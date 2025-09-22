Vyriausybės kancleris VMVT vadovei pateikė pasiūlymą

Apie siūlymą A. Mikalauskienei trauktis iš užimamų pareigų portalui patvirtino pats L. Rudys. Pasak jo, atsisveikinti su VMVT vadove buvo pasiūlyta gavus skundų dėl A. Mikalauskienės veiklos, taip pat dėl vykstančio tyrimo, kurio jis nedetalizavo.
„Toks pasiūlymas buvo, bet neįpareigojantis – nesutiko, tai nesutiko ir baigėme tą temą“, – sakė L. Rudys.
„O priežastys, tai mes turime skundų ir turime tam tikrų dalykų, kur vyksta tyrimas, aš paviešinti nelabai galiu dabar“, – pažymėjo jis.
Tiesa, pat G. Paluckas portalui teigė nieko nežinantis apie kanclerio ir A. Mikalauskienės susitikimą ir nebuvo linkęs komentuoti situaciją.
VMVT vadovė savo ruožtu sako dėmesio iš Vyriausybės sulaukusi pradėjus darbą buvusio premjero Gintauto Palucko Ministrų kabinetui.
„L. Rudys man pasiūlo pasitraukti iš pareigų. Man siūlo pasitraukti iš pareigų abipusiu susitarimu dėl nepasitikėjimo. Aš paklausiau – dėl ko? Ką aš padariau ne taip? Ko aš nedarau? – Neturi pasitikėjimo, tiesioginio vadovo pasitikėjimo. Viskas“, – portalui pasakojo A. Mikalauskienė.
Pasak VMVT vadovės, jai buvo žadėta sumokėti pagal įstatymą priklausančias išeitines kompensacijas.
