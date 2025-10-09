Įspėjo naujų automobilių pardavėjus: savininkai turėtų patys spręsti, kur atlikti remonto darbus

Tarybos teigimu, nemaža dalis gamintojų atstovybių tiesiogiai ar netiesiogiai nurodo pirkėjams automobilius tvarkyti tik pas įgaliotus atstovus.
„Automobilių, kuriems taikoma gamintojų garantija, savininkai turėtų patys spręsti, kur jiems palankiau atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus – oficialiose prekybos atstovybėse ar nepriklausomuose autoservisuose“, – skelbia taryba.
Šiemet balandį-spalį stebėjusi rinką taryba išsiuntė rekomendacijas 14-kai atstovybių, prekiaujančių beveik 30 populiariausių markių automobiliais, ir paragino verslo atstovus neriboti klientų galimybių rinktis, kur tvarkyti automobilius, bei teikti aiškią šką informaciją apie garantijos sąlygas.
„Pirkėjui turi būti aiškiai tiek raštu, tiek žodžiu nurodyta, kad automobilio garantija lieka galioti, net jeigu techninė priežiūra ar kiti remonto darbai buvo tinkamai atlikti nepriklausomuose autoservisuose“, – pranešime sakė tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vadovas Daumantas Grikinis.
Jo teigimu, atstovybės internete skelbia tik dalį būtinos informacijos, kuri neretai skiriasi nuo pateikiamos pardavimų vadybininkų.
D. Grikinio teigimu, dalis atstovybių iš viešų šaltinių jau pašalino ribojimus bei dviprasmišką informaciją. Be to, „Toyota“ sudarė galimybę nepriklausomiems autoservisams įsigyti prieigą prie šių automobilių elektroninių kortelių ir nusipirkti diagnostinę įrangą.
Vis dėlto taryba kai kurioms bendrovėms dar kartą nurodė tinkamai informuoti pirkėjus, tarp jų yra „Volvo“ (prekiauja bendrovė „Sostena“), „Mazda“ („Inchcape Motors“), „Kia“ („Kia Auto“), „Hyundai“ ir „Nissan“ („Fakto autocentras“), „Cupra“ („Autojuta“).
Bendrovei „Stelauto“, prekiaujančiai „Peugeot“ automobiliais, nurodyta iš pirkimo-pardavimo sutarties pašalinti nuostatą, užkertančią kelią pirkėjams techninę apžiūrą atlikti kituose servisuose.
Institucija ketina iki metų pabaigos dar kartą įvertinti, kaip bendrovės įvykdė rekomendacijas. Jeigu pardavėjai į jas neatsižvelgtų, taryba svarstytų galimybę atlikti tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo ir, įtarimams pasitvirtinus, galėtų skirti finansines sankcijas.
