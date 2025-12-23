Ateitis jau čia: pristatytas pirmasis pasaulyje skraidantis automobilis

„Alef Model A Ultralight“ galima vairuoti kaip ir bet kurį kitą įprastą automobilį, tačiau spūstys su juo turėtų būti vieni juokai.
Po daugiau nei dešimtmetį trukusių darbų „Alef Aeronautics“ paskelbė, kad klientai gali tikėtis pirmojo skraidančio automobilio jau netrukus, rašo „The Sun“.
Kiekviena transporto priemonė Silicio slėnyje yra griežtai testuojama, siekiant užtikrinti maksimalų saugumą.
Pirmuosius automobilius realiomis sąlygomis galės išbandyti tik saujelė klientų. O kiekvienas pirkėjas iš anksto turės sudalyvauti mokymuose. Tai leis bendrovei išspręsti visas galimas problemas prieš pradedant masinę gamybą.
„Komanda sunkiai dirbo, kad suspėtų laiku, nes žinome, kad žmonės laukia“, – teigė „Alef Aeronautics“ generalinis direktorius Jimas Dukhovny.
Nors skraidantys automobiliai nėra naujiena, „Model A“ laikomas pirmuoju tikru skraidančiu automobiliu, kadangi ne tik pakyla ir skrenda be sparnų, bet ir veikia kaip transporto priemonė, važiuojanti gatve.
Automobilyje telpa vairuotojas ir vienas keleivis. „Model A“ galima įsigyti iš anksto už 300 tūkst. JAV dolerių.
Naujausi komentarai