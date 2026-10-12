„Regitros“ egzaminai – net lietus tampa galvosūkiu

LNK kalbintam Jokūbui antras bandymas „Regitroje“ buvo sėkmingas. Sako, kad jei Vilniuje nebūtų tiek daug gatvių remontų, būtų pavykę ir pirmą kartą.
„Statybos buvo, nepamačiau ženklo. Tai taip gavosi“, – pasakojo vaikinas.
Kasmet vairavimo egzaminus laiko apie 150 tūkst. žmonių, tačiau pirmas bandymas sėkmingas vos trečdaliui.
Tokiais skaičiais piktinasi Seimo narys Raimondas Kuodis. Sako atlikęs analizę, pagal kurią kitų šalių fone Lietuva atrodo nekaip.
Populiariausias B kategorijos egzaminas lietuviams sunkiai įveikiamas.
„Atotrūkis pas mus tų neišlaikančiųjų yra toks didelis, kad iškart kyla du klausimai: arba mūsų jaunimas yra toks žioplas ir negabus, kad nesugeba iš pirmo karto išlaikyti egzamino... Nes kitose šalyse būna 60–65 proc., pas mus – 25 proc.“, – kalbėjo R. Kuodis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Rezultatai kasmet prastėja. Pirmu bandymu egzaminą išlaiko 20 proc. mažiau žmonių nei prieš dešimtmetį.
„Išvažiuoju dabar gyventi kitur, už Atlanto, žiemai. Aš neturiu kam mašinos palikti, nes mano darbuotojai neturi teisių, neišlaiko iš pirmo karto, ir sūnus tarp jų“, – pasakojo vyras.
„Galėtų daugiau pasimokyti su artimaisiais ar tiesiog mokykloje pasiimti papildomų pamokų“, – svarstė Jokūbas.
Anot „Regitros“, eismas dabar intensyvesnis nei prieš dešimt metų, tad ir egzaminas ne lengvesnis. Be to, keitėsi ir vertinimo taisyklės.
„Anksčiau egzaminuodavome ir aikštelėje, ir eisme, dabar visas egzaminas vyksta tik eisme“, – aiškino „Regitros“ Klientų aptarnavimo departamento direktorius Rytis Polikauskas.
Bet būtent vertinimas kritikams ir užkliūna. Pastebi, kad egzamino metu baudžiama už menkniekius.
„Skaičiuojami centimetrai, atstumas nuo kelkraščio sustojus, per mažai dairymosi, sako dažnas. Tai jaunimas prisirenka net tų nekritinių klaidų“, – teigė R. Kuodis.
Vairavimo instruktorius griežtesnį vertinimą sieja su ankstesniais korupcijos skandalais „Regitroje“. Prieš porą metų Specialiųjų tyrimų tarnyba atskleidė atvejus, kai egzaminuotojai už kyšius padėdavo išlaikyti egzaminus.
„Net ir sąžiningi pradėjo bijoti, kad nepakliūtų po šluota. Kiekvienam svarbus darbas, tai aš manau, kad pradėjo perdėtai griežtai žiūrėti į tam tikrus reikalavimus“, – svarstė vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas.
„Regitros“ atstovas tokį vertinimą atmeta. Sako, kad egzaminas filmuojamas, todėl kilus abejonių kiekvieną situaciją galima patikrinti.
„Apeliacijų pernai turėjome truputį daugiau nei 200, o tai sudaro 0,13 proc. visų laikytų egzaminų“, – nurodė R. Polikauskas.
Teorijos egzamino rezultatai taip pat prastėja. Prieš dešimtmetį pirmu bandymu jį įveikdavo daugiau nei pusė, dabar – vos trečdalis.
Bandymų būna dažnai būna ne vienas. Į „Regitrą“ tenka grįžti ir penkis kartus.
„Problema yra labai sukti klausimai. Ir suformuluota taip, kad tu nepastebėtum kažkokios detalės, nepastebėtum žodelio „ne“ ar kažko“, – pasakojo mergina.
„Eina ežiukas – ir ką pirma: ežiuką ar nuo skardžio? Aišku, juokauju, bet daugiau mažiau tokio lygio klausimai“ – kalbėjo pašnekovė.
Kai kuriems atrodo, kad reikia ne tik išmanyti taisykles, bet ir atspėti, ką konkrečioje situacijoje turėjo omenyje klausimo autorius.
„Ar lietus blaško vairuotoją? Kaip į tokį atsakysime? Tai lyg ir intuicija sako, kad taip – tikrai nepadeda. Bet, va, pasirodo, teisingas atsakymas – lietus neblaško vairuotojo“, – pasakojo R. Kuodis.
Anot instruktorių, dalis klausimų – nelogiški ir nereikalingi. Dabar susidaro įspūdis, kad ruošiama į gatvę išleisti profesionalą.
„Ne, ne, ne, aš paleisiu į kelią tik tą vairuotoją, pasirašysiu tik tam egzaminui, kur jau bus dešimties metų patirties erelis. Taip nebūna... Stebuklų nėra“, – aiškino A. Pakėnas.
Anot „Regitros“, klausimus sudaro speciali komisija. Jie testuojami, koreguojami, o kartais ir šalinami.
„Stebime, kaip klientai į jį reaguoja. Jei 100 proc. atsako teisingai, traktuojame, kad tai per lengvas klausimas ar netinkamai suformuluotas. Lygiai taip pat, jei niekas neatsako, laikome, kad jis yra per sudėtingas“, – aiškino R. Polikauskas.
Viešojoje erdvėje nusiskundimų dėl teorijos klausimų girdėti ne pirmus metus. „Regitra“ artimiausiu metu planuoja įsigyti naują, modernesnę teorinių egzaminų sistemą.
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