Pasidomėkime, ką perkame, – gal laukia papildoma patikra?

Atitikties procedūra
Šis pokytis aktualiausias automobiliams, kurie į Europą pirmiausia buvo įvežti iš trečiųjų šalių, pvz., JAV ar Kinijos, vėliau įregistruoti kitoje Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje ir tik tada atvežti į Lietuvą.
Kodėl registracija Europoje ne visada reiškia europinį patvirtinimą?
Į Europos rinką patenkančios transporto priemonės turi atitikti nustatytus techninius, saugos ir aplinkosaugos reikalavimus. Paprastai jų atitiktis sutvarkoma ES tipo patvirtinimu, tačiau tam tikrais atvejais gali būti taikomos individualaus ar nacionalinio patvirtinimo procedūros. Transporto priemonių, neturinčių ES tipo patvirtinimo, atitikties vertinimo tvarka skirtingose valstybėse gali skirtis.
Tam tikrais atvejais taikomos nacionalinio patvirtinimo procedūros.
Pasitaiko atvejų, kai iš trečiosios šalies į Europą įvežta transporto priemonė pirmiausia įregistruojama vienoje EEE valstybių, o vėliau atvežama į Lietuvą. Iki šiol tam tikrais atvejais ankstesnė registracija EEE valstybėje sudarydavo galimybę tokią transporto priemonę Lietuvoje registruoti netaikant papildomų atitikties vertinimo procedūrų, nors ji neturėjo ES patvirtinimą įrodančio dokumento.
„Svarbu atskirti du dalykus: automobilio registraciją ir jo atitikties techniniams reikalavimams patvirtinimą. Tai, kad automobilis jau buvo įregistruotas vienoje iš Europos valstybių, be ES suteikto patvirtinimo, savaime nereiškia, kad jo atitiktis gali būti tiesiogiai pripažįstama be papildomo reikalavimo, vertinant, ar transporto priemonė atitinka Lietuvoje taikomus reikalavimus. Siekiame užtikrinti, kad visoms Lietuvoje registruojamoms transporto priemonėms būtų taikomi vienodi principai, nepriklausomai nuo to, kokiu keliu jos pateko į EEE rinką“, – sakė „Regitros“ transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė.
Standartai ir liudijimai
Nuo spalio 1-osios įsigaliojusi tvarka reiškia, kad kai kurios naudotos transporto priemonės, atvežamos iš EEE valstybių ar Šveicarijos, turi atitikti tam tikrus standartus.
Papildomo atitikties įvertinimo gali prireikti, kai naudota transporto priemonė neturi ES ar Lietuvos Respublikos suteikto patvirtinimo. Reikalavimas aktualus pirmą kartą įregistruotoms ar pagamintoms nuo 2020 m. rugsėjo 5 d. transporto priemonėms arba toms, kurių pagaminimo ar modelio metai yra 2021-ieji ar vėlesni.
Pvz., jei JAV rinkai skirtas automobilis buvo atvežtas į Europą, įregistruotas vienoje iš EEE valstybių ir vėliau parduotas Lietuvoje, prieš jo registraciją gali reikėti papildomai patvirtinti, kad transporto priemonė atitinka Lietuvoje jai keliamus techninius reikalavimus.
Tvarka netaikoma visoms iš kitų Europos valstybių atvežamoms transporto priemonėms. Jei transporto priemonė turi ES arba Lietuvos suteiktą patvirtinimą, o tai patvirtinantys duomenys yra nurodyti registracijos liudijime (pvz., K grafoje) arba registracijos metu pateikiami atitikties liudijimai, papildomo atitikties įvertinimo nereikia.
Ką reikia padaryti?
Kai reikalingas papildomas lengvųjų automobilių, lengvųjų krovininių automobilių ir motociklų, mopedų vertinimas, reikia kreiptis į techninės ekspertizės įmonę ir gauti pažymą dėl individualaus patvirtinimo.
Autobusams, sunkesnėms krovininėms transporto priemonėms ir priekaboms reikalingas Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) nacionalinio individualaus patvirtinimo atitikties liudijimas.
Planuojantiems pirkti iš užsienio atvežtą automobilį „Regitra“ rekomenduoja pasidomėti jo kilme ir turimais atitikties liudijimais („Certificate of Conformity“ arba CoC nurodomas ES tipo patvirtinimo numeris).
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