Rinkos pulsas: lietuviai perka, Estijoje – sąstingis

Lyderė – „Toyota“
Preliminariais „AutoTyrimų“ duomenimis, praeitą mėnesį Lietuvos užregistruoti 3 615 nauji lengvieji automobiliai (M1 ir N1).
2024 m. rugpjūčio statistika – 2 268 automobiliai.
Iki šiol sėkminga šalies ekonominė raida skatina teigiamus vartotojų ir verslų lūkesčius.
Asmeninių automobilių (M1) registravimas išaugo 52,8 proc. (iki 3 205 vnt.), lengvųjų komercinių transporto priemonių (N1) – net 141,2 proc. (iki 410 vnt.). Sėkmingiausia buvo rugpjūčio 21-oji – įregistruota 250 automobilių.
Rinkoje lyderio poziciją išlaikė „Toyota“ (712 vnt.), antrą vietą užėmė „Volkswagen“ (569 vnt.), trečią – „Skoda“ (523 vnt.). Tarp prestižinių markių vėl visus pralenkė „Audi“ (138 vnt.).
Rugpjūtį tarp asmeninės paskirties modelių pirmavo „Volkswagen T-Roc“ (299 vnt.), „Toyota Corolla / Corolla Cross“ (195 vnt.), „Skoda Octavia“ (160 vnt.).
Tarp lengvųjų komercinių automobilių populiariausi buvo „Citroen Berlingo“ (90 vnt.) ir „Toyota Proace City“ (88 vnt.).
Debiutavo „Lynk & Co 08“
Praeitą mėnesį mūsų šalyje įregistruoti 207 tikrieji elektromobiliai (EV), tai – net 65,6 proc. daugiau nei prieš metus.
Populiariausias modelis – „Toyota Proace City“ (45 vnt.).
Sėkmingiausia Lietuvoje buvo rugpjūčio 21-oji – įregistruota 250 automobilių.
2025 m. sausį–rugpjūtį Lietuvoje iš viso įregistruoti 30 385 nauji lengvieji automobiliai – 40,5 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai.
Šiemet jau įregistruota 1 790 ektromobilių – 52,3 proc. daugiau nei 2024 m. tuo pat laikotarpiu, o jų rinkos dalis ūgtelėjo nuo 5,4 proc., iki 5,9 proc.
Praeitą mėnesį Lietuvoje debiutavo didelis kiniškas hibridinis visureigis „Lynk & Co 08“.
Pardavėjai – apimti nevilties
Estijoje nuo 2025-ųjų įvedus naują motorinių transporto priemonių mokestį, per aštuonis šių metų mėnesius naujų lengvųjų automobilių šalyje nupirkta 39,8 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai – 8,23 tūkst.
Estijos įgaliotųjų prekybos automobiliais atstovų asociacijos (AMTEL) duomenimis, vien tik praeitą mėnesį pardavimai buvo 41,6 proc. kuklesni nei prieš metus ir 11,6 proc. menkesni nei prieš mėnesį – įsigytas 981 automobilis.
56,2 proc. rugpjūtį nupirktų automobilių buvo hibridiniai, 4,7 proc. – elektriniai.
Populiariausios automobilių markės – „Skoda“ (įsigyta 170 automobilių), „Toyota“ (154 vnt.), „Kia“ (97 vnt.), modeliai – „Kia Sportage“ (70 vnt.), „Toyota Corolla“ ir „Skoda Octavia“ (po 63 vnt.).
Naujausi komentarai