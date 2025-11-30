Šventosios ramybė ir miesto komfortas – naujame būste prie jūros

Ne tik medinukai
„Medinių namukų rojus, tiesiog miestelis netoli Palangos. Taip galvojau ir aš ilgą laiką. Kol prieš kelerius metus neatvykau pasidairyti po Šventąją“, – prisiminė Giedrius Sidaravičius. Jis yra nekilnojamojo turto projekto „Pajūrio džiazas“ pardavimų vadovas ir apie šią vietą gali papasakoti ne vieną istoriją.
Vos keli kilometrai nuo Palangos, ir jūs – Šventojoje. Iš pagrindinio kelio į šį miestelį veda net keli posūkiai. Pasukę į pirmąjį privažiuojate vienintelę degalinę, o prieš akis nusidriekia laukų platybės. Būtent šioje vietoje prieš kelerius metus buvo pradėtas ambicingas projektas, gavęs skambų „Pajūrio džiazo“ pavadinimą. Vieni jį sieja su garsiu lietuvišku filmu, kiti – su lengva nesvarumo būsena, lyg klausantis pušyno ošimo džiazo.
Ištikimi šios vietos gerbėjai dar iš vaikystės kelionių su tėvais prisimena iš tolo svečius pasitinkantį vandens bokštą, tapusį tarsi Šventosios vizitine kortele. Tačiau poilsiautojai iki pažaliavimo gali ginčytis ir dėl dar kelių šios vietos svarbiausių dalykų. Taip, taip, dėl paplūdimio dydžio, dėl beždžionių tilto ir net unikalių vietų, iš kurių galima žvelgti į jūrą ar bandyti tolumoje įžiūrėti Palangos tiltą.
Tiesa, Šventosios plėtra neapsiriboja tik naujų modernių būstų statyba. Čia vystoma ir laivybos infrastruktūra: kai bus galutinai sutvarkytas uostas, ši vieta pradės kvėpuoti nauju ritmu. Nemažai pastangų įdeda ir kultūros puoselėtojai, organizuojantys ne vieną įdomų renginį, pritraukiantį ir smalsuolį, ir tikrą meno mylėtoją.
Siūlo modernų poilsį
Šiuolaikiniam žmogui įtikti nėra paprasta. Jis pratęs gauti ir poilsį, ir komfortą kartu. Tad nekilnojamojo turto projektų plėtotojai dažnai turi pasukti galvas, kaip įtikti ir patiems įnoringiausiems klientams.
„Kai pradėjome pirmąjį etapą, supratome, kad pataikėme į dešimtuką“, - kalbėdamas apie apartamentų projektą „Pajūrio džiazas“ reziumavo G. Sidaravičius.
Tad ko pirkėjas gali tikėtis iš šio projekto? Pirmiausia, jis tinkamas ir poilsiautojams, ir nuolat gyventi pajūryje planuojantiems žmonėms. Jei reikėtų apibūdinti trumpai – nesvarbu, koks oras, čia galima tikėtis dideliam miestui būdingos komfortiškos aplinkos ir darbui, ir poilsiui.
„Moderniai ir patogiai įrengti apartamentai su visa apdaila. Erdvi treniruoklių salė, šildomas lauko baseinas, darbo (co-working) zona, vaikų kambarys, krepšinio ir tinklinio aikštelės, kepsninių zona ir kitos laisvalaikio erdvės viduje ir gryname ore, aptverta 1,6 ha dydžio teritorija“, – vardijo pašnekovas.
Jau tapo įprasta nemažai darbų atlikti nuotoliu, tad šiuolaikiniam žmogui ne taip svarbu, iš kur jis dirba. Todėl toks būstas pajūryje gali tapti puikia darbo vieta, į kurią važiuoti ir gaišti laiką automobilių spūstyse tiesiog nereikia.
