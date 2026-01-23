Aistė Pilvelytė – diva scenoje, bet ne gyvenime

Apie „Eurovizijos“ atrankas, muziką ir asmeninį gyvenimą A. Pilvelytė pasakojo „Žinių radijo“ laidoje „Radijo ritmas“.
– Kelintas tai kartas „Eurovizijos“ atrankose?
– Vis galvoju, kodėl jūs skaičiuojate? Žurnalistai tegul jaučia laisvę ir rašo, ką nori. Gal penkioliktas, o gal tryliktas – aš nepykstu.
Visada yra pozityvi ir ne visai pozityvi pusė, tačiau visada žiūrėkime pozityviai: jei ir keturioliktas, aštuonioliktas ar dvidešimt trečias kartas – kiek yra gražių dainų.
Jei tai keturioliktas mano kartas, tai vadinasi, yra ir tiek pat gražių dainų. Vadinasi, galima leisti albumą arba daryti solinį koncertą.
– Apie ką šių metų daina?
– Tai labai gili daina – viena giliausių, kurias esu turėjusi. Daina – tai žiūrėjimas į save, dialogas su savimi. O tai yra išties nepaprasta, kai gali sau pažvelgti į akis toks, koks esi.
Esi nuogas visomis prasmėmis: savo mintimis – geromis ir blogomis, lūkesčiais, svajonėmis, baimėmis. Tai apie tai, jog viskas vyksta akimirksniu.
„Tarp žvaigždžių tylos“ aš randu save. Žvaigždės simbolizuoja ir begalybę, ir laikinumą, bet tuo pat metu parodo, kad esame labai laikini ir reikia gyventi čia ir dabar. Tyla mums atneša labai daug gerų dalykų. Tyloje mes galime išgirsti savo širdį.
Ši daina man labai artima, nes daug metų einu sąmoningumo keliu, užsiimu saviugda, dalyvauju stovyklose.
– Apie ką šios stovyklos?
– Visų pirma, tai – bendrystė, moterų ratas, mokėjimas save priimti tokią, kokia esi. Sunku nupasakoti, kokia tai jėga, kai būni moterų rate.
Aš savyje turėjau labai daug klausimų, bet neturėjau atsakymų. Tada pradėjau studijuoti psichologijos akademijoje, labai daug skaityti, ieškoti atsakymų įvairiuose moterų susibūrimuose. Dabar atsakymus jau turiu.
– „Eurovizijoje“ dalyvaujantys komisijos nariai savo komentarais tikrai galėjo įžeisti. 2016-aisiais Dalia Ibelhauptaitė pasakė, kad jumyse nėra tikrumo. Ar tai jūsų neįžeidė?
– Ne. Sakoma, kad mes visi esame vienodi, bet kažkas turi daugiau žinių. Turint žinių, gali mokėti savęs neįžeisti. Jei kažkas pasako apie tave blogų žodžių, tu supranti, kad tai yra jo, o ne tavo. Tai jo problema, kad jis nori įskaudinti ir pažeminti – tai ne tavo.
Esu labai laisva nuo kitų žmonių nuomonės. Darau tai, kas man patinka, ką jaučiu. Tam, kad būčiau tuo, kuo esu dabar, prireikė daug metų, nes anksčiau buvo visko.
– Šiemet įžeidimų irgi galima tikėtis?
– Na ir gerai, tegul būna. Kaip ir sakiau, esu labai laisva nuo kitų žmonių nuomonės ir stipri. Nežinau, kas turėtų nutikti gyvenime, kad aš palūžčiau. Galbūt tai galėtų būti artimo žmogaus netektis.
– Šįkart pasirinkote dainą lietuvių kalba. Kodėl taip ilgai reikėjo laukti?
– Viskam yra savas laikas. Dabar atėjo laikas išsigryninti, ir pajutau, kad reikia dainuoti lietuvių kalba – ir tikrai ne dėl mados. Gimė labai gražus tekstas. Tačiau galvoju, kad ne kalboje esmė, o tame, ką žmogus transliuoja, kokią žinutę nori perduoti.
– Kokie jūsų Top 3 lietuviški pasirodymai „Eurovizijoje“?
– Donatas Montvydas, Monika Liu ir „LT United“.
– Kartu su Rūta Ščiogolevaite ir Vaida Genyte esate sukūrusios grupę „3 Divos“. Kiek tavyje divos koncerte ir realiame gyvenime?
– Kai išeinu į sceną, jaučiuosi karaliene visomis prasmėmis. Paprastame gyvenime esu paprastas ir nuoširdus žmogus, viską darantis ir mokantis. Gal ne viską moku, bet esu pakankamai savarankiška moteris. Nesu diva paprastame gyvenime.
– Esate dažnai kviečiama kavos?
– Kviečia, bet mano draugai ir draugės klausia: kodėl tu niekada neini? Išsiskyriau prieš pusantrų metų. Esu monogamiškas žmogus – nesu išsibarsčiusi, nemoku mėtytis nuo vieno santykio prie kito. Man labai sunku prisileisti prie savęs žmogų ir juo pasitikėti.
– Grįžkime prie „Eurovizijos“. Kaip galima trise parašyti tekstą?
– Yra pagrindinis teksto rašytojas, pavyzdžiui, aš ir Gendrius Jakubėnas. Kartais jam ar man kažkas nepavyksta – lyg pradžia yra, bet neaišku, kaip pabaigti. Tuomet bendromis jėgomis kuriame tekstą. Muziką kuriame lygiai taip pat.
Visas „Žinių radijo“ interviu – vaizdo įraše:
