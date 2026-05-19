 Prašyti paramos būstui įsigyti – viena diena: paskelbė, kas į ją gali pretenduoti

Prašyti paramos būstui įsigyti – viena diena: paskelbė, kas į ją gali pretenduoti

2026-05-19 09:17
BNS inf.

Jaunos šeimos, neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai antradienį galės prašyti paramos būstui bet kur Lietuvoje įsigyti.

<span>Prašyti paramos būstui įsigyti – viena diena: paskelbė, kas į ją gali pretenduoti</span>
Prašyti paramos būstui įsigyti – viena diena: paskelbė, kas į ją gali pretenduoti / magnific.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Prašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojamą būsto kreditą arba subsidiją bus priimami 9–16 val. arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

„Valstybės parama būstui įsigyti padeda jaunoms šeimoms, žmonėms su negalia, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams lengviau žengti svarbų žingsnį ir kurti savo namus Lietuvoje“, – pranešime sakė ministrė Jūratė Zailskienė.

Valstybės iš dalies kompensuojamo kredito suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkst. eurų, šeimai – 87 tūkst. eurų, nuosavo būsto rekonstrukcijai – 35 tūkst. eurų.

Tuo metu jaunoms šeimoms be vaikų gali būti suteikta 15 proc. subsidija, šeimoms su vienu vaiku – 20 proc., su dviem vaikais – 25 proc., su trimis ir daugiau vaikų – 30 procentų.

30 proc. subsidija taip pat taikoma asmenims su negalia arba šeimoms, kuriose neįgaliųjų yra, asmenims iki 36 metų, kurie buvo likę be tėvų globos ir jų šeimoms, bei vienišiems tėvams.

Prašymus žmonės gali teikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS). Jie taip pat gali būti įteikti savivaldybėje, paštu, elektroniniu paštu arba per kurjerį.

Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų dydžių.

Šiame straipsnyje:
pateikti prašymus
įsigyti būstą
jaunos šeimos
parama būstui
NT finansavimas
Būstas
neįgalieji
vieniši tėvai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai??
1
0
Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
1
0
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų