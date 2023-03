Kovo 1-ąją – pokyčiai keliuose: policija perspėja ir primena apie pavojus

Tarnyba primena, kad motociklas yra padidintos rizikos transporto priemonė, jis gerokai mažesnis už automobilį, manevringas, todėl nuolat prisiminkite, kad, vairuodami motociklą, kitų eismo dalyvių galite būti sunkiau pastebimi kelyje, išnirti jiems visai to nesitikint ir sukelti eismo įvykį.

Kaip suvaldyti rizikas

Nepamirškite, kad sėsdami prie motociklo vairo privalote turėti teisę vairuoti atitinkamos kategorijos motorinę transporto priemonę.

Keliuose ir miestų gatvėse motociklų vairuotojai turi būti itin dėmesingi, įvertinti eismo situaciją išvažiuodami iš šalutinio kelio, keisdami važiavimo kryptį, ypač sukdami į kairę, apsisukdami ir prieš pėsčiųjų perėjas. Motociklų vairuotojai turi rodyti įspėjamuosius signalus.

Jokiu būdu negalima viršyti leistino važiavimo greičio ir, žinoma, būtina įvertinti važiavimo ir meteorologines sąlygas, vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę, eismo intensyvumą. Visada rinkitės tik Jums saugų važiavimo greitį.

Pavojai kelyje

Nors motociklų gerbėjai ir nekantrauja pradėti sezoną, tačiau primenama, kad oficiali jo pradžia kartais nesutampa su tinkamu oru motociklui vairuoti. Ankstyvą pavasarį, kai šalyje prasideda oficialus sezonas, ant važiuojamosios kelio dalies dar būna likę žiemą barstomo smėlio, susikaupę žvyro ar kitų nešvarumų, dėl to kelio danga gali būti slidi ir pavojinga. Be to, purvas turi įtakos ir sukibimui su kelio danga.

Jeigu bent dalis važiuojamosios kelio dalies, kuria važiuoja motociklas, mopedas, triratis ar keturratis su vasarinėmis padangomis, yra apsnigta ar apledėjusi, slidi, ja važiuoti draudžiama.

Pagrindinės eismo įvykių, į kuriuos patenka motociklų vairuotojai, priežastys: saugaus važiavimo greičio nepasirinkimas, nuvažiavimai nuo kelio, kai kelio vingis į kairę arba į dešinę, susidūrimai su kita transporto priemone sukant į kairę arba į dešinę bei apsisukant. Taip pat nelaimes kelyje lemia saugaus atstumo nesilaikymas, stabdymas ir apvirtimas važiuojamojoje kelio dalyje, įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrimai su transporto priemone, išvažiuojančia iš šalutinio kelio.

Praėjusiais metais žuvo 13 motociklų vairuotojų, sužeisti 199 motociklų vairuotojai.

2021 metais žuvo 10 motociklų vairuotojų, sužeisti 234.

Patarimai motociklų vairuotojams:

1. Pasikartokite Kelių eismo taisykles, o praktinius vairavimo įgūdžius pasitikrinkite uždaroje aikštelėje.

2. Patikrinkite motociklo techninę būklę, ar jis atitinka privalomus techninius reikalavimus.

3. Prie vairo sėskite tik blaivūs, neapsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų. Nevairuokite pavargę ar sirgdami.

4. Važiuodami motociklu (triračiu ir visų rūšių keturračiais) dėvėkite saugos šalmą, akių apsaugas ir tinkamą aprangą.

5. Motociklą vairuokite abiem rankomis (išskyrus, kai ranka rodomas signalas).

6. Atsižvelkite į važiavimo ir meteorologines sąlygas, vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės techninę būklę, eismo intensyvumą ir pasirinkite saugų važiavimo greitį. Jokiu būdu neviršykite leistino važiavimo greičio.

7. Laikykitės saugaus atstumo iki transporto priemonių, važiuojančių priekyje, taip pat ir iš šono.

8. Paisykite šviesoforo signalų, atsakingai manevruokite ir atsakingai lenkite kitas transporto priemones.

9. Turėkite ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.