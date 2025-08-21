 Žiniasklaida: sutriko „Swedbank“ elektroninės paslaugos

Žiniasklaida: sutriko „Swedbank“ elektroninės paslaugos

2025-08-21 13:45
ELTOS inf.

Ketvirtadienį sutriko „Swedbank“ elektroninės bankininkystės paslaugos, pranešė portalas „Lrytas“.

Žiniasklaida: sutriko „Swedbank“ elektroninės paslaugos
Žiniasklaida: sutriko „Swedbank“ elektroninės paslaugos / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

Apie tai, kad banko klientams nepavyksta prisijungti interneto banko ar mobiliosios programėlės portalui patvirtino „Swedbank“ atstovas Gytis Verčinskas.

„Dedame pastangas, kad sutrikimus pašalintume kuo greičiau. Atsiprašome už galimus nepatogumus“, – komentare nurodė G. Verčinskas.

Pasak portalo, banko veikla buvo atkurta 13.08 val.

Bankas trečiadienį pranešė, kad naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį bus vykdomas IT sistemų atnaujinimas. Kaip jis skelbė, dėl atnaujinimo darbų banko paslaugų trikdžiai buvo numatomi nuo 0.00 iki 4.30 val.

Šiame straipsnyje:
sutriko veikla
Swedbank
elektroninės paslaugos
trukdžiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų