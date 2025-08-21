Žiniasklaida: sutriko „Swedbank“ elektroninės paslaugos

Apie tai, kad banko klientams nepavyksta prisijungti interneto banko ar mobiliosios programėlės portalui patvirtino „Swedbank“ atstovas Gytis Verčinskas.
„Dedame pastangas, kad sutrikimus pašalintume kuo greičiau. Atsiprašome už galimus nepatogumus“, – komentare nurodė G. Verčinskas.
Pasak portalo, banko veikla buvo atkurta 13.08 val.
Bankas trečiadienį pranešė, kad naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį bus vykdomas IT sistemų atnaujinimas. Kaip jis skelbė, dėl atnaujinimo darbų banko paslaugų trikdžiai buvo numatomi nuo 0.00 iki 4.30 val.
Naujausi komentarai