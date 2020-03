Patarimai, kaip išsirinkti stogo bagažinę automobiliui

Nepaisant pakankamai didelio šiuolaikinių automobilių erdvumo, kartais gali pasirodyti, kad bagažinė yra per maža. Jeigu ruošiatės keliauti savo automobiliu ir planuojate atostogas su šeima, be abejonės jums pravers papildoma vieta bagažui. Paprasčiausias būdas padidinti savo automobilio vietą bagažui – įsigyti stogo bagažinę.

Varlė.lt automobilinės įrangos specialistai parengė patarimus, į ką vertėtų atkreipti dėmesį renkantis bagažinę automobiliui.

Automobiliui pritaikyti stogo skersiniai

Kiekviena bagažinė yra montuojama ant specialaus pagrindo, t.y. skersinių, kurie gali būti pagaminti iš aliuminio arba plieno. Beje, rinkoje siūlomi ir pripučiami stogo skersiniai. Nepaisant savo universalumo, jie turi nemažai apribojimų. Norint išsirinkti tinkamus savo automobiliui stogo skersinius, reikėtų vadovautis tokia informacija: automobilio gamintojas bei modelis, metai ir kėbulo tipas. Tam tikrais atvejais reikia atkreipti dėmesį į automobilio stogo konstrukciją. Tai tikrai svarbi informacija, mat nėra universalių stogo skersinių tinkančių kiekvienam automobilio tipui. Galima išskirti tokius stogus:

• su gamyklinėmis išilginėmis atramomis (angl. railing) (integruotomis arba tradicinėmis pakeltomis)

• su fiksuojamaisiais taškais, t.y. specialiais lizdais skersinių tvirtinimui

• neturintis nei vieno iš aukščiau išvardintų požymių, kai skersiniai tvirtinami prie jo kraštų. Šio tipo stogai gali būti su lietaus latakais ir be jų, tad reiktų į tai atsižvelgti. Būtent nuo automobilio stogo tipo priklauso, kokius skersinius galima montuoti. Paprasčiausia būna tada, kai stogas yra su išilginėmis pakeltomis atramomis. Tai dažniausiai pasitaikantis tipas senesnių gamybos metų automobiliuose.

Svarbu atkreipti dėmesį, kokia yra maksimali leistina skersinių apkrova bei ką rekomenduoja turimo automobilio gamintojas. Paprastai ji būna nuo 50 kg iki 100 kg priklausomai nuo gamintojo ir modelio, todėl reikia rinktis atsižvelgiant į asmeninius poreikius.

Stogo bagažinės talpa

Galima rasti nuo maždaug 300 l iki 600 l talpos stogo bagažinių. Gamintojai siūlo tiek plokščius ir plačius, tiek kiek aukštesnius ir siaurus variantus. Stogo bagažinės formą vertėtų rinktis atsižvelgiant į planuojamą apkrovą ir aerodinaminį pasipriešinimą. Žemos aptakių formų bagažinės paprastai geriau įveikia oro pasipriešinimą, o tai turi įtakos mažesnėms kuro sąnaudoms.

Taip pat, pasak Varlė.lt specialistų, svarbu atsižvelgti į stogo bagažinės leistiną maksimalią apkrovą. Paprastai ji neviršija 75 kg. Be to, vertėtų pasirūpinti tolygiu krovinio paskirstymu. Sunkiausios jo dalys turėtų atsirasti per vidurį.

Renkantis stogo bagažinę, rekomenduojama pasidomėti, kokia maksimali stogo apkrova leistina automobilio gamintojo. Tai itin svarbu, jei planuojate transportuoti tikrai sunkius krovinius.

Renkantis stogo bagažinę vertėtų pasidomėti, ar joje yra tvirtinimo taškai, prie kurių pritvirtinsite krovinį. Nepritvirtintas ir laisvoje būsenoje paliktas krovinys stabdymo metu gali sulaužyti bagažinę. Norint kuo efektyviau išnaudoti automobilio stogo bagažinės talpą, rinkitės modelį su specialių kelionių krepšių rinkiniu. Tuomet galėsite būti tikri, kad krovinys tilps bagažinėje ir maksimaliai išnaudosite jos talpą.

