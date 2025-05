Motociklų sezono tragedijos: kodėl liejasi kraujas keliuose?

Kruvina gegužės 4-oji

Policijos duomenimis, vien per pirmuosius keturis šių metų mėnesius Lietuvos keliuose nukentėjo daugiau nei pusšimtis motociklininkų.

Žinant, kad absoliuti dauguma plieninių žirgų gerbėjų žiemą išvis nevažinėja, šie skaičiai atrodo dar niūriau – per du mėnesius avarijose susižalojo 51 motociklininkas ir penkiolika mopedų vairuotojų.

Gegužę, kai motociklininkai rengė oficialias sezono atidarymo šventes, statistika nusidažė krauju. Vien per dvi pirmąsias savaites Lietuvoje žuvo trys motociklininkai.

Praėjusią savaitę socialiniuose tinkluose nuvilnijo jautrus vaizdo įrašas iš Jonavos. Šimtai motociklų šio miesto gatvėmis į paskutinę kelionę palydėjo anapilin iškeliavusį moksleivį.

Devyniolikmetis žuvo gegužės 4-osios vakarą Kaune, kai nereguliuojamoje sankryžoje jaunuolio vairuojamas mažalitražis automobilis, nuomotas iš dalijimosi platformos, sukdamas į kairę nepraleido tiesiai važiavusio motociklo „BMW S1000“. Nuo stipraus smūgio motociklininkas krito ir, nučiuožęs asfaltu, įsirėžė į kitą mašiną. Moksleivio gyvybė užgeso po kelių valandų ligoninėje.

Be galvos: jauni motociklininkai neretai neapskaičiuoja savo jėgų pasirinkdami beprotišką greitį arba atlikdami rizikingus manevrus. / E. Ovčarenko / BNS asociatyvi nuotr.

Priežastys skirtingos

Tą pačią gegužės 4-osios naktį Kaune, šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje, susidūrė vyro vairuojamas automobilis „VW Caddy“ ir motociklas „Suzuki“. Per eismo įvykį žuvo 27 metų motociklininkas, nukentėjo automobilio „VW Caddy“ keleivis.

Praėjusį savaitgalį Molėtų rajone, Antaliežių kaime automobilis, vairuojamas moters, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo ir su juo susidūrė. Eismo įvykio metu žuvo motociklo vairuotojas.

Ši savaitė taip pat prasidėjo nelaimėmis. Kaune pirmadienio rytą susidūrė motociklas „Suzuki“ ir automobilis „Kia“, vairuojamas 36-erių moters. Ji, sukdama į prospektą iš šalutinės gatvės, nepraleido juo važiuojančio motociklininko. 30-metis nukentėjusysis išvežtas į ligoninę. Pirminiais duomenimis, jam dviejose vietose lūžo ranka.

Praėjusio šeštadienio vakarą nukentėjo penkiolikmetis paauglys. Užsikirto jo mopedo akceleratoriaus rankena. Priekyje važiavęs automobilis prieš pėsčiųjų perėją pradėjo stabdyti, o mopedas virto ir slysdamas trenkėsi į automobilį. Nepilnametis dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.

Statistinis žuvęs motociklininkas – 21–35 metų amžiaus vyras, kuris žuvo sekmadienį, šviesiu paros metu, maždaug tarp 14 –18 val.

Amžius jaunėja

Lietuvos automobilių kelių direkcijos duomenimis, kasmet šalyje netenkame keliolikos motociklininkų gyvybių. Statistinis žuvęs motociklininkas – 21–35 metų amžiaus vyras.

Toks nelaimėlis statistiškai dažniausiai žūsta važiuodamas vietiniu arba valstybinės reikšmės rajoniniu keliu vasarą, sekmadienį, šviesiu paros metu, maždaug tarp 14–18 val. Žūties priežastys: greitis, motociklininko neatidumas, deramai neįvertintos aplinkybės.

