„Nebandykite laimėti loterijoje“: „Regitros“ atstovė papasakojo apie vairavimo egzaminą

Kada žmonės labiau renkasi laikyti vairavimo egzaminus pasakojo „Regitra" atstovė spaudai Eglė Bačionytė.
– Vasaros laikotarpis yra darbymetis – moksleiviai ir studentai turi atostogas, todėl kyla noras išsilaikyti vairuotojo pažymėjimą. A kategorijos egzaminai vyksta būtent šiltuoju metų laiku, tad žmonių netrūksta. Tačiau jei kas nors nori laikyti B kategorijos teorijos ar praktikos egzaminą, kasdien atsilaisvina vietų – kviečiame patikrinti.
– Ar egzaminuotojai keičia maršrutą, jei priešais yra bala?
– Maršrutų nekeičia, tačiau žiūri pagal situaciją – galbūt eina apvažiuoti. Tačiau jei yra didelis eismas, tai sudėtinga padaryti. Buvęs atvejis, kai B kategorijos egzamino metu dėl lietaus egzaminuotojas paprašė šone sustoti ir palaukti 10 minučių, nes nieko nebuvo įmanoma matyti. Moteris, kuri laikė egzaminą, paprašė jo nebetęsti, nes jai buvo per didelis stresas. Tai rodo žmonių sąmoningumą – jie patys nusprendžia nebetęsti egzamino.
– Ar daug žmonių atšaukia egzaminus dėl lietaus?
– Nedaug – praktiškai vienetai.
– O žiemos metu būna daugiau ar mažiau B kategorijos egzaminą laikančių?
– Jeigu yra labai slidus kelias arba didelės pūgos, retais atvejais ir mes atšaukiame egzaminus, nes saugumas visada yra pirmoje vietoje. Taip pat pasitaiko, kad žmonės patys atšaukia egzaminus, kai yra didelis snygis – jie renkasi saugesnį variantą.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Nebūna, kad žiemos metu egzaminuotojai atlaidžiau žiūri į kai kurias smulkias klaidas?
– Tokių atvejų nesu pastebėjusi, tačiau iš pačių būsimųjų vairuotojų esame girdėję, kad kai kuriems smagiau važiuoti per lietų, nes tada visas eismas ir srautas yra lėtesnis, visi juda atsargiau. Kartais kai kurie vairuotojai būna net mandagesni ir labiau užleidžia kelią.
– Kada geriau laikyti egzaminą – ryte ar vakare?
– Tai tikriausiai kiekvieno asmeninė preferencija. Niekuomet negali žinoti, viskas priklauso nuo miesto ir piko valandų. Iš dalies – tai ir sėkmės dalykas. Tačiau svarbu prisiminti, kad gyvenime teks važiuoti įvairiomis oro sąlygomis ir skirtingu paros metu, todėl reikia būti tam pasiruošus. Kviečiame ateiti į egzaminą tada, kai jau esate tikri, kad galite savarankiškai dalyvauti eisme – nebandykite laimėti loterijoje. Tikslas yra ne tik gauti vairuotojo pažymėjimą, bet ir išmokti saugiai vairuoti.