Stogo bagažinės matmenys

Stogo bagažinės labai dažnai naudojamos slidžių ir snieglenčių transportavimui. Dėl to dažnas bagažinių gamintojas nurodo, kiek slidinėjimo įrangos galima gabenti konkrečioje stogo bagažinėje. Tačiau stogo bagažinės matmenis vertėtų rinktis atsižvelgiant ne tik į slidžių ilgį ar skaičių, bet ir automobilio gabaritus. Pasirinkę per ilgą bagažinę, galite susidurti su problema atidarant bagažinės dangtį ar stebint šviesoforą. Per plati bagažinė gali neleisti šalimais sumontuoti dviračio ar slidžių laikiklių.

Vertėtų turėti omenyje tai, kad bendras bagažinės ilgis neturėtų būti didesnis nei automobilio stogas, o absoliučiam saugumui rekomenduojama rinktis 5-10 cm trumpesnę bagažinę.

Kaip sumontuoti stogo bagažinę?

Norint pritvirtinti stogo bagažinę, dviračio, slidžių ar kitokius laikiklius, privalote turėti stogo skersinius. Tai dvi skersinės sijos, kurios yra pritvirtintos prie išilginių atramų, lizdų (fiksavimo taškų) arba stogo krašto. Pirkdami stogo bagažinę kartu su stogo skersiniais turėsite galimybę pritaikyti ir sureguliuoti tvirtinimo sistemą.

Ko gero vienas estetiškiausių yra montavimas T formos grioveliuose. Be to, tai labai tvirta tvirtinimo sistema, todėl vairuojant nereikės nerimauti dėl braškėjimų ar bagažinės judėjimo kelionės metu. Dar vienas patogus montavimo būdas yra rankenėlėmis valdoma sistema. Ji leidžia pritvirtinti ar nuimti bagažinę be specialių įrankių, o tai labai patogu. Paprasčiausias stogo bagažinės tvirtinimo būdas naudojamas biudžetinėse konstrukcijose yra U formos kabės, kuriomis ir pritvirtinama stogo bagažinė.

Stogo bagažinės atidarymo būdas

Stogo bagažinės atidarymo sistema lemia naudojimosi patogumą. Aukštos kokybės stogo bagažinės paprastai pasižymi prieiga iš dviejų pusių. Tai itin svarbu plačiose stogo bagažinėse, kurias lengviau pakrauti iš abiejų automobilio pusių. Taip pat atkreipkite dėmesį į bagažinės dangčio amortizatorių. Visos šiuolaikinės stogo bagažinės turi užrakto sistemą, kuri saugo nuo atsitiktinio bagažinės dangčio atsidarymo bei impulsyvių vagysčių. Tačiau gabenant vertingus daiktus, Varlė.lt specialistai rekomenduoja jų nepalikti be priežiūros ilgesniam laikui.

Renkantis automobilio stogo bagažinę jokiu būdu negalima pamiršti apie naudojimosi saugumą. Stogo bagažinė yra toks elementas, kurį tiesiogiai veikia vėjas, didelės apkrovos, todėl kokybė renkantis šį daiktą turėtų būti prioritetinis aspektas. Medžiaga, iš kurios pagaminta bagažinė, turi būti kartu tvirta bei elastinga, padengta specialiu, nuo UV spindulių saugančiu, sluoksniu.

Ne paskutinėje vietoje yra stogo bagažinės dizainas, nes kelionės metu tai tampa integrali automobilio dalis. Gamintojai siūlo įvairių formų bei spalvų modelius atitinkančius kiekvieno individualius norus ir poreikius.

Stogo bagažinė privalo turėti visus reikalingus naudojimą leidžiančius sertifikatus. Svarbiausias čia yra saugumo sertifikatas, kuris nusako tai, kas vyksta su stogo bagažine susidūrimo metu (angl. crash test). Stogo bagažinės lūžimas, įtrūkimas ar atsiskyrimas nuo automobilio stogo važiuojant dideliu greičiu gali sudaryti pavojingą situaciją, todėl rinkitės tik patikimų ir žinomų gamintojų modelius.