Slegiančią statistiką nagrinėjantys ekspertai žvelgia į iškalbingą įmonės „Regitra“ informaciją. Ji rodo, kad kasmet vis daugėja jaunesnių lietuvių, norinčių įgyti teisę valdyti motociklą.

Jaunesnių vairuotojų (16–35 metų), norinčių gauti A kategorijos vairuotojo pažymėjimą, 2023 m. buvo 9 384, o 2024 m. – net 11 102, t. y. apie 18 proc. daugiau. Vadinasi, keliuose atsiranda vis daugiau nepatyrusių motociklininkų.

Be to, specialistų nuomone, per žiemą dauguma vairuotojų įpranta prie mažesnės eismo dalyvių įvairovės – keliuose vyrauja automobiliai, dviračių transporto priemonių pasitaiko kur kas rečiau.

Pavasarį į kelius grįžtant motociklams, kitiems vairuotojams tampa sunkiau juos pastebėti. Motociklai yra mažesni, greičiau juda ir dažnai patenka į „akląsias zonas“, todėl padidėja avarijų rizika, ypač sukant ar keičiant eismo juostą.

Kaltė: dažna nelaimės priežastis – automobilio vairuotojų neatidumas atliekant posūkį neįsitikinus manevro saugumu. / Vilmanto Raupelio asociatyvi nuotr.

Būtina adaptacija

„Regitros“ egzaminuotojai pastebi, kad po žiemos tiek motociklininkams, tiek automobilių vairuotojams būtina adaptacija.

„Prasidėjus naujam sezonui būtina likti dėmesingiems ir atnaujinti saugaus vairavimo įgūdžius, tokius kaip stabdymas, posūkių technika ir reagavimas į ekstremalias situacijas. Rekomenduojama visada dukart patikrinti veidrodėlius ir žvilgtelėti per petį prieš keičiant eismo juostą ar sukant. Tai gali išgelbėti gyvybę“, – patarė „Regitros“ Vilniaus padalinio vairuotojų egzaminavimo komandos vadovas Tautvydas Damašauskas.

Pasak jo, pirmosiomis savaitėmis po sezono pradžios pravartu vairuoti lėčiau, atsargiau ir vengti rizikingų situacijų. Tai ypač aktualu gyvenamuosiuose rajonuose, sankryžose ir posūkiuose.

Atidesniems reikia būti ir rytinėse ar penktadienio popietės spūstyse, kai vienu metu bandoma išvažiuoti iš didžiųjų miestų – keliuose padidėja nervingumas, nepakantumas ir klaidų tikimybė. Tokiu metu ypač svarbu išlikti ramiems, kantriems ir laikytis saugaus atstumo.

Pavasario iššūkiai

Specialistai pataria kelionėse dažniau daryti pauzių. Patogi vieta trumpai sustoti ir atsikvėpti gali būti pakelės poilsio aikštelės arba degalinės.

„Vairavimas padidėjusio streso sąlygomis gali sukelti nuovargį ir neigiamai paveikti emocinę savijautą. Degalinėse kiekvienas vairuotojas gali sustoti pailsėti: atsipūsti poilsio zonoje, pasistiprinti šviežiu maistu, lengvais užkandžiais, atsigaivinti vandeniu, kava ar kitais gėrimais. Trumpa, vos 10–15 minučių pertrauka gali padėti susikaupti, sumažinti nuovargį ir saugiai tęsti kelionę“, – vardino „Circle K“ mažmeninės prekybos direktorė Agnė Grigaliūnė.

18 – tiek proc. pernai padaugėjo jaunų žmonių, norinčių gauti A kategorijos teises, palyginti su 2023 m.

Nors gegužę kai kuriomis dienomis oras sušyla, pavasario keliai gali būti labai apgaulingi. Eismo dalyvių gali tykoti po žiemos likusios duobės, žvyras ar smėlis posūkiuose, drėgnos šešėliuotos atkarpos. Tokios sąlygos ypač pavojingos motociklininkams – vienas slystelėjimas gali baigtis rimtu sužalojimu.

