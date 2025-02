Absurdas „Regitroje“: dešimtys žmonių buvo palikti „ant ledo“

– Tai kokia situacija? Kas nutiko tau atvažiavus su žmona į „Regitrą“?

– Mes jau antrą kartą atvažiuojam laikyti egzamino, žmona atvažiuoja laikyti egzamino. Sako, jūs šiandien egzamino nelaikysite, neveikia sistema, labai atsiprašome. Viskas, sugadinta diena, sugaištas laikas, atvažiavimas. Dar su mažu vaiku, vaiką prižiūrėti reikia, daug reikalų čia atvažiuoti į tą „Regitrą“. Gerai, labai buvo skaudu, bet dabar vėl tas pats. Dabar vėl atvažiavo užsiregistravusi, turėdama laiką, atvyko laikyti egzamino. Ir vėl sako, kad šiandien neveikia sistema ir negalėsite laikyti egzamino. Tai va, ir kiti žmonės pikti, visa eilė žmonių. Surikiuoja eilę, sako, kad visi negalės laikyti egzamino. 20 žmonių eilėje. Sako, mes užrašysime jūsų laiką, telefono numerį, paskambinsim, ieškosim kito laiko. Bet žmogus atvažiuoja iš miesto, susiplanuoja dieną, pasiima laisvadienį laikyti egzaminą, o jam sako, atsiprašome, atvažiuokit dar kartą, pasiimkit dar vieną laisvą dieną.

– Kiek žmonių buvo laukiančių „Regitroje“?

– Vienu kartu jie paima apie 20 žmonių. Tai 20 žmonių tiesiog liko „ant ledo“. Ir dar tokia informacija – žmonai sakė, kad jie jau dabar žino, jog ketvirtadienį sistema vėl neveiks. Tai jie žmonių neinformuoja iš anksto, nepaskambina, nepasako, kad neatvažiuotų. Žmonės atvažiuos ketvirtadienį ir vėl liks „ant ledo“, vėl turės atšaukti savo planus ir ieškoti kitos datos.

– Tai „Regitros“ paaiškinimas, kad viskas yra dėl techninių sistemos gedimų?

– Sako, sistema neveikia, atsiprašome, negalime egzaminuoti. Aš, kaip piktas pilietis, sakau, tai jūs turėtumėt spręsti situaciją. Kaip mūsų tėvai laikė tuos egzaminus, be planšečių – ant bloknoto užrašydavo tas klaidas. Tai atrodo, spręsk situaciją, improvizuok. Čia juk ne vienkartinis atvejis. Aš nežinau, jau kelintą mėnesį pas juos tas vyksta – nuolat sistema neveikia. Ir žmonėms sukelia daug nepatogumų, problemų, kurių jie nesprendžia, o tiesiog atsiprašo. Bet žmonės pasiima laisvadienius. Čia juk ne šiaip sau nuvažiuoti – reikia taksi, nes be teisių čia važiuoja. Tai didžiulis nepatogumas, o iš jų pusės nėra ieškoma jokių normalių sprendimų.

– Tai dabar jau kiek laiko tavo žmona bando atgauti vairuotojo pažymėjimą?

– Dabar jau bando atgauti vairuotojo pažymėjimą gal tris mėnesius. Kai buvo devintą mėnesį nėščia, neteko teisių. Mes gyvename name, kur turi net iki parduotuvės nuvažiuoti. O mes dar turime tris vaikus. Ji neteko teisių būdamas devintą mėnesį nėščia. Tada pagimdė, dabar su mažu vaiku. O jei reikia kažkur nuvažiuoti, nusipirkti pieno ar ko nors, turi turėti teises. Bet negali išsilaikyti teisių dėl „Regitros“ kaltės. Iš viso turėtų būti kažkokia kita galimybė laikyti egzaminą – kad per dieną būtų papildomi laikai ar ekstra vietos. Bet pas juos dabar norėtum registruotis, o data bus tik po mėnesio. Absurdas. Jei sistema veikia, tai taip negali būti. Bet čia sistema tikrai neveikianti. Jie turi monopolį – teisės išsilaikysi tik per „Regitrą“. Tai tiesiog neveikianti sistema ir taip neturėtų būti.

– Aš neabejoju, kad šį kartą pasiūlė greitesnį variantą per kelias dienas, bet kiek jūs iki šiol laukėte, kol atsiras egzamino data?

– Mes per dieną kokius 26 kartus atnaujiname svetainę ir tik tada gali rasti laiką. Bet jei dabar norėtum registruotis, rastum vietą tik po mėnesio. Mes žiūrime visoje Lietuvoje – aplink Vilnių, Utenoje, Ukmergėje. Viskas tas pats – datos tik po mėnesio, ankstesnės nerasi. Bet jei sėdėsi kaip išprotėjęs ir nuolat tikrinsi, galbūt kažką rasi. Bet taip irgi neturėtų būti, aš manau.

Apie tai, kas vyksta, kad egzaminui atvykę vairuotojai negali jo laikyti, LNK žurnalistė kalbėjosi su „Regitros“ atstovu Tautvydu Damašausku.

– Žmonės sako, kad ne pirmą kartą susiduria su tokia situacija – atvyksta, patiria daug streso, o tada išgirsta, kad egzamino laikyti nepavyks. Kur problema?

– Pirmiausia, tikrai norėtume atsiprašyti už kilusius nesklandumus. Problema kilo dėl sistemos, nes pirmadienį dirbome papildomai, kad mažintume eiles ir priimtume daugiau būsimų vairuotojų egzaminams.

– Bet tai nutinka ne pirmą kartą?

– Ne pirmą, bet tikimės, kad paskutinį ir kad tai nepasikartos. Bet technologijos, kaip sakoma, ne žmogus – kartais ir jos paveda.

– Ar čia nauja sistema, su kuria dirbate, todėl kyla problemų?

– Sistemos nuolat tobulinamos. Šį kartą ji mus pavedė, todėl teko atkelti egzaminus 15 asmenų.

– Tai nuotaikos buvo audringos? Laikas turbūt trumpesnis, kada jūs atkėlėte tą egzaminą?

– Taip, nuotaikos buvo audringos. Tačiau su visais egzaminuojamaisiais buvo susisiekta jau nuo pat ryto ir visiems suplanuoti nauji egzaminai šią savaitę.

– Bet vienaip ar kitaip, žmonių daugybė. Ar matote didesnį srautą šiuo metu? Gal dėl šiltesnio oro žmonių skaičius padidėjęs?

– Stengiamės mažinti eiles, priimame papildomus egzaminuotojus. Dar nėra labai didelio klientų antplūdžio, bet jis tikrai bus kovą ar balandį, kai prasidės motociklininkų egzaminavimas.

– Tai kantrybės?

– Taip, kantrybės.