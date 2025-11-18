Pėsčiųjų takai tapo kovos lauku

Grįžti namo pėsčiomis Nerijui jau tampa iššūkiu.
„Prieini prie pėsčiųjų sankryžos, žiūri į kairę, į dešinę, prie gatvės žiūri į kairę, į dešinę, už nugaros, į priekį – į visas puses visą laiką reikia žiūrėti“, – pasakojo vilnietis Nerijus Šimkus.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Iš visų pusių pėsčiųjų takais laksto elektriniai dviračiai. Ant jų – maistą išvežiojantys kurjeriai.
Vienas toks pasivaikščiojimas vyrui baigėsi nelaimingai. Nerijus net nespėjo sureaguoti.
„Tiesiog susidūriau su juo ir sulaužė man ranką“, – teigė N. Šimkus.
Kol Nerijus atsistojo nuo šaligatvio, kurjerio kaip nebūta.
„Jam tai buvo eilinis atsitrenkimas į žmogų. Jis pasižiūrėjo – jei neturi jokių pretenzijų ar jo nelaikai už rankos, jis tiesiog nuvažiuoja“, – aiškino N. Šimkus.
Dalytis šaligatviu su elektriniais paspirtukais ir dviračiais tenka jau ne vienus metus, tačiau susidraugauti, regis, nepavyksta.
„Žiauriai blogai. Vilniuje yra parduotuvės, kurios išeina tiesiai į gatvę. Jeigu atidarysi duris, gali ir gauti iš karto pravažiuojant“, – dalijosi praeivė.
„Ir nesigirdi iš nugaros, kad jie lekia. Pasisuki į šoną – vos mūsų nenumuša“, – sakė vilnietė.
„Čia yra didžiulė betvarkė ir bėda, ir pavojus. Vieną kartą ėjau gatve ir staiga – trinkt man į nugarą“, – pasakojo senjorė.
Sostinės meras Valdas Benkunskas prašo daugiau galių miestui – elektrinių mikrojudumo priemonių chaosą savivaldybė norėtų spręsti pati.
„Matome šitą problemą, žinome, kaip ją spręsti. Duokite įrankius, kad mūsų viešosios tvarkos pareigūnai galėtų daryti prevencinius veiksmus – gaudant, matuojant greitį, galbūt ir galią“, – teigė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Meras kreipėsi į Seimą, nes tam reikia įstatymo pakeitimo. Parlamentaras Julius Sabatauskas tikisi siūlymus registruoti dar šioje rudens sesijoje. Anot jo, reikia tvarkyti priežastis, o ne pasekmes.
„Tie eismo įvykiai, kurie įvyksta, ne visi atsiduria policijos akiratyje. Gauti pranešimai nebent tokiu atveju, jei iš tikrųjų nukenčia žmogus“, – sakė Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas J. Sabatauskas.
Savivaldybė kartu su policija šiais metais surengė keturis reidus – jų metu fiksavo daugiau nei 240 pažeidėjų. Įstatymas pėsčiųjų takais leidžia judėti ne didesniu kaip septynių kilometrų per valandą greičiu. Anot mero, kol kas taisyklės veikia tik ant popieriaus.
„Važiuoja ir didesniu greičiu, negu įmanoma. Dažnu atveju net pasididina galią tiesiog po gamyklinio nusipirkimo, pasidaro tam tikrus darbus, ir tai yra didelė saugumo problema“, – tikino V. Benkunskas.
Vis dėlto apklausa parodė, kad ne visos savivaldybės pataisoms pritartų. Dauguma sako, kad jų miestuose problema neaktuali, o kitos baiminasi galimų atsakomybių.
„Daugelis savivaldybių, kurios nesutiko, būtent pasakė, kad jos neturi tam pajėgumų, neturi tam žmonių, o naujiems žmonėms samdyti neturi finansų“, – aiškino J. Sabatauskas.
Saugotis tenka ir pėstiesiems Panevėžyje. Greitį mėgstančius elektrinių paspirtukų ir dviračių vairuotojus mato kasdien.
„Su vyru važiuojame – tiesiog įšoka į gatvę. Vyras sako: galėjau partrenkti“, – dalijosi panevėžietė.
„Reikia ir pačiam saugotis, kai eini, bet kad jie pėsčiųjų takais irgi taip pat lekia“, – sakė vyriškis.
„Kaip ir su mašinomis – tas, kuris laksto, ir lėks. Niekas jo nesustabdys, nebent į stulpą po atsitikimo. Taip pat ir su paspirtukais“, – teigė moteris.
Panevėžio savivaldybė sako, kad perimti policijos funkcijas kainuotų. Daugiau naudos mato, jei reidai būtų organizuojami drauge.
„Šiuo metu savivaldybės darbuotojai neturi nei tinkamo inventoriaus tokiems stabdymams ir kontrolei atlikti, nei, manau, žinių tokiems dalykams“, – sakė Panevėžio Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Tadas Martinaitis.
Maisto išvežiojimo bendrovės „Wolt“ ir „Bolt“ pabrėžia, kad jų kurjeriai dirba pagal individualią veiklą, tad patys atsako už savo veiksmus. Vis dėlto gavę pranešimus apie taisyklių nepaisymą, atsisako pavėžėjo paslaugų.
Vilniečiai sako, kad problemos sprendimas yra – reikia daugiau dviračių takų.
„Takai turi būti specialūs važinėjimui“, – teigė praeivė.
„Turėtų būti dviračio takas – prašau, važiuok tenai. Bet pas mus dviračių takų nedaug“, – sakė kita vilnietė.
„Išvis uždrausti transporto priemonių eismą pėsčiųjų zonose – viskas“, – pasiūlė N. Šimkus.
Policijos duomenimis, pažeidimų, vairuojant elektrines mikrojudumo priemones, daugėja. Šiais metais fiksuota apie 800 – beveik dvigubai daugiau nei pernai.
