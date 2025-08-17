Ilgapirščių grobis – ne vien kledarai

Įvardijo vagiamiausius
Policijos duomenimis, šiemet per sausį–birželį Lietuvoje užfiksuota 210 lengvųjų automobilių vagysčių – tai net 40 proc. daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu.
„Pastaruoju metu beveik dvigubai ūgtelėjo klientų, kurie kreipiasi dėl pavogtų automobilių, skaičius. Dažniausia vagystės vyksta tankiai apgyvendintose teritorijose ir taikomasi į naujus, brangesnius automobilius su moderniomis apsaugos sistemomis, tai reiškia, kad veikia ir profesionaliai organizuotos grupuotės, – sakė draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis. – Ilgapirščiams itin rūpi „Toyota“ ir „Lexus“ automobiliai.“
Ištiriama maždaug 43 proc. visų vagysčių, tačiau policija primena, kad itin svarbu ankstyva nusikalstamos veikos identifikacija, tikslūs duomenys, leidžiantys operatyviai reaguoti į nusikaltimą.
Grėsmė ir žemdirbiams
Policijos teigimu, šiemet vagys taip pat taikosi į „Audi“ ir BMW. Tarp dažniausiai nusikaltėlius viliojančių modelių – „Toyota RAV 4“, „Audi A6“, „Lexus RX“.
Vien per liepą ir kelias rugpjūčio dienas vagys jau nugvelbė kelis brangesnius automobilius.
Vilniuje įmonės darbuotojas perdavė transportuoti į Baltarusiją du autobusus „Mercedes-Benz“ (pagaminti 2006 m.), kuriuos pavogė. Bendras nuostolis – 15 tūkst. eurų.
Sostinėje iš automobilių stovėjimo aikštelės dingo 2019 m. pagamintas „Toyota Land Cruiser“, savininko įvardyta žala – 38 tūkst. eurų. Kitas „Toyota Land Cruiser“ (2022 m.) prapuolė tiesiog iš gatvės, nuostolis – 45 tūkst. eurų.
Kaune iš daugiabučio namo kiemo pavogtas automobilis „Hyundai Kona“ (pagamintas 2021 m.). Žala – 22,9 tūkst. eurų.
Draudikų teigimu, ilgapirščiai vis dažniau taikosi ir į didelės vertės komercinį transportą: krovinių vilkikus, žemės ūkio techniką – jų vertė neretai gali bent kelis kartus viršyti lengvųjų automobilių vertę.
Įpročių įkaitai
Technologijos tobulėja, dauguma automobilių jau turi pažangias apsaugos sistemas, bet elementarios klaidos net ir išmaniausias transporto priemones paverčia lengvu grobiu.
„Vien apsaugos sistemomis pasikliauti negana, svarbu atkreipti dėmesį ir į savo įpročius. Pavyzdžiui, viena dažniausių klaidų – automobilyje paliktas registracijos liudijimas. Tokia praktika būna lemtinga, nes vagis, turėdamas dokumentą, gali ramiai išvažiuoti net ir sustabdytas pareigūnų, nes jokių įtarimų iš pažiūros nesukelia. Ypač svarbios yra pirmos valandos po vagystės – būtent tuo laikotarpiu dažniausiai pavyksta aptikti dar nepaslėptą automobilį. Jei transporto priemonė greitai paslepiama ar išgabenama, tikimybė ją rasti smarkiai sumažėja“, – tvirtino A. Žiukelis.
Taip pat svarbu nepamiršti bendrų saugumo taisyklių: nepalikti automobilio nuošalioje vietoje, ypač ilgesniam laikui, pasirūpinti saugiomis aikštelėmis atostogų metu ir niekada nepalikti automobilyje brangių daiktų – net dėl fotoaparato ar kompiuterio jis gali likti be lango.
