„Via Lietuvos“ vadovas: e.tollingo konkurse dalyvauja ir užsienio tiekėjai

„Pasiūlymai yra gauti, dalyvauja užsienio tiekėjai. Užsienio tiekėjų pasiūlymo vertinimai, kaip žinia, užtrunka gerokai ilgiau, kadangi jie turi pateikti papildomas pažymas”, – antradienį Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje teigė Martynas Gedaminskas.
Jis priminė, kad sistemos nuomos, o ne jos kūrimo konkursas paskelbtas siekiant greitesnio proceso: „Tai yra žymiai greitesnis procesas – išsinuomoti sistemą, kuri yra įdiegta kitose ES šalyse, kuri yra veikianti ir tiesiog yra reikalinga (ją – BNS) pritaikyti prie Lietuvos.“
Konkurso dalyvių skaičiaus ar įmonių pavadinimų „Via Lietuvos“ vadovas neminėjo.
Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad užsienio įmonės sėkmingo sistemos įdiegimo negarantuoja.
„Iki 2023 metų užsienio tiekėjai dalyvavo konkurse (sistemos kūrimo – BNS). Čekų firma (bendrovė „TollNet“ – BNS) atėjo iki finišo juostelės, o po to nugalėjo vietiniai gamintojai, kurie nieko nepagamina. Kokios garantijos, kad tai nepasikartos?“ – „Via Lietuvos“ vadovo klausė A. Sysas.
M. Gedaminskas sutiko, jog nėra garantijos, kad konkursą laimėjus užsienio įmonei, ji sėkmingai įdiegtų e. tollingą: „Dedame visas pastangas, kad nuomos konkursas įvyktų ir kuo greičiau turėtume įdiegtą sistemą.“
Sistemos nuomos konkursas gegužę buvo paskelbtas po to, kai balandžio 18 dieną buvo galutinai nutrauktas jos sukūrimo konkursas ekspertams įvertinus, kad jo dokumentai turi esminių trūkumų ir „Via Lietuva“ negali įsigyti tinkamai ir saugiai veikiančios sistemos.
Sistemos kūrimo konkursą buvo laimėjusi programinės įrangos bendrovė „ProIT“, kuri dėl teisinių ginčų negalėjo įgyvendinti projekto.
Komitetas bendru sutarimu trečiadienį pritarė Susisiekimo ministerijos siūlymui metams atidėti e. tollingo sistemos įdiegimo datą – iki 2027 metų sausio 1 dienos.
Kaip rašė BNS, e. tollingas pakeis šiuo metu veikiančią vinječių sistemą ir leis apmokestinti kelių naudotojus pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Projektas 2023 metais pripažintas valstybei svarbiu.
Iš e. tollingo į Kelių fondą tikimasi surinkti po 200 mln. eurų kasmet.