„Čia įrengta erdvi 75 kv. m dydžio darbo zona. Ją sudaro darbo kambarys su patogiais darbui baldais ir konferencijų-susitikimų kabinetas susitikimams ar nuotolinėms sesijoms. Visoje darbinėje erdvėje veikia belaidis interneto ryšys. Darbo erdvė atvira visą parą, todėl savo darbus galima planuoti bet kuriuo paros metu. Jeigu darbo metu ar po jo užsimanysite pasportuoti, sugaišite tik minutę, kol nueisite iki sporto salės. Jeigu norėsite pajudėti gamtoje, kieme įrengtos sporto aikštelės, o šalia kvartalo driekiasi dviračių takas, kuriuo galima važiuoti iki Palangos ar dar toliau“, – pabrėžė G. Sidaravičius.
Šiame apartamentų komplekse įrengta net 80 kv. m dydžio sporto salė su įvairiais treniruokliais. Po sporto ar darbo iškart galima šokti į šildomą baseiną arba per 10 minučių pėsčiomis nueiti iki jūros.
Beje, treniruoklių salė yra šalia vaikų žaidimų kambario. Tėvai gali saugiai palikti vaikus žaidimų erdvėje ir juos stebėti pro sienoje įmontuotus langus treniruotės metu, o vaikai saugiai jausis pro langą matydami savo tėvus.
„Kiekvienas čia gali rasti veiklos pagal savo pomėgius, ar jie būtų aktyvūs, ar ramesni. Tai daugiau nei keturios sienos, tai – būstas su įvairia infrastruktūra, kuria galima naudotis ištisus metus nepriklausomai nuo sezono“, – pridūrė ekspertas.
Be to, vaikų žaidimų aikštelė įrengta ir lauke. Kol mažieji žaidžia, suaugusieji gali gaminti mėgstamus patiekalus kepsninių zonoje.
Aktyvaus laisvalaikio mėgėjams įrengtos pliažo tinklinio ir krepšinio aikštelės. Šiame projekte įrengti du susijungiantys šildomi baseinai. 15 m ilgio ir 3,5 m pločio baseinas skirtas suaugusiesiems ir vyresniems vaikams. Šalia suaugusiųjų baseino įrengtas saugus baseinas vaikams.
Nereikia sukti galvos
Ko gero, nė vienas nebeturime laiko būstui įrengti. Tad nekilnojamojo turto projektų vystytojai pasirūpino, kad visi apartamentai būtų visiškai įrengti.
„Architekto sumanymas palikti daugumą paviršių kaip natūralų, lygų betoną, sukuria modernų stilių, derantį prie medžio imitacijos PVC grindų, baltų durų. Vonios kambaryje gražiai dera parinktos plytelės prie visos santechnikos. Šildymą ir vėsinimą galima valdyti ir nuotoliniu būdu“, – privalumus vardija G. Sidaravičius.
Į projekto pastatų vidų, kitas bendras erdves galima patekti tik naudojantis išmaniosiomis spynomis. Į savo apartamentus taip pat patenkama naudojantis išmaniosiomis spynomis, kurios leidžia atrakinti duris net keliais būdais: piršto atspaudu, kodu, Bluetooth ir nuotoliniu WIFI būdu.
„Galėsite suteikti laikiną kodą savo svečiams, kodas gali galioti tiek, kiek užprogramuosite: kelias valandas, kelias dienas ir pan. Toks sprendimas aktualus norintiems išnuomoti savo apartamentus“, – pabrėžia pašnekovas.
Dar vienas modernus sprendimas, padedantis taupyti erdvę ir laiką, – skalbykla-džiovykla. Ji pasitarnaus, jei neplanuojate leisti pinigų nuosavai skalbyklei ir gaišti laiko veždami skalbinius į namus, skalbdami namuose ir veždami švarius skalbinius atgal.
Nekilnojamojo turto projekte „Pajūrio džiazas“ siūlomi įvairaus dydžio vieno–keturių kambarių apartamentai, kurių kainos svyruoja nuo 89 iki 171 tūkst. eurų.
