėti nuo paprasčiausių funkcijų vykdymo ar organizavimo, vėliau pereiti į planavimą, procesų valdymą, technologinius sprendimus ar vadovavimą. Yra ne vienas pavyzdys, kai žmonės pradėjo nuo vairuotojo ar vadybininko darbo, o šiandien užima vadovaujamas pozicijas“, – pasakojo P. Drižas.
Patirtis ir atlygis
Darbuotojų poreikį jaučia ir logistikos bendrovė „Girteka“. Įmonė auga, keičiasi ir šiuo metu turi daugiau nei 100 atvirų pozicijų tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos valstybėse.
Daugiausia ieškoma klientų aptarnavimo, planavimo, pardavimų ir transporto valdymo sričių specialistų. Taip pat siūlomos pozicijos tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems specialistams ar komandų vadovams.
„Didžiausias poreikis jaučiamas ten, kur reikia derinti greitą sprendimų priėmimą, darbą su klientais ir kasdienį operacijų valdymą. Logistika yra viena iš sričių, kur karjerą galima pradėti ir neturint daug patirties – jauni specialistai dažnai pradeda nuo klientų aptarnavimo, transporto vadybos, planavimo ar koordinavimo pozicijų. Studentams patrauklios ir pamaininio darbo galimybės, leidžiančios derinti darbą su studijomis, o vasarą kviečiame praktikantus, kurių dalis vėliau lieka dirbti įmonėje“, – sakė Viktorija Pirštelė, bendrovės „Girteka“ korporatyvinės komunikacijos vadovė.
Anot jos, logistikos sektorius gali būti patrauklus dėl aiškių karjeros galimybių, nuolatinio profesinio augimo ir konkurencingo atlygio. Pradedančiųjų pozicijose atlygis dažniausiai siekia apie 1,5–2,4 tūkst. eurų (prieš mokesčius). Augant patirčiai, atsakomybei ir rezultatams, didėja ir finansinės galimybės – vadovų pozicijose atlygis gali siekti nuo 3,6 tūkst. iki 8,5 tūkst. eurų (prieš mokesčius), priklausomai nuo pareigybės ir atsakomybės lygio. Daliai pozicijų taikoma ir papildoma kintamoji atlygio dalis.
„Logistikoje labai svarbus atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje, noras mokytis ir greitai prisitaikyti prie pokyčių. Tai dinamiška sritis, kurioje kasdien sprendžiamos realios verslo situacijos, dirbama su tarptautiniais klientais, technologijomis, duomenimis ir operacijomis. Todėl čia gerai jaučiasi žmonės, kurie mėgsta ieškoti sprendimų, greitai reaguoti ir matyti platesnį vaizdą. Sėkmingai augti padeda ir smalsumas – noras suprasti ne tik savo užduotį, bet ir visą tiekimo grandinę“, – teigė V. Pirštelė.
„Pasaulis vis dar juda tiekimo grandinėmis. Net dirbtinio intelekto eroje prekės turi būti pagamintos, vežamos, paskirstomos, saugomos ir pristatomos galutiniam vartotojui. Logistika niekur nedingsta – ji pereina į aukštesnį, modernesnį lygį“, – reziumavo dr. K. Čižiūnienė.
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