Vyriausybė supaprastino valstybinės žemės pardavimo ir nuomos tvarką

Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigė, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų.
„Priimtais pakeitimais atsisakome dalies perteklinių procedūrų ir aiškiau paskirstome atsakomybes tarp valstybės institucijų ir savivaldybių. Tikimės, tai sumažins administracinę naštą gyventojams bei verslui ir leis efektyviau valdyti valstybinę žemę“, – pranešime cituojama ministrė.
Anot ministerijos, naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), o nuomos aukcionus – NŽT ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir NŽT galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo.
Taip pat numatoma, kad be aukciono išnuomotos valstybinės žemės sklypo vertė bus perskaičiuojama kas trejus metus. Nuo jos bus skaičiuojamas žemės nuomos mokestis. Taip pat atsisakoma prievolės išskirti valstybinės žemės sklypo dalis kiekvienam statiniui nuomojamuose sklypuose pagal Žemės įstatyme nustatytas išimtis.
Pakeitimais numatoma daugiau galimybių be aukciono išnuomoti valstybinę žemę apleistiems statiniams eksploatuoti, kai juos būtina sutvarkyti ar rekonstruoti.
Taip pat atsisakyta reikalavimo valstybei išpirkti statinius tais atvejais, kai nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą. Suvienodinami ir reikalavimai uždariems bei atviriems aukcionams.
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