Žiniasklaida: Palucko šeimos valdoma „Dankora“ negrąžino galimai neteisėtai gautos ES paramos

V. Paluckienės įmonė iš viso gavo 170 tūkst. eurų finansavimą elektromobilių ir elektrinių laivų krovimo infrastruktūros įrengimui pamario krašte, Drukių kaime, tačiau šio projekto iki numatyto termino, praėjusių metų liepos, neįgyvendino.
Didžioji dalis šių lėšų, kaip jau skelbta, galėjo būti išleista įrangai iš G. Palucko iš dalies valdomos įmonės „Garnis“ nusipirkti.
NMA „Sienai“ teigė gavusi „Dankoros“ raštą dėl paramos sutarties nutraukimo, tačiau informavo įmonę, kad tai įmanoma tik grąžinus visą išmokėtą paramą.
„Parama į NMA nurodytą sąskaitą nėra grąžinta“, – „Sienai“ nurodė NMA atstovė Vaiva Kovaliūnienė.
NMA kreipusis į teisėsaugą, „Dankoros“ turtas buvo įšaldytas, kaip rodo Registrų centro duomenys, prokuratūra įšaldė ir įmonei šiuo metu vadovaujančio ekspremjero brolio Dano Palucko nekilnojamąjį turtą.
„NMA kreipėsi į ikiteisminiam tyrimui vadovaujantį prokurorą dėl laikinųjų nuosavybės teisių apribojimo priemonių „Dankora“ ir su galimomis nusikalstamomis veikomis susijusių asmenų turimam turtui pritaikymo. Prašymas buvo patenkintas“, – teigė V. Kovaliūnienė.
Anot jos, NMA užsitikrino galimybę susigrąžinti išmokėtą paramą, bet tolesni veiksmai dėl to yra sustabdyti iki ikiteisminio tyrimo, kurį atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), pabaigos.
NMA nenurodė, koks tiksliai „Dankoros“ turtas yra įšaldytas, tačiau, „Sienos“ teigimu, NMA įvardinti apribojimai bent šiuo metu neapima dviejų žemės sklypų Drukių kaime, kuriuos „Dankora“ įsigijo NMA projekto įgyvendinimui – nekilnojamojo turto registro duomenimis, šiems sklypams areštas nėra pritaikytas.
Pats D. Paluckas teikti komentarą „Sienos“ žurnalistams atsisakė.
Paaiškėjus, kad dalis ES paramos galėjo būti nukreipta į G. Palucko įmonę, tuometis „Dankoros“ vadovas Kostas Mikalajūnas tvirtino to nežinojęs ir dėl to pernai liepą paskelbė, kad įmonė atsisakys europinių pinigų.
Kaip skelbė ELTA, teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą dėl ekspremjero iš dalies valdomos įmonės „Garnis“ veiklos, tiriamas galimas kreditinis sukčiavimas, susijęs su įmonės gauta lengvatine nacionalinio plėtros banko ILTE 200 tūkst. eurų paskola.
FNTT taip pat tiria galimą kreditinį sukčiavimą, dokumentų klastojimą bendrovėje „Dankora“, tyrimas vykdomas dėl galimo papirkimo bei kyšininkavimo įtariant, kad veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.
Balandį taip pat skelbta, kad Generalinė prokuratūra areštavo ekspremjero du G. Palucko jo žmonos Ilmos Paluckės šeimos nekilnojamojo turto (NT) objektus, tarp jų – ekspremjero apartamentus sostinės Verkių parke, Trinapolio gatvėje.
Kaip skelbė naujienų portalas „Delfi“, anksčiau įtarimai dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos buvo pareikšti ir G. Palucko žmonai Ilmai Paluckei. Tiesa, generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) portalui minėtos informacijos nei patvirtino, nei paneigė.
Po žurnalistinių tyrimų apie jo šeimos verslus pernai liepą G. Paluckas atsistatydino iš Vyriausybės vadovo pareigų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)