Žiniasklaidos organizacijos smerkia daromą spaudimą „15min“

Žiniasklaidos organizacijos mano, kad daromas spaudimas turi SLAPP (angl. strategic lawsuit against public participation) – strateginio ieškinio dėl visuomenės dalyvavimo – požymių.
Pasak portalo, apie „15min“ žmones ir jų šeimos narius nepagrįstai renkami duomenys, jie sekiojami renginiuose, per naujai sukurtą interneto puslapį ir socialinius tinklus skelbiamos tiesą iškraipančios publikacijos, joms skleisti užperkamos lauko reklamos.
„15min“ sulaukė dešimčių skundų ir pretenzijų, ji skundžiama Žurnalistų etikos inspektoriui, Visuomenės informavimo etikos komisijai, Lietuvos bankui, Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, Statybų inspekcijai, Medijų rėmimo fondui, Kultūros ministerijai, Specialiųjų tyrimų tarnybai.
Pareiškimus dėl situacijos paskelbė Interneto žiniasklaidos asociacija (IŽA), Žurnalistų profesionalų asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir asociacija „Nacionalinė spauda“.
Žiniasklaidos organizacijų nuomone, ši situacija turi vadinamojo SLAPP požymių, kai „skundų, pretenzijų ir bylų lavina siekiama ne teisingumo, o nutildyti kritiką, bauginti ir finansiškai sekinti žiniasklaidą, užuot kritikavus publikaciją, taikiniu tampa žiniasklaidos žmonės ir organizacija“.
„Skatiname valstybės institucijas rimtai vertinti šį atvejį, nes spaudimas žiniasklaidai pakerta vieną iš pamatinių demokratijos principų“, – teigia IŽA pirmininkė Lina Bušinskaitė.
Kaip rašė BNS, portalas „15min“ su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos centru OCCRP pernai paskelbė tyrimą, atskleidusį, kad per Lietuvos banko prižiūrimą „Pervesk“ į Vanuatu banką „Pacific Private Bank“ buvo pervesta dešimtys milijonų eurų iš per žetonų platinimo projektą investuotojų surinktų lėšų.
Kaip skelbė tyrimo autoriai, keliasdešimt milijonų eurų, surinktų už prieš septynerius metus išplatintus kriptovaliutos žetonus, atsidūrė banke „Pacific Private Bank“, kurį įsigijo „Bankeros“ įkūrėjai Vytautas Karalevičius, Mantas Mockevičius ir Justas Dobiliauskas.
Žurnalistinis tyrimas rodo, kad iš ten lėšos buvo pervestos į jų pačių ir su jais susijusių įmonių sąskaitas. Šios įmonės naudotos įsigyjant nekilnojamojo turto.
Rugsėjo viduryje „15min“ paskelbė, kad „Bankeros“ įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 mln. eurų vertės turto iššvaistymo.
Portalas „15min“ priklauso lietuviško kapitalo žiniasklaidos grupei „15min grupė“, kuri taip pat valdo naujienų agentūrą BNS, radijo stotis M1, „M1 Plius“, „Lietus“, „M1 Dance“, „Laluna“, taip pat žurnalus „Žmonės“, „Ji“, „Legendos“ bei namų kino platformą „Žmonės Cinema“.
Naujausi komentarai