„Naujasis Skansenas“ artėja link finišo: užbaigti dar keturi namai, pradedami naujo namo pardavimai

Visi keturiuose neseniai baigtuose statyti namuose suplanuoti butai buvo parduoti dar iki statybų pabaigos, teigia „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas. Tai, anot jo, susiję ne tik su naujų būstų paklausa centrinėje Vilniaus dalyje, bet ir su jau susiformavusia kvartalo aplinka bei jo populiarumu.
„Šiandien pirkėjai gali įvertinti ne tik būsimo projekto viziją, bet ir realiai susiformavusį kvartalą. Čia jau išvystytos paslaugos, sutvarkytos viešosios erdvės, susibūrusi kvartalo bendruomenė, todėl pirkėjai mato, kokioje aplinkoje kurs savo gyvenimą. Tai stiprina pasitikėjimą tiek projektu, tiek visa kvartalo koncepcija“, – sakė K. Vanagas.
Dar vienas baigtas etapas
Linkmenų g. 13 sklypo dalyje baigti statyti „Horizonto“, „Vakario“, „Saulynės“ ir „Šiaurės“ namai. Juose iš viso įrengti 135 butai ir 20 komercinių patalpų. Šiuo metu pirmuosiuose aukštuose likusios tik keturios laisvos komercinės patalpos.
Ši „Naujojo Skanseno“ dalis papildo anksčiau įgyvendintą Linkmenų g. 15 teritoriją, kurioje jau pastatyti 9 namai. Linkmenų g. 13 sklype iš viso suplanuoti 7 namai, iš kurių keturi jau užbaigti. Baigus likusius tris, visą „Naujojo Skanseno“ projektą sudarys 16 gyvenamųjų namų.
Keturiems naujiems namams yra įrengta bendra 130 vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Kaip ir kituose „Naujojo Skanseno“ etapuose, dalis kasdieniam patogumui svarbios infrastruktūros čia perkelta po žeme, kad antžeminė erdvė būtų skirta pėstiesiems, poilsio zonoms, želdynams ir vaikų žaidimų aikštelei.
Pirmųjų aukštų komercinės patalpos papildo kvartalą kasdienėmis paslaugomis – ankstesniuose etapuose jau veikia įvairūs verslai, parduotuvės, grožio salonai, medicinos paslaugų teikėjai ir kitos paslaugos.
Prasideda „Ryto“ namo pardavimai
Priešpaskutiniame šio projekto dalies name „Rytas“ suplanuoti 26 butai ir 5 komercinės patalpos. Pirkėjams siūlomi 2–4 kambarių, 43–83 kv. m ploto butai, kurių kaina prasideda nuo 4200 eurų už kvadratinį metrą su daline apdaila.
Likusius tris Linkmenų g. 13 sklypo namus planuojama užbaigti 2027 m. rudenį. Paskutinio namo – „Pašvaistės“ – pardavimus „YIT Lietuva“ planuoja pradėti šią vasarą.
Pasak K. Vanago, dalis klientų naujais projekto etapais domisi dar iki oficialios pardavimų pradžios. Jis taip pat pažymi, kad dalis pirkėjų į „Naująjį Skanseną“ grįžta įsigyti dar vieno būsto – jį čia renkasi tiek gyvenimui, tiek investicijai.
Daugiau nei pastatai
Lyginant su anksčiau įgyvendinta Linkmenų g. 15 dalimi, Linkmenų g. 13 dalis išsiskiria modernesne architektūrine išraiška. Namai projektuojami skirtingų ramių atspalvių fasadais, naudojamos gamykloje dažytos fasado plokštės, o kiekvienas namas turi savų detalių – nuo balkonų turėklų ornamentų iki įėjimo durų rankenų ir pirmo aukšto promenados apšvietimo sprendimų, didelis dėmesys skiriamas bendrųjų patalpų ir laiptinių patrauklumui.
Pastatai atitinka A+ energinio naudingumo klasę. Butuose įrengiamas grindinis šildymas, dideli langai, pilnai įrengta vėdinimo sistema su rekuperatoriais. Pirkėjams siūloma ir „Dalinė PLUS“ apdaila – platesnė nei įprasta dalinė apdaila, apimanti daugiau iš anksto atliktų darbų.
Bendrose erdvėse daug dėmesio skirta kiemams be automobilių, apželdinimui, atskiroms poilsio zonoms, vaikų žaidimų aikštelei ir lauko apšvietimui. K. Vanago teigimu, apšvietimas planuotas ne tik saugumui, bet ir tam, kad kvartalo erdvės būtų patogios bei jaukios tamsiuoju paros metu.
„Tankėjančiame mieste pirkėjai vis dažniau vertina ne vien buto plotą ar lokaciją, tačiau ir tai, kokią aplinką gauna kartu su būstu. Svarbu, ar yra saugus kiemas, ar patogu judėti pėsčiomis, ar pirmieji aukštai nėra tušti, ar šalia atsiranda kasdien reikalingų paslaugų. Todėl tokio masto projektuose daug reikšmės turi ir tai, kas sukuriama tarp pastatų“, – teigė K. Vanagas.
Šnipiškių pokytis
„Naujasis Skansenas“ vystomas centrinėje Vilniaus dalyje, netoli Konstitucijos prospekto ir centrinės miesto dalies paslaugų. Iš kvartalo greitai pasiekiamos kasdienės paslaugos, prekybos vietos, žaliosios zonos, parkai ir dviračių takai.
Vis dėlto, pasak K. Vanago, ši teritorija ilgą laiką nebuvo siejama su gyvenamąja aplinka. Čia anksčiau buvo administracinės ir gamybinės paskirties pastatų, garažų, veikė statybinė bazė, gaminusi betono ir medienos gaminius. Todėl „Naujojo Skanseno“ plėtra, anot jo, yra ir platesnės Šnipiškių konversijos dalis.
„Šnipiškėse pokytis matomas labai aiškiai: rajonas tankėja, bet kartu buvusios uždaresnės gamybinės ar administracinės teritorijos tampa labiau integruotos į miestą. Mums svarbu, kad tokia plėtra nebūtų vien naujų pastatų atsiradimas. Ji turi kurti aiškesnę, patogesnę ir kasdieniam gyvenimui pritaikytą miesto struktūrą – su kiemais, pėsčiųjų ryšiais, želdynais ir paslaugomis pirmuosiuose aukštuose“, – sakė K. Vanagas.
„YIT Lietuva“ yra Suomijos kapitalo bendrovė šiemet mininti veiklos 60-metį ir priklausanti vienai didžiausių Šiaurės Europos statybos grupių „YIT“. Bendrovė vykdo statybos rangos darbus, vysto modernius gyvenamųjų namų projektus Vilniuje ir Kaune, aktyviai vykdo gatvių rekonstrukcijos bei kitus infrastruktūros darbus visoje Lietuvoje.
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