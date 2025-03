Šalmai visiems paspirtukininkams: vieni idėją palaiko, kiti – kritikuoja

Žiemą paspirtukininkų gatvėse beveik nematyti – sniegu nuklotais takais važiuoti ryžtasi tik vienas kitas.

„Ne… Nenoriu. Pavojingai atrodo. Ne tai, kad baisu, bet šalmo reikia“, – sakė vyras.

„Labai baisu, reiktų apsaugų, labiau rūpintis savimi“, – antrino pašnekovė.

Kai kurie teigia, kad net jei šalmus parūpintų nuomos įmonės, vis tiek nesinaudotų paspirtukais.

„Ne, motociklas pigiau“, – sakė vyras.

Tačiau baimė ne tik dėl oro sąlygų – šalmą užsideda vos vienas kitas paspirtukininkas net ir vasarą.

Pasekmės būna labai liūdnos.

„Nedaug kas dėvi šalmus, bet pagal rekomendacijas siūlyčiau visiems juos turėti“, – tvirtino vilnietis.

„Reikia, kad žmonės keistų požiūrį į tą transporto priemonę, į savo saugumą, į kitų dalyvių saugumą“, – sakė moteris.

Kol visuomenės požiūris keičiasi, darbo imasi parlamentarai. Šiuo metu šalmai privalomi jaunesniems nei 18 metų, tačiau vis dažniau siūloma, kad juos turėtų dėvėti visi paspirtukininkai. Vienas siūlymo iniciatorių Julius Sabatauskas sako, kad traumos kalba pačios už save.

„Pasekmės būna labai liūdnos“, – teigė parlamentaras.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Tai ne tik įbrėžimai – apie 20 proc. susižeidusių paspirtukininkų prireikia rimtų operacijų.

„Šalmo neužsideda, saugo galvą, bet tuomet trenkiasi su petimi į medį. Tada – peties trauma, mentės lūžiai sudėtingi, dantų, veido traumos“, – sakė Karoliniškių poliklinikos ortopedas-traumatologas Andrius Vaitiekus.

Siūloma, kad šalmus privalėtų parūpinti ir paspirtukų nuomos bendrovės. „Bolt“ atstovai sako, kad nebūtų prieš, tačiau pernai bandymas aprūpinti klientus šalmais baigėsi nuostoliais.

„Išdalinome 1000 šalmų Vilniuje, kad išsiaiškintume, ar iš tikrųjų jie prigijo, ar vartotojai naudojasi. Pamatėme, kad jie nėra naudojami, o 90 proc. jų tiesiog buvo pavogta“, – sakė „Bolt“ dalijimosi paslaugų vyr. operacijų specialistas Ignas Kizelevičius.

Tačiau J. Sabatauskas šį argumentą laiko juokingu ir sako, kad kitose šalyse problema išspręsta.

„Jei šalmas bus saugiai užrakintas specialioje dėžutėje, ką matome kitose valstybėse, ji atsirakins tik tuo metu, kai atsirakins pati transporto priemonė ir žmogus galės pradėti ja naudotis“, – aiškino Seimo narys.

Kritikos idėjai turi ir Seimo narys Andrius Bagdonas – jis sako, kad jei jau privalomas šalmas paspirtukininkams, turėtų būti privalomas ir dviratininkams.

„Norima išskirti elektrinius paspirtukus, kurių greitis ribojamas iki 20 km/val., tačiau dviratis gali važiuoti ir 30 km/val.“, – teigė parlamentaras.

Klausimų kyla ir dėl įgyvendinimo – reikėtų skirtingų dydžių šalmų, o bendrų šalmų naudojimas gali kelti higienos problemų.

„Tam yra sprendimas – vienkartiniai pošalmiai, kurie gali būti naudojami“, – sakė J. Sabatauskas.

Kad įstatymo pataisos įsigaliotų, Seimas jas turėtų priimti pavasarį, o nuo liepos mėnesio šalmai taptų privalomi visiems paspirtukininkams. Tačiau Seimo narė Agnė Širinskienė mano, kad pokyčiams reikia daugiau laiko.

„Šalmai turi būti įsigyti, pritaikyti, be to, reikėtų pasidomėti kitų šalių patirtimi. Manau, kad įsigaliojimo laiką reikėtų atidėti ilgiau nei kelis mėnesius po priėmimo“, – sakė A. Širinskienė.

Vien Vilniuje „Bolt“ platforma turi per 3000 paspirtukų, taigi ir šalmų reikėtų nemažai. Ar dėl to brangtų paslaugos, įmonė kol kas neprognozuoja, tačiau baiminasi, kad tokia prievolė atbaidytų klientus. Be to, įmonė teigia, kad jau dabar rūpinasi klientų saugumu – riboja greitį, blokuoja neatsakingų vairuotojų paskyras.

„Žmonės gali persėsti į taršias transporto priemones vien dėl to, kad jiems bus skiriamos baudos. Net 10 eurų bauda gali tapti priežastimi, kodėl mūsų paslaugos nebetaps patrauklios“, – svarstė I. Kizelevičius.

Policija kasmet fiksuoja vis daugiau eismo įvykių, kuriuose dalyvauja paspirtukininkai – pernai nukentėjo beveik 200 žmonių.

„Tikrai matome, kad žmonės elgiasi neatsakingai. Pasitaiko atvejų, kai paspirtuku važiuoja dviese, mama veža mažametį vaiką, ir abu be šalmo. Tai – realus pavojus“, – sakė Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.

Pernai dėl šalmo nedėvėjimo buvo nubausta daugiau nei 1000 nepilnamečių.