Neišlaikančių vairavimo egzamino – vis daugiau: įvardijo pagrindines klaidas

18-metė Estela šiuo metu išgyvena tai, ką turėjo patirti kiekvienas būsimas vairuotojas – ruošiasi vairavimo egzaminui. Čia tikrai dažnas gali sutikti – tai nebuvo pats lengviausias etapas.

„Laikausi teises, kad būtų patogiau susisiekti, kažkur nuvažiuoti, šiaip patinka vairavimas. Dabar yra mano pirmas kartas, anksčiau „Regitroje“ dar nebuvau, bet neužilgo būsiu. Sekasi gana normaliai, bet būna streso momentų, tai pridarau kartais klaidų“, – šnekėjo E. Batalovaitė.

Mergina mokosi ne tik su vairavimo instruktoriumi, po miestą važinėja ir su sese, turinčia penkerių metų stažą. Tad pasitikėjimo, kad pavyks išsilaikyti iš pirmo karto, turėtų būti daugiau. Tačiau, kaip ir daugelis, Estela jaudinasi, kad stresas pagadins reikalus.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Yra to tikėjimo, bet labiau nepasitikiu savimi ir savo jėgomis, nors žinau, kad tikrai galiu, instruktorius tą kartoja. Manau, kad kaip ir prieš kiekvieną egzaminą, yra tos baimės, tačiau neverta išgyventi. Yra tų bandymų, jeigu nepavyks iš pirmo, vis tiek išsilaikysiu tas teises“, – kalbėjo E. Batalovaitė.

Tačiau iš pirmo karto praktinį egzaminą išlaiko vos kas penktas. Jei 2017 metais iš pirmo karto vairavimo teorijos egzaminą išlaikė 57 proc. visų laikiusiųjų, tai pastaraisiais metais šis skaičius vos viršija 40 proc. Dėl praktinio egzamino padėtis dar prastesnė – jį iškart išlaikančių sumažėjo nuo daugiau kaip 40 proc. iki kiek daugiau nei 20 proc.

Patys instruktoriai įsitikinę – ne dėl to, kad nemoka, o dėl to, kad jaudinasi. Dažniausiai pradedantieji vairuotojai paslysta.

Sakai pasukti į kairę – maišosi, net rankomis reikia parodyti, kad į kairę suksime.

„Visiems labai kiša koją tas stresas, visi stresuoja. Sakai pasukti į kairę – maišosi, net rankomis reikia parodyti, kad į kairę suksime. Tai pirmoje vietoje sakyčiau – stresas. Vėliau – numatytų pamokų skaičius yra gana mažas. Yra nustatyta 30 akademinių pamokų po 40 minučių. Tai gal dviračiu važiuoti per tiek laiko ir išmoktum, automobilį kiek sunkiau išmokti valdyti“, – nurodė „Draiverio“ instruktorius Raimondas Kravčun.

„Regitros“ teigimu, koją pakiša mokinių nepasiruošimas, stresas ir pasikartojančios klaidos.

„Pagal statistiką 70 proc. būsimų vairuotojų išlaiko iš pirmų trijų kartų. Sakyčiau, kad didžiausią stresą ir jaudulį jaučia jaunimas – 18 metų asmenys, nes galima sakyti, kad tai pirmas svarbus egzaminas, kaip ir brandos egzaminai. Manau, kad jie labiausiai jaudinasi ir stresuoja“, – aiškino „Regitros“ egzaminuotojas Tautvydas Damašauskas.

Būsimus vairuotojus egzaminuojantis T. Damašauskas sakė, kad dėl nepasisekusių egzaminų įvyksta ir kuriozinių situacijų.

„Tikrai ir pačiam egzaminuotojui nelabai malonu važiuoti su tuo pačiu klientu trečią kartą. Visą laiką prieš egzaminą turime papasakoti jo eigą, o kai žinai, kad prieš savaitę su tuo žmogumi jau važiavai, jog jis žino tą eigą, kaip kas vyksta, vėl iš naujo pasakoti labiausiai nemalonus dalykas“, – pabrėžė „Regitros“ egzaminuotojas.

Tačiau besimokantys vairuoti neretai problemas įžvelgia kitur. Juos ruošiantys instruktoriai taip pat sutinka, kad „Regitra“ būsimus vairuotojus baudžia per griežtai.

„Reikalavimai labai griežti. Nori, kad nauji vairuotojai viską gerai atliktų, neleidžia suklysti parkuojantis. Tai labai dideli reikalavimai iš „Regitros“ pusės – pratimai, manevrai. Neleidžia suklysti, reikalavimai labai griežti“, – tvirtino R. Kravčun.

Prieš metus įsigaliojo nauja vairavimo egzaminų vertinimo tvarka, kuri irgi sulaukė daug diskusijų. Tačiau „Regitra“ mano, kad pokyčiai jau davė vaisių.

„Vertinimo kriterijai buvo peržiūrėti. Dideli pokyčiai neįvyko, bet iš pirmo karto išlaikančiųjų procentas kiek padidėjo. Gal tai turėjo įtakos, kad buvo peržiūrėti vertinimo kriterijai, egzaminuotojo aprašas, pradėti susitikimai su vairavimo mokyklomis. Buvo inicijuota iniciatyva „Tau pavyks“, kur keliami įrašai su pagalba – kaip susitvarkyti su jauduliu, stresu, ko tikėtis per egzaminą“, – aiškino „Regitros“ egzaminuotojas.

Ekspertai išskiria kelias dažniausiai egzamino metu daromas klaidas, kurios ir pakiša koją.

„Iš nekritinių klaidų – dairosi per mažai, nerodo posūkių, dažnai automobiliai gęsta. Kuo blogiau suvaldo sankabą, tuo dažniau gęsta. Iš kritinių klaidų – važiuoja per lėtai, per greitai, kartais padaro tokias klaidas, kad mato, jog kelio linija yra ištisinė, suka per ją tiesiog. Paklausus, kodėl taip padarė – neturi atsakymo“, – pasakojo „Draiverio“ instruktorius.

„Kritinės klaidos ir būtų tai, kad tinkamai neįvertina kitų vairuotojų greičio, nepastebi kelio ženklų, neatkreipia dėmesio į greičio ribojimus, o dėmesys nukreiptas kitur“, – teigė T. Damašauskas.

Esminė sėkmės taisyklė – kuo daugiau praktikos.

„Jeigu yra galimybė, visada sakoma – pasivažinėk su mama, broliu, sese arba imk daugiau pamokų. Pamokos nėra pigios, bet kad išlaikytų, reikia daugiau praktikos“, – tvirtino R. Kravčun.

Iš pirmo karto vairavimo egzaminą geriausiai išlaiko Panevėžio, Tauragės ir Alytaus padaliniuose. Juose praėjusiais metais iš pirmo karto egzaminus išlaikė maždaug 4 iš 10 laikiusiųjų.