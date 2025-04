LEA: per kovą Lietuvoje įregistruota daugiau nei 1,1 tūkst. elektromobilių

„Taip pat kovą įregistruota vienuolika krovininių lengvųjų elektromobilių – tai 8 proc. mažiau nei vasarį, kai įregistruota keturiolika tokių transporto priemonių. Po keturis mėnesius iš eilės trukusios tendencijos, kai įkraunamų hibridinių automobilių buvo įregistruojama daugiau nei grynųjų elektromobilių, kovo mėnesį tendencija pasikeitė – grynųjų elektromobilių vėl įsigyta daugiau nei įkraunamų hibridų“, – rašoma LEA pranešime.

Skaičiuojama, kad per mėnesį 40 proc. išaugo naujų automobilių ir 9 proc. – naudotų automobilių registracija. Pažymima, jog 56 proc. visų per mėnesį parduotų naujų lengvųjų automobilių buvo hibridiniai (HEV).

„2025 m. balandžio 1 d. Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 31 tūkst. 185 lengvieji keleiviniai elektromobiliai (M1 kategorija), iš jų 17 tūkst. 256 – grynieji elektromobiliai ir 13 tūkst. 929 – įkraunami hibridai. Taip pat registre yra 569 lengvieji krovininiai elektromobiliai (N1 kategorija), iš jų 561 – grynasis elektromobilis ir aštuoni – iš išorės įkraunami hibridai“, – praneša agentūra.

LEA duomenimis, per kovo mėnesį elektromobilių užimama viso Lietuvos lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis padidėjo iki nuo 1,7 iki 1,75 proc. Nuo šių metų pradžios elektromobilių skaičius išaugo 2 tūkst. 911.

„Lengvųjų keleivinių automobilių parke balandžio 1-ąją hibridinių transporto priemonių (HEV, išskyrus iš išorės įkraunamus hibridus) buvo 5 proc., arba 94 138 tokie automobiliai, benzininių – 22 proc., arba 400 tūkst. 796, dyzelinių – 65 proc. viso šio parko, arba 1 150 170 automobilių“, – nurodoma pranešime.

Skaičiuojama, kad per tris mėnesius šalies lengvųjų keleivinių automobilių parke labiausiai išaugo hibridinių transporto priemonių skaičius – jų padaugėjo 6 tūkst. 99 automobiliais. Per pastaruosius metus taip pat labiausiai augo šio tipo automobilių skaičius – padaugėjo 22 tūkst. 225 automobiliais.

Pažymima, kad krovininių lengvųjų transporto priemonių parke balandžio 1-ąją elektrinių automobilių iš viso buvo 569, arba 0,7 proc., o dyzelinės transporto priemonės sudarė 96 proc. šio tipo automobilių parko.

Be to, pažymima, kad kovo mėnesį Lietuvoje išaugo naujų automobilių registracija – 22 proc. visų per kovą įregistruotų lengvųjų keleivinių transporto priemonių buvo naujos.

Pasak LEA, nauji elektriniai automobiliai kovą sudarė 12,3 proc. naujų šios kategorijos automobilių pardavimo rinkos. Iš jų 221 – grynasis elektromobilis ir 216 – įkraunamų hibridų.

Skelbiama, jog didžiausią naujų įregistruotų lengvųjų automobilių rinkos dalį vasarį užėmė hibridiniai šios kategorijos automobiliai (HEV) – 56 proc. visų per mėnesį parduotų naujų lengvųjų automobilių. Per mėnesį šalyje įregistruoti 1 975 nauji hibridiniai (HEV) automobiliai (vasarį – 1 278). Naujų benzinu varomų automobilių rinkos dalis per mėnesį sumažėjo iki 15,1 proc. (vasarį buvo 16,7 proc.), o naujų dyzelinių automobilių rinkos dalis sumažėjo iki 15,3 procento (vasarį buvo 19,6 proc.). Tuo metu nauji elektriniai automobiliai sudarė 1,9 proc. visų per kovą įregistruotų lengvųjų krovininių elektromobilių.

Naudotų lengvųjų keleivinių automobilių rinkoje kovą įregistruoti 665 elektromobiliai, tai sudarė 5,2 proc. (vasarį buvo 5,7 proc.) šios rinkos. Naudoti hibridiniai (HEV) automobiliai užėmė 7 proc. rinkos, jų įregistruota 922. Dyzelinės transporto priemonės sudarė 63 proc. visų per mėnesį parduotų ir įregistruotų naudotų lengvųjų automobilių – jų įregistruota 8 044, benzinu varomos – 21 proc., įregistruoti 2 tūkst. 736 naudoti benzininiai lengvieji automobiliai, pažymi agentūra.

LEA duomenimis, naudotų lengvųjų krovininių automobilių rinkoje kovą įregistruotos 5 elektrinės transporto priemonės, jos užėmė 0,7 proc. (vasarų – 1,44 proc.) šios rinkos, dyzelinės transporto priemonės – 94 proc., buvo įregistruoti iš viso 729 dyzeliniai naudoti lengvieji krovininiai automobiliai.