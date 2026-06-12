 Pradedama šio viaduko rekonstrukcija: vairuotojai įspėjami dėl numatomų eismo pakeitimų

Pradedama šio viaduko rekonstrukcija: vairuotojai įspėjami dėl numatomų eismo pakeitimų

2026-06-12 14:17
ELTOS inf.

Pradedami valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys viaduko, esančio 70,01 km, rekonstravimo darbai, dėl kurių numatomi eismo organizavimo pakeitimai, pranešė „Via Lietuva“.

<span>Pradedama šio viaduko rekonstrukcija: vairuotojai įspėjami dėl numatomų eismo pakeitimų</span>
Pradedama šio viaduko rekonstrukcija: vairuotojai įspėjami dėl numatomų eismo pakeitimų / „Via Lietuva“ archyvo nuotr.

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Skelbiama, kad automagistralėje A2 Vilnius–Panevėžys transporto eismas nuo kitos savaitės bus nukreiptas dešiniąja viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai.

Anot bendrovės, atlikus Pavijos seniūnijoje, Ukmergės rajono savivaldybėje, esančio viaduko būklės vertinimą nustatyta, kad esamo viaduko būklė yra bloga, todėl būtina jo rekonstrukcija.

„Pradėdami viaduko rekonstrukciją A2 kelyje ties Ukmerge, žengiame dar vieną svarbų žingsnį didinant eismo saugumą ir užtikrinant patikimą susisiekimą viename intensyviausių šalies transporto koridorių“, – pranešime teigia „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas.

Rekonstravimo metu viaduko pagrindinės laikančiosios konstrukcijos bus pakeistos naujomis, kurios atitiks galiojančius normatyvinius reikalavimus ir užtikrins saugų bei patikimą eismą. Taip pat numatoma visiškai išardyti esamą viaduko perdangą ir jos elementus, demontuoti gelžbetonines sijas, guolius, krantines, tarpines atramas bei kitas konstrukcijas. Statybos darbai bus vykdomi vienu etapu.

Techninį darbo projektą parengė bendrovė „SRP Projektas“, o rangos darbus atliks bendrovė „Gevalda“. Sutarties vertė siekia kiek daugiau nei 2,2 mln. eurų su PVM.

Darbų pabaiga numatyta 2027 m. balandį, tačiau pagrindinius fizinius darbus, „Via Lietuvos“ teigimu, planuojama atlikti dar šiais metais.

Šiame straipsnyje:
viadukas
viaduko rekonstrukcija
A2 kelias
kelias ties Ukmerge
Vilnius–Panevėžys

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Pradeda? Jau subaladotas prieš du mėnesius.
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