Apakina saulė

„Regitros“ egzaminuotojų nuomone, dėl šių aplinkybių automobiliai turi išlaikyti didesnį atstumą nuo motociklininkų ir vengti staigių manevrų, o motociklininkams reiktų riedėti atsargiau, vengiant staigaus greitėjimo ar stabdymo.

Eismo dalyviams koją gali pakišti ir matomumo stoka.

„Ryški saulė, taip pat rytiniai ir vakariniai atspindžiai apsunkina galimybę laiku pastebėti pėsčiuosius ar dviratininkus, ką jau kalbėti apie motociklininkus, kurie, prasidėjus šiltajam sezonui, dažnai skuba ar pernelyg drąsiai manevruoja tarp automobilių eilių. Todėl rekomenduojama išlaikyti dėmesį, pasirinkti tinkamą greitį ir atstumą. Mažiau patyrusiems vairuotojams patartina sezono pradžioje vengti per daug apkrautų kelių, kad jie pamažu priprastų prie eismo“, – dėstė T. Damašauskas.

Požiūris: specialistai pastebi, kad nemažai avarinių situacijų būtų išvengta dėl vairuotojų ir baikerių elementarios pagarbos vieni kitiems. / Vytauto Petriko nuotr.

Techninės klaidos

Pavasario sezonu dažnai pasitaiko įvairių techninių klaidų. Vairuotojai neretai delsia pasikeisti žiemines padangas arba ignoruoja jų būklę. Per daug nudilęs protektorius ar netinkamas slėgis ratuose stipriai padidina slydimo ir akvaplanavimo riziką, ypač per pavasarinius lietus.

Panašių klaidų pasitaiko ir tarp motociklininkų, kurie pradeda sezoną nepatikrinę padangų slėgio, stabdžių, apšvietimo sistemos, akumuliatoriaus būklės, alyvos ir kitų skysčių lygių. Dažną problemą galima išspręsti nenutraukiant savo kelionės, tiesiog užsukus į degalinę.

„Prasidėjus aktyviam kelionių sezonui, beveik visose degalinėse galima pasitikrinti ir papildyti padangų oro slėgį, įsigyti variklio alyvos, aušinimo, stabdžių ir sezoninių langų plovimo skysčių“, – vardijo „Circle K“ atstovė A. Grigaliūnė.

Taip pat svarbu – tinkama apranga. Ji turi būti ryški, kad motociklininkas būtų matomas iš tolo. Važiuodamas motociklu, vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti motociklininkų apsaugas (specialius šalmus, akių apsaugos nuo sužeidimo priemones).

Pamiršta pagarbą kelyje

Važiavimas motociklu yra daug rizikingesnis nei automobiliu. „Regitros“ egzaminuotojai pastebi, kad dažniausios klaidos važiuojant yra netinkamas greičio pasirinkimas, saugaus atstumo nesilaikymas ir kelio ženklų nepastebėjimas.

„Nelaimių skaičius dažnai išauga dėl to, kad žmonės pervertina savo gebėjimus ar neįvertina aplinkybių. Daugelis vairuotojų netinkamai pasirenka juostą prieš atlikdami posūkį, o tai kelia pavojų motociklams ar dviračiams, kurie gali lenkti iš netikėtų pusių. Jauni motociklų vairuotojai važiuodami eisme per daug atsipalaiduoja ir neįvertina kitų eismo dalyvių greičio, dažnai nusižengia patys viršydami greitį ar nesilaikydami saugaus atstumo“, – teigė T. Damašauskas.

Vis dėlto svarbu suvokti, kad saugumas kelyje priklauso nuo visų eismo dalyvių – tik supratingas ir pagarbus bendravimas padeda išvengti nelaimių. Pavasarį ypač svarbu vairuoti pagal taisykles, galvojant ne tik apie save, bet ir apie kitus. Laiku pastebėtas motociklininkas ar atsargiai įveiktas posūkis gali lemti skirtumą tarp smagaus pasivažinėjimo arba fatališkos paskutinės kelionės.