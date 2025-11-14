MG automobiliai sparčiai įsitvirtina Lietuvoje: spalį tapo penktu pagal populiarumą prekių ženklu

Pirmieji privatūs pirkėjai naujuosius MG automobilius atsiėmė birželio mėnesį, o spalį įmonė pristatė 192 automobilius ir pasiekė net 5,4 proc. asmeninės paskirties automobilių rinkos dalį Lietuvoje. „Data Center“ statistika rodo, kad spalio mėnesį MG automobiliai Lietuvoje buvo penkti pagal populiarumą – tai įrodo spartų prekių ženklo augimą ir vis didėjantį jo patrauklumą tiek privatiems, tiek verslo klientams.
Lietuvoje siūlomų MG modelių gama pasižymi moderniais ir ekonomiškais hibridinių variklių sprendimais, o pats prekių ženklas žengia į rinką kaip naujas konkurencingas žaidėjas, įnešantis naujovių. Pardavimų rezultatai rodo aiškią tendenciją – Lietuvos pirkėjai greitai atranda MG siūlomus išmanius hibridinius automobilius. Net 96 proc. (185 vnt.) visų per spalio mėnesį parduotų MG modelių buvo su hibridinėmis „Hybrid+“ jėgainėmis. Iš viso MG automobiliai su hibridiniais jėgos agregatais sudarė daugiau nei 8 proc. visų Lietuvoje spalį parduotų hibridinių automobilių, taip itin sustiprindami konkurenciją šiame segmente.
Per spalio mėnesį pristatyti net 164 vnt. kompaktinės klasės miesto visureigių „MG ZS Hybrid+“. Šis modelis pasižymi stilingu dizainu, modernia įranga, erdviu salonu ir patrauklia kaina. Praėjusį mėnesį keturiolika klientų pasirinko šeimoms skirtus „MG HS“ visureigius, taip pat buvo pristatyti aštuoni kompaktiniai hečbekai „MG3 Hybrid+“. Spalio mėnesį parduotas vienas „MG4“ – erdvus vien elektra varomas hečbekas, taip pat debiutavo naujasis elektra varomas MG krosoveris „MGS5 EV“ – per debiutinį mėnesį klientams pristatyti net penki vnt.
„Džiaugiamės, kad MG automobiliai Lietuvoje sulaukė tokio ryškaus atgarsio. Pastarųjų mėnesių pardavimų skaičiai tiek privatiems, tiek įmonių klientams yra aiškus signalas, kad rinka pasiruošusi priimti naujus, inovatyvius ir tiek kainos, tiek suteikiamos garantijos prasme racionalius sprendimus. Mūsų klientų pasirinkimas patvirtina, kad MG automobiliuose siūlomi modernūs hibridiniai sprendimai, kokybės įsipareigojimą patvirtinanti septynerių metų garantija bei bendras vertės ir kokybės santykis – būtent tai, ko šiandien ieško dauguma naujų automobilių pirkėjų Lietuvoje“, – sakė MG automobilius į Baltijos šalis importuojančios įmonės „Autobrava“ atstovas Laimonas Rubikas.
MG automobilių pardavimo ir techninės priežiūros centrai veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Oficialus MG automobilių atstovas UAB „Autobrava Motors“ užtikrina visą garantinę priežiūra, techninę pagalbą, originalių atsarginių dalių tiekimą ir visą MG automobilių priežiūrą.
Apie MG:
MG – tai istorinis britų automobilių prekių ženklas, priklausantis tarptautinei korporacijai SAIC. Derindamas turtingą sportinių automobilių paveldą su šiuolaikinėmis technologijomis, MG šiandien siūlo plačią ekonomiškų ir aplinkai draugiškų elektromobilių bei hibridinių modelių gamą, kuri visame pasaulyje sulaukia didelio dėmesio.
